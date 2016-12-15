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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Статті, публікації, лекції

Взаємини між чоловіком і жінкою можуть серйозно змінювати долю одне одного

Психологія та стосунки 2401 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.12.2016 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

Взаємини між чоловіком і жінкою можуть серйозно змінювати долю одне одного
Ви будете здивовані тим, наскільки взаємини між чоловіком і жінкою можуть серйозно змінювати долю одне одного. Мова не про щастя або страждання, мова йде про кардинальні зміни всього життя!

Дивно, але факт - енергообмін між чоловіком і жінкою починається вже навіть при зустрічі поглядів, не кажучи вже про якісь більш близькі, а тим більше інтимні стосунки. Енергообмін означає, що чоловік і жінка стають енергетично взаємонаповнюваними, з’єднаними в єдину систему судинами. Результат - початок між ними взаємообміну енергетикою низького і високого порядку відповідно до закону сполучених посудин.

Енергообмін між чоловіком і жінкою

Природа чоловіка - енергія ідеї та мети, а природа жінка - це енергія сили досягнення і Любові.

Для реалізації ідеї необхідна сила, а енергетично її можна отримати тільки від жінки. Тому жінка, будучи Берегинею сили, може її тільки віддавати. Питання лише в тому, кому і як вона віддає свою силу, з ким і як вона спілкується? Чи не від того багато сімей руйнуються, що дружина починає віддавати свою силу комусь іншому, а не своєму чоловікові?

Важливо зрозуміти, що між чоловіком і жінкою енергообмін починається буквально з першого зустрічного погляду. Дуже важливо, щоб зрозуміти принципи дії цього енергообміну і відповідно до них вибудовувати свою поведінку по відношенню до протилежної статі.

Наприклад, з дня народження у кожного хлопчика є мати, берегиня, яка надихає його, обдаровуючи силою материнської любові, сестра, перше кохання, - в кожній жінці чоловік підсвідомо шукає джерело сили, яке б заряджало його активністю досягати свої цілі.

Відповідальність жінки - кому, як і скільки дарувати свою берегиню - енергія жінки оберігає того, кому вона її віддає.

Як раніше на Русі дівчина притягувала потрібного їй хлопця?

Шановні дівчата і жінки, особливо це стосується незайманих дівчат, - саме Ваш потужний енергетичний потенціал саме і притягує, а потім реально формує вашого обранця відповідно до Вашої енергетики. Чим чистіша і потужніша Ваша енергетика, тим успішнішим буде Ваш коханий і щасливіша вся сім’я.

Саме Ви відповідальні за чистоту своїх помислів і почуттів, внутрішніх цінностей, стану гармонії та радості всередині себе, і, звичайно ж, - за стан наповненості любов’ю. Все це і визначає не тільки долю жінки, а й долю її коханого, взаємин на всю життя і всієї родини в цілому: оскільки енергію і натхнення для діяльності сім’ї дає дружина.

Чоловік - це всього лише машина, але що зможе навіть найкраща машина в світі, якщо вона буде позбавлена ​​палива? Ось саме паливом для всіх досягнень чоловіка і всієї своєї родини є дружина, тому вона повинна дуже виважено і дбайливо ставитися до свого призначення з самого дитинства. Сім’я - це найцінніше для жінки і успіх, а також благополуччя, всієї сім’ї залежить саме від жінки. Але як вона скористається запасом благочестя і можливостей, який їй дається при народженні, вирішує сама жінка...

Коли починається найсильніший енергообмін між чоловіком і жінкою

Найсильніший енергообмін починається на рівні статевих стосунків, особливо якщо вони відбуваються в Коханні, - на всіх основних рівнях людини: фізичному, емоційному, ментальному і духовному. В цьому випадку енергообмін і, відповідно, енерго-інформаційний зв’язок між чоловіком і жінкою стає неймовірно міцним і, більш того, відбувається синергетичний ефект, коли 100% + 100% = 300% і більше.

З енерго-інформаційної точки зору, будь-яка пара мужчина-жінка, які вступили в безпосередній статевий зв’язок одне з одним, негласно стають чоловіком і дружиною з усіма наслідками, що випливають на енергетичному рівні до кінця життя в даних фізичних тілах, якщо це не відрізати.

Саме тому, коли хтось із сім’ї або пари починає якісь стосунки з іншим партнером, то на енерго-інформаційному рівні це означає, що він фактично заводить коханця, і тоді енергетика з цієї пари замість того, щоб скріплювати і посилювати взаємини всередині пари, починає вже переливатися до іншого, і це дуже відчутно. Так, сімейні стосунки, які раніше місцями лихоманило, були нерозуміння, сварки або конфлікти - то потім вони починають вже реально руйнуватися, і з цього моменту їхнє відновлення все менш і менш ймовірніше.

І подружжя це відчувають, відчувають, що відбувається енергетичне ослаблення, яке намагається компенсувати якимись зовнішніми діями, саме це і є причиною виникнення ревнощів, страху втратити коханого, образи, відсутність уваги, гнів та інше... Все це результат того, що хтось один з пари, що скріплена енергообміном, починає «зливати» напрацьовану енергетику «наліво», комусь іншому... Це приносить прикрий жаль «другій половинці пари». Саме тому, коли в родині відбувається зрада, інший в парі це відчуває на підсвідомому рівні, буквально «чує», але поки немає доказів, пояснити такий свій стан не може...
Енергообмін між чоловіком і жінкою
Енергообмін між чоловіком і жінкою
Саме тому на Русі раніше намагалися виходити заміж незайманими. Це гарантувало потужну енерго-інформаційну взаємодію чоловіка і дружини, забезпечувало міцне і доброчесне потомство, а так само попереджало різні «любовні страждання», якими буквально наповнене сучасне суспільство, в якому відсутнє знання принципів енергообміну між чоловіком і жінкою...

Секрет підтримки енергообміну між чоловіком і жінкою

Підтримка означає постійне перетікання, акумуляцію і трансформацію енергії. Чоловік, отримавши силу для реалізації своїх цілей і планів, легко і просто, без натисків і маніпуляцій, без «повинен», - у нього є внутрішнє бажання, повертає своїй жінці через щось матеріальне, подарунками, турботою, фізичною допомогою, еквівалент отриманої від неї сили, тим самим створюючи основу для трансформації закумулювої енергії для нового більш високого витка енергообміну.

Так, дружина ще більше надихається і ще більше дає енергії, чоловік досягає нової вищої мети... І так далі до нескінченності. У цьому секрет Любові - вона дедалі більш і ВсеУтворююча, - так ми вчимося єднання. І тут дуже важливий момент - в гармонійній парі немає головних, - ні чоловіка і ні жінки, - є тільки коректний спосіб взаємодії, який приносить плоди обом.

Коли один з учасників взаємовідносин починає підноситися, ображатися або будь-яким іншим способом виходити зі зв’язки взаємодії, - відбувається провал на спочатку в одного, а слідом і в іншого. Зараз сучасна поширена установка - взяти від життя все. У більшості в розумінні «кохання» - це часта зміна сексуальних партнерів.

Коли чоловік живе до шлюбу з різними жінками, люди старшого віку говорять: "нагуляється, перебіситься". Про дівчат так не кажуть. До них відразу формується специфічне ставлення, що супроводжується гіркою усмішкою. Навіть якщо спочатку чоловік говорить про те, що для нього не надто важливо, з ким до нього була його друга половина, потім все одно це питання виникає.

Адже дівчина, - це майбутня мати. А материнство - це світле і чисте явище. Дитина, який народжується від жінки, повинна народитися здоровою в усіх відношеннях. Коли у дівчини було кілька сексуальних партнерів, це звичайно не проходить безслідно на всіх рівнях.

Є таке порівняння взаємин зі скотчем: уперше він приклеюється так, що його практично неможливо відклеїти, потім приклеювання відбувається слабкіше, в п’ятий раз скотч приклеюється з певними труднощами. Тобто після декількох романів у жінки вже не виникає справжня прихильність до свого чоловіка.

Це не дивно, адже є ж пам’ять, і усвідомлюємо ми чи ні, але відбувається порівняння. Якщо брати на рівні організму, то необхідно відзначити такий цікавий факт: жіночий організм навіть підлаштовується під чоловічий на рівні мікрофлори. Коли вона починає жити з іншим - відбувається перебудова. Цей процес може повторюватися кілька разів. А потім обов’язково відбувається збій, починаються захворювання.

Тому будь-які стосунки - це перш за все злагоджена і дружна команда для досягнення безмежного щастя, чи то пак, - різноманітного горя до процесу осмислення - вибір завжди тільки за Вами...

Якщо жінка наповнена Коханням, то їй підвладне абсолютно Все, - її чоловік отримає всі сили, для своєї самореалізації, причому це все буде відбуватися природно і невимушено. А від чоловіка залежить, які в нього цілі і куди він цей союз призведе. Так що, дуже багато що залежить від кожного з нас, нашої відповідальності перед іншими чоловіками і жінками. Давайте берегти і піклуватися одне про одного...

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