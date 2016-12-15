Взаємини між чоловіком і жінкою можуть серйозно змінювати долю одне одного

Дивно, але факт - енергообмін між чоловіком і жінкою починається вже навіть при зустрічі поглядів, не кажучи вже про якісь більш близькі, а тим більше інтимні стосунки. Енергообмін означає, що чоловік і жінка стають енергетично взаємонаповнюваними, з’єднаними в єдину систему судинами. Результат - початок між ними взаємообміну енергетикою низького і високого порядку відповідно до закону сполучених посудин.Природа чоловіка - енергія ідеї та мети, а природа жінка - це енергія сили досягнення і Любові.Для реалізації ідеї необхідна сила, а енергетично її можна отримати тільки від жінки. Тому жінка, будучи Берегинею сили, може її тільки віддавати. Питання лише в тому, кому і як вона віддає свою силу, з ким і як вона спілкується? Чи не від того багато сімей руйнуються, що дружина починає віддавати свою силу комусь іншому, а не своєму чоловікові?Важливо зрозуміти, що між чоловіком і жінкою енергообмін починається буквально з першого зустрічного погляду. Дуже важливо, щоб зрозуміти принципи дії цього енергообміну і відповідно до них вибудовувати свою поведінку по відношенню до протилежної статі.Наприклад, з дня народження у кожного хлопчика є мати, берегиня, яка надихає його, обдаровуючи силою материнської любові, сестра, перше кохання, -Відповідальність жінки - кому, як і скільки дарувати свою берегиню - енергія жінки оберігає того, кому вона її віддає.Шановні дівчата і жінки, особливо це стосується незайманих дівчат, - саме Ваш потужний енергетичний потенціал саме і притягує, а потім реально формує вашого обранця відповідно до Вашої енергетики.Саме Ви відповідальні за чистоту своїх помислів і почуттів, внутрішніх цінностей, стану гармонії та радості всередині себе, і, звичайно ж, - за стан наповненості любов’ю. Все це і визначає не тільки долю жінки, а й долю її коханого, взаємин на всю життя і всієї родини в цілому: оскільки енергію і натхнення для діяльності сім’ї дає дружина.Чоловік - це всього лише машина, але що зможе навіть найкраща машина в світі, якщо вона буде позбавлена ​​палива? Ось саме. Сім’я - це найцінніше для жінки і успіх, а також благополуччя, всієї сім’ї залежить саме від жінки. Але як вона скористається запасом благочестя і можливостей, який їй дається при народженні, вирішує сама жінка...Найсильніший енергообмін починається на рівні статевих стосунків, особливо якщо вони відбуваються в Коханні, - на всіх основних рівнях людини: фізичному, емоційному, ментальному і духовному. В цьому випадку енергообмін і, відповідно, енерго-інформаційний зв’язок між чоловіком і жінкою стає неймовірно міцним і, більш того, відбувається синергетичний ефект, коли 100% + 100% = 300% і більше.З енерго-інформаційної точки зору, будь-яка пара мужчина-жінка, які вступили в безпосередній статевий зв’язок одне з одним, негласно стають чоловіком і дружиною з усіма наслідками, що випливають на енергетичному рівні до кінця життя в даних фізичних тілах, якщо це не відрізати.Саме тому, коли хтось із сім’ї або пари починає якісь стосунки з іншим партнером, то на енерго-інформаційному рівні це означає, що він фактично заводить коханця, і тоді енергетика з цієї пари замість того, щоб скріплювати і посилювати взаємини всередині пари, починає вже переливатися до іншого, і це дуже відчутно. Так, сімейні стосунки, які раніше місцями лихоманило, були нерозуміння, сварки або конфлікти - то потім вони починають вже реально руйнуватися, і з цього моменту їхнє відновлення все менш і менш ймовірніше.І подружжя це відчувають, відчувають, що відбувається енергетичне ослаблення, яке намагається компенсувати якимись зовнішніми діями, саме це і є причиною виникнення ревнощів, страху втратити коханого, образи, відсутність уваги, гнів та інше... Все це результат того, що хтось один з пари, що скріплена енергообміном, починає «зливати» напрацьовану енергетику «наліво», комусь іншому... Це приносить прикрий жаль «другій половинці пари». Саме тому, коли в родині відбувається зрада, інший в парі це відчуває на підсвідомому рівні, буквально «чує», але поки немає доказів, пояснити такий свій стан не може...