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Статті, публікації, лекції

15 способів поліпшити своє психічне здоров’я

Психологія та стосунки 91 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 31.12.2016 | Всі публікації | Версія для друку | Коментарі (0)

15 способів поліпшити своє психічне здоров’я
Як пережити прийдешній рік так, щоб не поїхав дах? Де підстелити соломки?

Яким способом інвестувати у своє психічне здоров’я – але так, щоб не впасти до моменту отримання дивідендів? Я написала список із нескладних пунктів, виконання яких не вимагає зусиль і які, швидше за все, поліпшать ваше самопочуття і душевне здоров’я. Необов’язково намагатися робити все підряд – можна вибрати те, що підійде особисто вам. Отже, поїхали!

1.Вибирайте те, що робить вас щасливішими

Чим більше щасливих і приємних переживань у вас в житті відбувається, тим краще буде загальний стан. Тому важливо, щоб у вашій щоденній рутині було достатньо приводів для відчуття щастя – вони, як золотий запас, підвищують стійкість до стресу і життєвих перипетій. Конкретний список «щастяметів» у кожного свій, і неважливо, що саме є у вашому. Важливо не забувати щодня робити ці маленькі вибори – у сім’ї, роботі, хобі та іншому.

2. Слухайте сигнали тіла і психіки

Людський організм – унікальна самовідновлювальна і самоочисна система. У неї є безліч «датчиків», які реєструють небажані і шкідливі впливи, і безліч способів подати тривожний сигнал про те, що потрібно щось змінити. Шкода тільки, ми рідко ці сигнали чуємо - у нас, як правило, більш важливі цілі і завдання. Тож цей пункт – про уважність до себе та про інтуїцію. Організм мудрий, він багато-багато разів на день намагається вберегти нас і щось нам зберегти. Прислухаймося, хоча б іноді.

3. Бувайте на самоті

Ні, ця рекомендація не тільки для інтровертів. Доведено, що більшість людей почувають себе краще після 20-30 хвилин самотності. Особливо це стосується тих, чиє життя протікає досить бурхливо через специфіку роботи, складу родини або інших зовнішніх чинників. Дуже важливо давати собі можливість трохи помовчати і побути одному, не відчуваючи при цьому себе покинутим, а просто відпочиваючи.

4. Бувайте з людьми

«Коли тобі погано, потрібно йти до людей, бо люди добре відтягують». У цьому влучному висловлюванні тільки частина правди. Йти до людей можна і потрібно не тільки, коли погано – але й коли добре, і коли ніяк, і коли абияк. Бути з кимось поруч, проживати щось разом – унікальна зцілювальна практика. Зовсім необов’язково, щоб люди були дуже близькими (хоча комусь це може бути важливо). Достатньо, щоб вони теж були готові йти вам назустріч і входити в контакт.

5. Обіймайте та торкайтеся інших

Тактильні контакти – один із наших перших способів комунікації зі світом і наша «секретна зброя». Дослідження пропонують ініціювати та приймати від 5 до 10 дотиків і обіймів на день, щоб почувати себе добре. Звичайно, ці правила працюють не для всіх, а тільки для тих, кому дотики комфортні самі по собі (на жаль, сучасна культура швидше тактильнофобна, тому із цим можуть бути проблеми). Дотики й обійми знижують тривогу і стрес через стимуляцію вироблення окситоцину, покращують роботу серця, допомагають посилати і приймати емоційні сигнали, вирівнюють клімат у стосунках і багато іншого.

6. Присвячуйте час природі

Цю тривіальну рекомендацію дає багато хто, вона вже всім набридла, тому я хочу трохи її прояснити і висвітлити під новим кутом. Доведено, що спостереження рухомих природних об’єктів (крони дерев на вітрі, проточна вода, хмари і т. д.) вводить людину в неглибокий транс, який корисний для всіх підтримуючих систем організму, в тому числі психічних. Крім того, відомий позитивний ефект від вовтузіння із землею, тому люди, у яких є домашні рослини або садочок, менш схильні до стресів. Чисте повітря, нові враження і відпочинок для очей – теж не менш корисні «придбання» від вилазок на природу, для яких, власне, нічого спеціального робити не потрібно. Тож, уперед, в пампаси!

7. Уникайте активності, заснованої на негативі

Виявляється, люди, які знущаються і сміються над іншими (в англійській мові для цього є термін: снарк), зовсім не відчувають себе після цього краще. Та й глобально, як не дивно, часто оцінюють себе як нещасних. Думаю, причинно-наслідковий зв’язок тут такий: потреба в сарказмі, жорстокості і приниженні інших часто виникає на якійсь неблагополучній особистій базі. Можливо, це складна ситуація або важкий період у житті, можливо, склад характеру, може, ще щось але снарк, судячи з усього, не приносить полегшення. Тому, якщо у вас виявляється така потреба, має сенс не йти в неї на поводу.

8. Практикуйте подяку

Подяка – почуття, подібне цілющому еліксиру. Коли ми починаємо помічати те світле, що відбувається навколо нас, життя розцвітає яскравими фарбами. Дослідження показують, що регулярне осмислення і вираження подяки (кому завгодно, хоч своєму коту або гарній погоді) покращує самопочуття і настрій. Якщо вам складно відразу згадати приводи для подяки, пошукайте в інтернеті – там є забавні списки на цю тему. У таких списках є, наприклад, гифки із цуценятами.

9. Зменшуйте кількість стимуляторів

Наше покоління – найбільш медікалізоване, стимулюване й анестезоване порівняно з усіма попередніми. Темп життя у більшості з нас такий, що здається, без таких «милиць», як алкоголь, кава, енергетики і висококалорійна їжа - просто не обійтися. Насправді, можна обійтися і часто потрібно, тому що ефект майже всіх цих стимуляторів полягає в шоковому струсу, який вони дають організму, а в довгостроковій перспективі це шкідливо. Спробуйте змінити ті моменти, в які ви звично підшиваєте себе чим-небудь. Ну а раптом вам би це заборонив лікар? Напевно впоралися би своїми силами. То, може, не варто чекати лікаря? А то ж у багатьох є шанс дочекатися.

10. Зменшуйте кількість інформації

Сучасна людина щодня має справу з такою кількістю нової інформації, що його предок не встиг би переварити і за все життя. Наш мозок постійно «переїдає», потрібно давати йому перепочинок. Наприклад, не використовувати процеси, які збільшують кількість інформації (стрічка новин, Фейсбук тощо) як засіб для розслаблення і відпочинку. А ще влаштовувати собі «інформаційний детокс» на природі чи просто на самоті. Або... які способи зменшити цей мерехтливий потік є у вас?

11. Робіть фізичні вправи

Коли ви займаєтеся спортом, у вашому тілі не тільки відбувається багато всього хорошого на фізичному рівні, але й виробляються речовини, що впливають на самопочуття та настрій. Наприклад, ендорфіни – велика річ. Припадайте до цього природного джерела задоволення хоча б іноді. Якщо життя не дозволяє займатися серйозно, то танцюйте під музику по два-три треки в день, це набагато краще, ніж повна відсутність фізичної активності.

12. Гуляйте

Здається, половина рекомендацій буде про боротьбу з особливостями життя сучасної людини. Цей пункт – не виняток: більшість з нас поступово все більше осідає в приміщенні, чи то робота, чи то будинок. Це викликане прискоренням темпу життя і проникненням в нього сучасних технологій та Інтернету. Прогулянки, крім свіжого повітря (щодо того, що в приміщенні), дають необхідну розминку тілу, відпочинок втомленим очам і час для думок або неспішних розмов. Оптимальним вважається 30-40 хвилин прогулянки щодня.

13. Дозволяйте собі відчувати

Контролювати і придушувати емоції досить зручно, цим способом – свідомо або несвідомо – користуються багато. Крім того, наша культура і менталітет є заборонними по відношенню до багатьох «небажаних» почуттів, що погіршує ситуацію. Але для здоров’я, на жаль, все це відверто шкідливо. Тому я всім рекламую ідею вивчати свої почуття і користуватися ними, принаймні, це буде профілактикою психосоматичних симптомів, а можливо, і ще щось приємне знайдеться.

14. Спілкуйтеся з тваринами

Вже давно не секрет, що власники тварин частіше почуваються щасливішими, ніж люди, які живуть без них. Тварини покращують перебіг хвороб серця і судин, зменшують головні болі, добре впливають на ПМС та інші стани. Звичайно, це в чомусь суб’єктивно, але навіщо нам об’єктивність у такій справі, як самовідчуття? Навіть якщо у вас немає пухнастого (або лисого, або лускатого) друга і немає можливості його завести - поспілкуватися з тваринами можна багато де. Зоопарки, парки, тварини друзів і знайомих, ферми, стайні, розплідники тощо. Для особливо просунутих є собако-, іппо - і дельфінотерапія. Пробуйте, не пошкодуєте!

15. Пробуйте нове

Необов’язково завантажувати себе новою іноземною мовою або купувати незнайомий продукт на пробу (хоча можна і так). Суть цього пункту в тому, що нове стимулює «правильну» мозкову активність, яка дуже важлива для психічного благополуччя. Крім того, доведено, що маленькі порції нових знань чи досвіду, які надходять регулярно, є профілактикою деменції. Можна звернути цей пункт собі на користь – вивчати і пробувати щось, що принесе вам практичну користь. Наприклад, читати побутові лайфхаки, пробувати нові способи поліпшити свій сон, готувати нові страви, робити цікаві вправи тощо.

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