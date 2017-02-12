Кібервійна. Голова Центру кібербезпеки Британії: Росія стала агресивнішою

За його словами, за більшою частиною цих атак стоять хакери, яких фінансує російська влада, але чималу загрозу становить Китай.Останнім часом кожен місяць в Британії фіксується близько 60 великих кібератак, розповів пан Мартін. Так, за останні три місяці на британські об’єкти було скоєно 188 атак, які голова Національного центру кібербезпеки відносить до другої та третьої категорій. "Багато з них загрожували національній безпеці", - зауважує він.В інтерв’ю газеті Sunday Times Кіарон Мартін розповів, що Москва змінила принцип вибору цілей. Зараз мішенню кібератак з Росії стають сайти місцевих органів самоврядування, де британці заповнюють податкові форми і сплачують рахунки. Метою таких атак є отримання персональних даних, зазначив він.Крім того, Національний центр кібербезпеки зафіксував зростання атак на сайти благодійних організацій - на них можна отримати персональні дані та фінансові реквізити жертводавців, - а також університети, щоб дізнатися, якими розробками вони займаються.Такі цілі пан Мартін називає "легкими". Іноді хакери обирають і складніші для атаки об’єкти, аж до урядових установ."У випадку з урядовими установами, завдання - проникнути в систему, щоб отримати доступ до інформації про політику Сполученого Королівства в найрізноманітніших сферах - енергетика, зовнішня політика, або інформацію по якомусь конкретному сектору. Якщо атакують компанії, то можуть викрасти інтелектуальну власність ", - продовжує він.В інтерв’ю Sunday Times Кіарон Мартін висловив упевненість в тому, що принаймні частина таких кібератак координується з Кремля, який таким чином хоче "зміцнити свій вплив на Заході"."За останні два роки агресія Росії в кіберпросторі набула якісних змін, - говорить він. - У рамках цих змін ми бачили серію атак на політичні органи влади, партії, парламентські організації - все це широко відомо, зокрема нашим закордонним партнерам".Останнім часом представники багатьох західних спецслужб і урядів висловлювали побоювання у зв’язку з кібератаками, які, як вони вважають, Кремль вчиняє з метою впливу на політичну ситуацію в різних країнах.Після скандалу зі зломом комп’ютерів передвиборчого штабу Гілларі Клінтон і Національної ради Демократичної партії США одразу кілька німецьких політиків заявили, що побоюються спроб хакерів - зокрема російських - зірвати загальні вибори в Німеччині восени 2017 року.Минулого року хакери атакували сайти канцлерки Німеччини Ангели Меркель та Бундестагу. Відповідальність за цю атаку взяла на себе група хакерів, яка називає себе "КіберБеркут".Як стверджує пан Мартін, розвідка Китаю також організувала кілька подібних атак.Російська влада послідовно заперечує звинувачення в причетності до будь-яких кібератак."У нас гідні суперники, але нам вдається відбивати подібні атаки. Однак все відбувається на такому складному рівні, що ми змушені завжди бути напоготові, і я особисто вважаю, що незабаром може статися інцидент першої категорії", - підсумовує ситуацію Кіарон Мартін.Інцидентом першої категорії, пояснює він, вважається кібератака масштабу, який можна порівняти зі зломом серверів Управління кадрової служби США в 2015 році.Тоді внаслідок злому викрали близько 21,5 млн записів про персонал, а також інших людей, які проходили перевірки біографічних даних."Багато хто з наших союзників в країнах, схожих на нашу, стали жертвами кібератаки, яку я назвав би інцидентом першої категорії, тому десь явно існує мета вчиняти подібні атаки", - говорить пан Мартін."Ми не можемо усунути загрозу, але поразництво просто зводить мене з розуму. Ми не повинні бути поразниками: ми можемо зробити дуже багато, щоб захиститися", - сказав в розмові з Sunday Times голова Національного центру кібербезпеки Британії.