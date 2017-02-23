Де судитимуть? “Іспанська справа” Фірташа: що відомо

Тепер через нову "іспанську справу".І вже у четвер суд може вирішити, чи залишатись бізнесмену за гратами до вирішення запитів щодо екстрадиції.21 лютого Вищий земельний суд Відняапеляцію прокуратури. Та просила дозволити екстрадицію Дмитра Фірташа у справі щодо хабарів у Індії, за якою його затримали в Австрії ще у березня 2014 року.З цього моменту доля бізнесмена опинилась у руках міністра юстиції Австрії, який має вирішити, чи екстрадувати пана Фірташа до США.Під час процесу Фірташ вже перебував під заставою у 125 мільйонів євро. Але на виході із суду у вівторок, 21 лютого, місцеві правоохоронці затримали його у новій справі. Вже за запитом іспанських правоохоронців.Протягом 48 годин австрійський суд має обрати пану Фірташу додатковий запобіжний захід у новому провадженні.За даними ВВС Україна, це має статись у четвер, 23 лютого, після обіду.Захист пана Фірташа заперечує вину клієнта за обома звинуваченнями - і у США, і в Іспанії. Вони називають американську справу політично мотивованою. Проте вже готуються до судового процесу за океаном.Навесні 2015 року австрійський суд першої інстанції відхилив прохання прокуратури про видачу пана Фірташа до США. І поки всі готувались до апеляції на це рішення, досить несподівано з’явились новини з Іспанії.У листопаді 2016 року антикорупційна прокуратура Іспанії оголосила пана Фірташа в розшук у рамках розслідування справи про відмивання здобутих незаконним шляхом коштів.За даними іспанської газети El Pais, ордер на арешт видав суд у Барселоні.Газета Deutsche Welle уточнила, що ордер на арешт олігарха також стосувався підозри в участі у організованому злочинному угрупованні.За даними El Pais, як підозрювані у цій справі проходять ще два бізнесмени, але їхні імена не повідомляють.DW з посиланням на іспанську прокуратуру уточнює, що одночасно з видачею ордера,у Барселоні та курорті Марбелья 24 листопада затримали інших п’ятьох соратників Фірташа, серед яких були місцеві адвокати.Вони нібито займались відмивання капіталів українського бізнесмена.Видання вказує, що мова йшла про "десятки мільйонів євро незаконного походження".El Pais писала про 10 мільйонів євро, імовірно, отриманих на відмиванні грошей на операціях з нерухомістю та ресторанному бізнесі, які начебто осіли на рахунках компаній у Кіпрі та Віргінських островах.Прокурор також повідомив журналістам, що справу Фірташа розглядають у межах операції "Варіола", яку розпочали в липні 2016 року з арешту у Барселоні сина екс-мера Києва Степана Черновецького та ще 11 людей.Проте, як пише видання El Pais, Степана Черновецького звільнили за відсутністю складу злочину.Його адвокатам вдалося довести появу на його рахунках чималої суми грошей прибутком від продажу "Правекс Банку" за 750 мільйонів євро.Нібито саме знайдені під час обшуку у справі Черновецького документи й допомогли слідству вийти на Дмитра Фірташа.Проте, як заявив DW речник Земельного суду Відня, австрійська прокуратура дуже довго не передавала суду іспанський ордер.І зробила це тільки ближче до розгляду апеляції на екстрадицію до США, що деякі експерти розцінили як "страховку" на випадок судової перемоги бізнесмена.Натомість посол України в Австрії Олександр Щерба у коментарі "Радіо Свобода" припустив, що минулої п’ятниці щодо іспанської справи надійшли "обтяжливі обставини"."Запит Іспанії був давно надісланий, але в п’ятницю надійшли якісь обтяжливі обставини, які надані суду. І було ухвалене рішення його заарештувати", - пояснив Олександр Щерба.За його даними, тепер міністр юстиції Австрії має вирішити, в яку ж країну екстрадувати Дмитра Фірташа.Як розповіли адвокати пана Фірташа ВВС, вже у четвер після обіду суд у Відні може обрати для пана Фірташа запобіжний захід в "іспанській справі".Агенція "Інтерфакс-Україна" повідомила, що після рішення про запобіжний захід суд має 30 днів на ухвалу щодо екстрадиції до Іспанії. І після цього у захисту ще буде 30 днів на апеляцію щодо рішення про екстрадицію.У разі задоволення судом запиту на екстрадицію до Іспанії міністр юстиції країни буде обирати, до якої країни видати пана Фірташа - Іспанії чи США. Хоча він також може вирішити не видавати його жодній з країн.Захисники бізнесмена вказують, що ордер ЄС має вищий пріоритет за американський. Тому видача до США навряд чи відбудеться до остаточного розгляду нового запиту.А за словами речника Вищого суду Відня Райнхарда Хінгера, організувати екстрадицію до Іспанії було б "набагато простіше".Захист пана Фірташа вже заявив про намір оскаржувати усі рішення австрійських судів."Будемо робити всі необхідні кроки для оскарження цього рішення - в тому числі через звернення до Верховного суду Австрії, а також у Європейський суд з прав людини", - йдеться у коментарі адвоката Дітера Бемдорфера, який отримала ВВС.Попри іспанську справу, захист Дмитра Фірташа вже готується до юридичних баталій у США.22 лютого представники захисту заявили, що будуть намагатись зняти з розгляду справу щодо пана Фірташа у США."Якщо Дмитро Фірташ буде змушений прибути у США, американська юридична команда переконана в його невинуватості за всіма пред’явленими звинуваченнями та буде добиватись зняття несправедливої справи з розгляду ", - йдеться у заяві.Захист анонсував, що у США до команди будуть залучені колишній прокурор Чикаго Ден Уебб та Майкл Чертофф і Ленні Девіс.Можлива екстрадиція до США вже отримала дві протилежні оцінки в експертів.Зокрема, видання Guardian нагадало про минулі тісні стосунки Дмитра Фірташа та екс-керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта."Його зв’язки з Манафортом можуть забезпечити могутніх союзників в адміністрації Трампа", - припускає Guardian.Пан Манафорт майже десять років працював на команду пана Януковича в Україні та міг мати певні зв’язки з Дмитром Фірташем.Зокрема, у судовому позові від 2011 року у США Юлія Тимошенко вказала на спільні проекти у нерухомості Манафорта та пана Фірташа.Пана Манафорта звільнили з кампанії Трампа на тлі розслідування в Україні щодо отримання ним мільйонів доларів з так званої "чорної бухгалтерії Партії регіонів".З іншого боку, багато експертів вже згадали про скандал навколо можливих бізнесових стосунків у сфері газу Дмитра Фірташа з бізнесменом Семеном Могилевичем, якого давно розшукують правоохоронні органи США.Тож експерти вже роблять припущення, чи може пан Фірташ щось розповісти про пана Могилевича або про російських посадовців американським прокурорам.Дмитро Фірташ багато років був залучений до схем постачання російського та туркменського газу до України, зокрема через компанію-посередника "Росукренерго".На фоні судової тяганини щодо Фірташа в Австрії англійська преса нагадала про його зв’язки у Великій Британії.Зокрема, там пана Фірташа знають як жертводавця Кембриджському університету. Він протягом багатьох років давав кошти на різноманітні проекти університету щодо українських та східноєвропейських студій.У різні роки він жертвував університету мільйони фунтів.Британська преса також пише про будинок пана Фірташа у Лондоні.А прямо перед Євромайданом британські ЗМІ повідомляли про можливі зв’язки бізнесмена з деякими британськими парламентарями у межах підтримки організації Британсько-українське товариство.