Закритий чоловік: чому чоловіки не хочуть відкриватися

Що ж, давайте я дещо поясню. Спочатку жінкам, потім чоловікам.Отже, пояснення для жінок. Шановні панянки, важливо розуміти ось яку штуку, - у чоловіків зовсім інша культура. Біологічні відмінності чоловіків від жінок відносно (відносно!) незначні. А ось відмінності культурологічні (які ще для чогось називають гендерними) часто дуже колосальні.Ці відмінності часто різняться від культури до культури і ось в європейській (християнській?) чоловічий культурі тривалий час було прийнято демонструвати мінімальну чутливість. Сльози - погано. Посмішка - зайве. Ніжність - обабився. Чуйність - слюнтяй. Увага до інших - розмазня.Не сказати, що це погано. Швидше за все, в момент зародження цих культурних норм саме така поведінка була важливою, корисною і потрібною. Можливо, справа у тому, що занадто чутливого чоловіка було простіше перемогти. Відкрився, показав слабкість, тебе по ній вдарили і, в підсумку, - перемогли. Можливо, справа в була в чомусь іншому. Можливо, в усьому відразу. Не суть.Головне, що зараз це трохи застаріла норма. Застаріла, принаймі, для певних ситуацій в житті чоловіка. Одна з таких ситуацій - стосунки з жінкою і дітьми.Однак культурні норми не завжди змінюються швидко, тим більше такі, хм, великі. Тому і зараз багато чоловіків твердо вірять, що обійми - це телячі ніжності, а дружині повинно бути достатньо того, що він прийшов додому і їсть її котлети.Причому вірять всією душею, не надто навіть виділяючи цю культурну норму. Просто - так правильно, чоловік може бути таким і ніяким іншим. Тут немає осмислення, просто тотальна інтерналізація, - тобто включення переконання в свою систему цінностей і дотримання його через бажання бути правим.Плюс трохи біологічних підпірок, плюс установка на конкуренцію, що передбачає знижену чутливість до інших людей і їхніх емоцій. У підсумку ми отримуємо сухих чоловіків, які щиро люблять своїх дружин і дітей, але не показують цього, щоб не виглядати слабаками.Ще раз, іншими словами. Чоловіки, що цілком собі чуттєві і відкриті, - просто засвоїли норму, за якою бути чуттєвим і відкритим означає проявляти слабкість. Ця норма слабшає, але зустрічається ще не рідко (причому чим брутальніший чоловік, тим, як правило, ця норма проявляється сильніше). Бажаючи відповідати нормі, чоловіки щиро не виявляють ніжних почуттів, не діляться ними, не відкриваються своїм жінкам. А в іншому мужики, - цілковито чуттєві і відкриті (звичайно, все це іронія).Про всяк випадок підкреслю, що я пишу не про всіх чоловіків, а про тих, хто дотримується згаданої культурної норми.

Застаріла культурна норма доводить жінок до такого розгойдування у вимогах до чоловіків

Якщо вам відкрилися, відкрийтесь у відповідь. Хоча б розкажіть про почуття, які у вас викликала відкритість ( «Ти ось зараз сказала, і у мене аж защемило в серці десь» ).

Якщо відкриватися все-таки нема про що, задайте питання, щоб спонукати людину до більш глибокого розкриття («І що це для тебе означає?»)

Отже, панянки, робити треба ось що. Перш за все, знати, що у чоловіків існує така культурна норма, розуміти, що, можливо, така норма існує у вашого чоловіка, і ставитися до цієї норми з розумінням і повагою, як і до інших культурних норм.Крім цього, покажіть чоловікові цю публікацію. Можна спочатку, а можна - прямо з цього абзацу.Шановні товариші по статі, розповідаю, - якщо ви хочете бути щасливим у шлюбі, якщо хочете, щоб дружина була задоволена, то бути відкритим у почуттях і їхньому прояві просто необхідно.Що таке відкритість? Це пряме повідомлення жінці про ваші почуття. Наприклад, зламався у вас мотоцикл (як і відомому анекдоті про чоловіка і дружину, яка від його замисленого мовчання, нафантазувала собі всякого) і ви відчуваєте певні почуття з цього приводу, то бажано поділитися ними з вашої жінкою. Тобто - повідомити.Це не примха.Що таке інтимність? Це похідне від прикметника «інтимний». А інтимний, це такий, що стосується окремої особи, її особистого життя, стосунків з близькими людьми; що стосується області почуттів, глибоко особистий, потаємний; що знаходиться в тісному, дружньому зв’язку, взаєминах; близький; позбавлений сухості, суворої офіційності.Загалом, з усіх боків гарна ця справа, - підвищувати інтимність.- чим не таємниця?)Як це працює.Коли партнери розповідають одне одному про почуття і таємниці, вони немов би обмінюються секретами і ніби перевіряють одне одного. «Дивись, я зізнався ось в цьому - як ти поставишся до такого?».А - я нагадаю -Окрім відчуття «ми союзники», відкриття почуттів і таємниць підвищує інтерес одне до одного (