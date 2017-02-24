Закритий чоловік: чому чоловіки не хочуть відкриватися

- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...
Багато жінок скаржаться на певну замкнутість, мовчазність і закритість чоловіків. І на те є підстави. Чоловіки часто живуть за принципом «Я сказав, що кохаю, отже, кохаю; якщо щось зміниться, я дам тобі знати».
Що ж, давайте я дещо поясню. Спочатку жінкам, потім чоловікам.
Відмінність - в культурі
Отже, пояснення для жінок. Шановні панянки, важливо розуміти ось яку штуку, - у чоловіків зовсім інша культура. Біологічні відмінності чоловіків від жінок відносно (відносно!) незначні. А ось відмінності культурологічні (які ще для чогось називають гендерними) часто дуже колосальні.
Ці відмінності часто різняться від культури до культури і ось в європейській (християнській?) чоловічий культурі тривалий час було прийнято демонструвати мінімальну чутливість. Сльози - погано. Посмішка - зайве. Ніжність - обабився. Чуйність - слюнтяй. Увага до інших - розмазня.
Не сказати, що це погано. Швидше за все, в момент зародження цих культурних норм саме така поведінка була важливою, корисною і потрібною. Можливо, справа у тому, що занадто чутливого чоловіка було простіше перемогти. Відкрився, показав слабкість, тебе по ній вдарили і, в підсумку, - перемогли. Можливо, справа в була в чомусь іншому. Можливо, в усьому відразу. Не суть.
Головне, що зараз це трохи застаріла норма. Застаріла, принаймі, для певних ситуацій в житті чоловіка. Одна з таких ситуацій - стосунки з жінкою і дітьми.
Однак культурні норми не завжди змінюються швидко, тим більше такі, хм, великі. Тому і зараз багато чоловіків твердо вірять, що обійми - це телячі ніжності, а дружині повинно бути достатньо того, що він прийшов додому і їсть її котлети.
Причому вірять всією душею, не надто навіть виділяючи цю культурну норму. Просто - так правильно, чоловік може бути таким і ніяким іншим. Тут немає осмислення, просто тотальна інтерналізація, - тобто включення переконання в свою систему цінностей і дотримання його через бажання бути правим.
Плюс трохи біологічних підпірок, плюс установка на конкуренцію, що передбачає знижену чутливість до інших людей і їхніх емоцій. У підсумку ми отримуємо сухих чоловіків, які щиро люблять своїх дружин і дітей, але не показують цього, щоб не виглядати слабаками.
Ще раз, іншими словами. Чоловіки, що цілком собі чуттєві і відкриті, - просто засвоїли норму, за якою бути чуттєвим і відкритим означає проявляти слабкість. Ця норма слабшає, але зустрічається ще не рідко (причому чим брутальніший чоловік, тим, як правило, ця норма проявляється сильніше). Бажаючи відповідати нормі, чоловіки щиро не виявляють ніжних почуттів, не діляться ними, не відкриваються своїм жінкам. А в іншому мужики, - цілковито чуттєві і відкриті (звичайно, все це іронія).
Про всяк випадок підкреслю, що я пишу не про всіх чоловіків, а про тих, хто дотримується згаданої культурної норми.
Застаріла культурна норма доводить жінок до такого розгойдування у вимогах до чоловіків
Як бути?
Отже, панянки, робити треба ось що. Перш за все, знати, що у чоловіків існує така культурна норма, розуміти, що, можливо, така норма існує у вашого чоловіка, і ставитися до цієї норми з розумінням і повагою, як і до інших культурних норм.
Крім цього, покажіть чоловікові цю публікацію. Можна спочатку, а можна - прямо з цього абзацу.
Шановні товариші по статі, розповідаю, - якщо ви хочете бути щасливим у шлюбі, якщо хочете, щоб дружина була задоволена, то бути відкритим у почуттях і їхньому прояві просто необхідно.
Що таке відкритість? Це пряме повідомлення жінці про ваші почуття. Наприклад, зламався у вас мотоцикл (як і відомому анекдоті про чоловіка і дружину, яка від його замисленого мовчання, нафантазувала собі всякого) і ви відчуваєте певні почуття з цього приводу, то бажано поділитися ними з вашої жінкою. Тобто - повідомити.
Це не примха. Якщо люди відкривають одне одному свої почуття і маленькі таємниці (особливо маленькі таємниці!), це, по-перше, збільшує інтимність в парі(Derlega, VJ, & amp; Berg, JH (1987). Self-disclosure: Theory, research, and therapy. New York: Plenum Press).
Що таке інтимність? Це похідне від прикметника «інтимний». А інтимний, це такий, що стосується окремої особи, її особистого життя, стосунків з близькими людьми; що стосується області почуттів, глибоко особистий, потаємний; що знаходиться в тісному, дружньому зв’язку, взаєминах; близький; позбавлений сухості, суворої офіційності.
Загалом, з усіх боків гарна ця справа, - підвищувати інтимність.
По-друге, якщо ви відкриваєте свої почуття одне одному, якщо розповідаєте свої милі маленькі таємниці («Люба, я все життя мріяв спробувати себе в кіно» - чим не таємниця?), тим вище рівень задоволеності взаєминами у кожного з подружжя(Siavelis, R . L, & amp; Lamke, LK (1992). Instrumentalness and expressiveness: Predictors of heterosexual relationship satisfaction. Sex Roles, 26,149-159).
Як це працює. Шлюб - це союз. У союзі передбачається можливість покластися на союзника. Щоб покластися, йому потрібно довіряти. Довіра - це знання, що тебе не вдарять (тобто не зрадять).
Коли партнери розповідають одне одному про почуття і таємниці, вони немов би обмінюються секретами і ніби перевіряють одне одного. «Дивись, я зізнався ось в цьому - як ти поставишся до такого?». Якщо у відповідь на секрет слідує не удар, а інтерес, співчуття, підтримка, то людина, яка відкрилася, розуміє - тут все добре, тут безпечно, тут поживно. А - я нагадаю - безпека і поживність є головними умовами щасливого шлюбу.
Окрім відчуття «ми союзники», відкриття почуттів і таємниць підвищує інтерес одне до одного («Які там ще таємниці ти маєш?»)
Тому не треба мовчати, треба розмовляти і відкриватися. (Зауваження "Гармонії": звісно, - і чоловіку, і дружині.)
Певні правила
Якщо вам відкрилися, відкрийтесь у відповідь. Хоча б розкажіть про почуття, які у вас викликала відкритість («Ти ось зараз сказала, і у мене аж защемило в серці десь»).
Якщо відкриватися все-таки нема про що, задайте питання, щоб спонукати людину до більш глибокого розкриття («І що це для тебе означає?»)
Ну і зовсім вже пряме звернення. Мужики, досить мовчати! Жінка - не ворог, а бойовий товариш. Укріплюйте союз з нею не тільки подарунками, допомогою і турботою, а й відкриттям себе, інтимністю. Якщо ти обіймаєш дружину, поцілуй в маківку, скажи про те, наскільки вона тобі дорога, це не зменшить твою крутість. Твоя крутість пов’язана з тим, що ти робиш, а не з тим, що ти відчуваєш. І якщо ти відчуваєш ніжність і проявляєш її, ти все одно залишаєшся крутим, якщо при цьому можеш до важкої ситуації зібратися і все повирішувати.
Від Трипілля українці як солідаристи тяжіють до кооперативної співпраці, але у 1929 році більшовики перетворили на колгоспи та радгоспи численні сільськогосподарські товариства, машинові товариства, товариства спільного оброблення землі, тощо...” Юрій Липа