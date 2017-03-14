Російська пропаганда в Україні: “мандрівні меседжі” та “теми-ключі”

"Євросоюз розвалюється", "реформи в Україні провалились", "добробут пострадянських країн пов’язаний виключно з Росією". Це три основні меседжі, які після озвучення їх у російських засобах масової інформації найбільше повторювалися у медіа шести країн Східного партнерства, зокрема в Україні. До аудиторії кожної країни кремлівська пропаганда підбирала свою особливу "тему-ключ", через яку просувалися ті чи інші тези. Загалом зафіксовано 44 таких меседжі, йдеться у дослідженні контенту ЗМІ країн Східного партнерства та Росії "Пропаганда, що поглиблює прірву у взаєморозумінні". За підтримки ЄС та організацій-партнерів його провів Секретаріат Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.Дослідження проводилось влітку 2016 року одночасно в Україні, Грузії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі та Молдові. Фокус дослідження - відстеження та визначення потенційного впливу на місцеву аудиторію, умовно кажучи, "мандрівних" пропагандистських наративів, які з федеральних каналів Росії або під впливом їхнього контенту найчастіше потрапляють в інформаційний простір ЗМІ країн Східного партнерства.Результати дослідження вказують, що найбільше повторюють меседжі російських медіа українські ЗМІ - в Україні зафіксовано 46,5 відсотка усіх подібних випадків у шести країнах Східного партнерства. Лише за тим ідуть білоруські ЗМІ, у яких знайшли майже 17 відсотків відтворень "мандрівних" пропагандистських наративів. Найменше з них дослідники зафіксували у Азербайджані, Вірменії та Грузії. "У Грузії та Азербайджані вже кілька років немає у відкритому доступі російських телеканалів. Це вплинуло на результат", - переконаний Борис Навасардян, представник міжнародної групи, яка здійснювала дослідження.За словами Навасардяна, найбільшою "мобільністю", "взаємопроникністю" між ЗМІ країн Східного партнерства та Росії мають меседжі, які стосуються Євросоюзу. У висвітленні європейської теми домінує негативна оцінка ролі ЄС і скептицизм щодо його майбутнього. Зокрема, найбільш повторюваними є тези: "Захід прагне розширити свою геополітичну присутність в Євразії, щоб послабити Росію. Євросоюз і США перебувають у змові проти Росії", "Євросоюзу (Шенгенській угоді, політиці сусідства ЄС) приходить кінець", а також, що "Росія встає з колін, прогресує всупереч санкціям Заходу"."Повідомлення для кожної країни мають свою специфіку. Це дозволяє нам говорити, що російська пропаганда в країнах Східного партнерства дається диференційовано. У кожній країні те, що найбільше цікавить Росію, виходить на перший план і найчастіше використовується", - наголошує Борис Навасардян. Він зазначає, що потрібні російській пропаганді "послання" в Азербайджані подаються через проблему розміщення військ НАТО у Східній Європі і Балтійських країнах, які загрожують стабільності у регіоні. У Вірменії мішенню російської пропаганди є громадянське суспільство, яке представляється як "п’ята колона Заходу". Через білоруські ЗМІ нав’язується думка, що безхмарне майбутнє країни можливе лише завдяки співпраці з Росією.Здебільшого ці думки поширюються через слова журналістів у повідомленнях ЗМІ, через коментарі експертів чи місцевих політиків, вказує Навасардян.В Україні найчастіше повторюваною думкою було та, що реформи в країні не проводяться, а рівень корупції суттєво зріс у порівнянні з тим, коли президентом був Віктор Янукович, каже Андрій Кулаков, представник "Інтерньюз-Україна" - організації, яка відслідковувала вплив російської пропаганди саме в Україні.За його словами, на другому місці за вживаністю в українських ЗМІ був меседж про те, що Україна не потрібна Європі, і євроінтеграція - це хибний вибір України. "Натомість російський наратив, що Крим легітимно приєднаний до Росії на основі референдму і вияву волі кримського населення, не був підтриманий жодним з українських ЗМІ. Ця тема надто дражлива. Українські ЗМІ тут проявляють одностайність", - наголошує Андрій Кулаков.За словами експертів, дане дослідження показало, що громадяни пострадянських країн отримують інформацію про проблеми в сусідніх країнах через "російський пропагандиський фільтр" так, як це вигідно Росії, оскільки між країнами Східного партнерства немає прямого обміну інформацією про проблеми всередині цих країн.