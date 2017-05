Розвідувальні та пропагандистські аспекти російських Інтернет-ресурсів

Для початку, розділимо можливості контрольованого агресором ресурсу на дві сфери: розвідувальна і пропагандистська.Я думаю кожен з вас хоч раз, але бачив результати роботи OSINT-фахівців: Bellingcat, Informnapalm, sled_vzayt і так далі. Коротко: групи дослідників, на основі ВІДКРИТОЇ інформації (в основному в соцмережах) знаходять те, що не снилося ще 20 років тому жодній розвідслужбі світу. Кількість і походження бронетехніки в конкретному місці. Імена та звання особового складу. Ролі конкретних людей в конкретних подіях.Тепер уявіть собі можливості тих же людей, що мають доступ до ЗАКРИТОЇ інформації соцмереж (якої мінімум в 2 рази більше) і ще краще, - що мають прямий доступ до бази даних. Один запит в БД по EXIF ​​з потрібними координатами видасть вам сотні докладних фотографій стратегічних об’єктів. Грамотно побудований запит по графу користувачів дасть повний список особового складу та їхнє поточне місцерозташування. Якщо ви думаєте, що у нас немає військовослужбовців, які не люблять повикладати фотки у Вконтактє, - ви дуже помиляєтеся.Хактивісти з львівського метро: Falcons Flame, Trinity і інші, одним зломом особистої переписки навіть рядового бойовика влаштовують локальний апокаліпсис цілим бойовим групам і відділам ФСБ. А тепер уявіть, що зламувати нічого не потрібно: вся переписка в VK і mail.ru в вашому розпорядженні і на читання, і на запис.Відійдемо трохи від військової сфери. Десятки або сотні тисяч фінансових і політичних документів щодня циркулюють через пошту mail.ru. Погуглити офіційні email-и наших держструктур: поголовно ящики mail.ru і yandex.ru. Величезна кількість держчиновників, суддів і правоохоронців мають там пошту. Багато хто має закриті групи в VK і OK. Кількість інсайда в цих групах і особистих листуваннях дозволить при правильному підході потопити наш держсектор і економіку за лічені дні.Тисячі держчиновників і силовиків ведуть листування особистого характеру: коханки, коханці, хабарі, обговорення дорогих покупок, документи на незадекларовану нерухомість і сотні інших тем. Будь-яка з них, - майже стовідсотковий гачок для вербування. Вже зараз за умовні «яйця» міцно тримаються сотні людей, що мають доступ до держтаємниці. Ще більше яєць тих, хто може прийняти потрібне рішення. Треба аби в Дніпрі менти виступили на стороні русскомірних тітушок? Жодних проблем! Заходиш в листування пари генералів МВС і готово. В ідеалі, якщо він любитель хлопчиків або зраджує дружині, - доньці свого покровителя.При цьому не обов’язково вести переписку в VK, OK і іже з ними. Близько 90% (якщо не більше) цільової аудиторії використовують один і той же пароль для всіх своїх сервісів. Чи варто говорити, що інші з задоволенням віддають дівоче прізвище своєї матері і кличку свого першого пса?Роль соцмереж і новинних агрегатор в цій війні, схоже, не розуміють навіть ті, хто вважають що вона величезна. Багато українців звикли не довіряти телевізору. Але ось «інформація від одного знайомого» сприймається на ура, навіть якщо вона абсурдна. Згадайте, звідки бралася інформація про «Потяги дружби» «Правого сектора» в Криму і «Гради» «Правого сектора» під Слов’янськом? З телевізора?Мозок людини дивна штука. Коли йому дають щось, у що йому хочеться вірити, він інтерпретує інформацію в потрібному руслі і починає в неї вірити. Так, написана незнайомою людиною історія про «Гради» «Правого сектора» перетворюється в історію, в кращому випадку, «від мого доброго знайомого», а в гіршому - «особисто бачив».Вселити бажання повірити теж нескладно. Кілька відверто маячних матеріалів, які зачіпають струни душі (про фашистів, пригнічення російської мови та ін.) Вже селять в голові «осад». Спростування ролі не грає. Спростування сухе і ніякої струни не чіпляє. А якщо це інформація від «мого доброго знайомого» - то часто і не працює зовсім. «Ви все врёте!». І ці знайомі сидять прямо зараз в друзях у ваших мам, тат, сусідів, колег...Скільки паблік в VK і OK відверто терористичної або сепаратистської спрямованості вдалося закрити? Скільки акаунтів, що закликають до громадянської війни і збройних переворотів вдалося знайти і притягнути до відповідальності? Одиниці, - і то не завдяки адміністрації. Ми не маємо ні контролю, ні впливу на контрольовані ФСБ соцмережі. Їм плювати на відверті порушення міжнародного права. У той же часУміло подана і дозована інформація дуже цінна для пропаганди. Нещодавно в РФ пройшла серія мітингів проти чинної влади. На вулиці вийшло близько сотні тисяч людей. Яндекс, який ви так захищаєте, жодної новини про це не пропустив. Як ви думаєте, що він пропускає і не пропускає для Українців? А як чітко він може зорієнтувати інформацію, знаючи хто ви, куди ви їздите на таксі, які фільми дивитеся?Багато противників блокувань говорять про те, що гіпотетично, влада може в майбутньому застосувати досвід блокувань для своїх політичних цілей.Альо! Практично, а не гіпотетично, і ось прямо зараз, у вас відбирають будинки, сім’ї, вбивають ваших друзів. Зараз!Коли хтось спробує використати блокування в політичних цілях: будемо боротися з цим. А зараз, перечитайте ще раз цей текст, передайте його друзям і подивіться, де і що читають ваші друзі і батьки. Інакше, в один прекрасний день ви теж прокинетеся без будинку. І зрозумієте, що ви ніфіга не вмієте прораховувати ризики.Шановні коментатори, якщо ви зі мною не згодні, але заперечити нічого, окрім «А чому Ахмєтов НЕ сідіт», «А я все одно вважаю що блокування це погано»; якщо ви вважаєте що можна навчити комп’ютерної безпеки 40 мільйонів чоловік; якщо ви реально не розумієте різницю між можливостями пошуку по реляційній і графовій БД і банальним краулінгом або прослуховуванням / зломом конкретної особи, або вам просто ліньки читати пост, - не пишіть коментар. Я не політик, я і на@уй можу послати і забанити. Текст для тих хто вміє думати і читати, а не диванних експертів у всьому, - і просто баранів.