15 ознак щасливих стосунків

У щасливих парах люди розуміють, що сім’я - це не поле бою, і намагаються у всьому знайти компроміс . На думку психологів, такий підхід є запорукою щасливих і міцних взаємин.Після певного періоду спільного проживання, коли здається, що партнери вивчили одне одного у всіх особливостях, взаємний інтерес може згаснути. Підтримувати його, помічаючи дрібниці і розділяючи прагнення, - вірний шлях до міцної сім’ї.Щасливим парам не потрібно щось одне одному доводити, тому люди не намагаються одне одного перевершити. Стосунки, в яких кожен виконує свою функцію, не прагнучи виглядати вище і краще іншого, психологи називають по-справжньому щасливими.Почуття гумору - це те, що дозволяє щасливим парам простіше переживати невдачі і не зациклюватися на недоліках одне одного. А в такій атмосфері і народжуються тільки найздоровіші з точки зору психології сім’ї.Не буває взаємин без суперечок і розбіжностей. Але, згідно з спостереженнями фахівців, в щасливих шлюбах партнери дотримуються балансу між позитивом і негативом, не даючи останньому переважити.Порівняння - потужний інструмент в руках будівельників щасливого шлюбу. Однак, порівнювати треба не для того, щоб поставити чиїсь достоїнства в докір, а для того, щоб не повторювати чужих помилок.Щасливі пари не дозволяють сімейному побуті розфарбувати відносини в сірий колір. Партнери не лінуються змінювати обстановку: влаштовувати вилазки в кафе або басейн, пересувати меблі в квартирі або змінювати власний імідж.Психологи помітили що в парах, які піклуються про стосунки, всі важливі думки закохані висловлюють по черзі. Тому співрозмовники чують одне одного і залишаються почутими.Ідеальних людей не буває, і навіть в найміцніших сім’ях трапляються розлади. Щастя полягає у тому, щоб прощати і бути впевненим в тому, що вас одного разу теж пробачать.Коли в щасливих стосунках щось йде не так, партнери не переймаються питанням «І що тепер?» - вони намагаються зрозуміти, чому. У такій ситуації важливо вміти поставити себе на місце коханої людини і усвідомити, які почуття ним керують.У міцних парах люди здатні гідно оцінювати вчинки одне одного і дякувати за них. Психологи не рекомендують подружжю приймати взаємні старання як належне.На переконання психологів, для інтимних стосунків завжди потрібно знаходити час. Навіть якщо для пристрасті доведеться призначати певний календарний день.У щасливих парах партнери не намагаються заполонити собою весь простір коханої людини. Вони спокійно і з розумінням ставляться до бажання іншого певний час побути не вдвох.Ще один риса щасливих стосунків - готовність «переграти» ситуацію, яка переросла в проблему. Якщо заново прожити якийсь етап відносин і не повторити зроблених помилок, можна уникнути величезної кількості сімейних проблем.Щасливі подружжя не зациклюються на одній моделі взаємин, тому що розуміють, що життя змінюється і під нього потрібно підлаштовуватися. Тому вони завжди готові розвиватися і знаходити нові точки дотику.