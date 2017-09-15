Дорожні фантазії уряду України: що обіцяє Гройсман і як буде насправді?

Та чи можливо це насправді - DW вирішила підрахувати за допомогою експертів.Тема доріг завжди актуальна перед будь-якими виборами. От і зараз прем’єр-міністр України Володимир Гройсман надто часто почав повторювати одну і ту саму тезу - по-справжньому якісні дороги по всій Україні за 3-5 років. Лише у понеділок, 11 вересня, на Twitter аккаунті прем’єр-міністра було одразупро дорожній ремонт.170 тисяч кілометрів - саме така загальна протяжність українських автошляхів державного та місцевого значення. 95 відсотків з них, за даними міністерства інфраструктури, є зношеними і не відповідають сучасним вимогам. Щоб привести їх до ладу за короткий час, потрібно щороку ремонтувати близько 30 тисяч кілометрів, стверджують експерти. "З них 15 тисяч кілометрів - капітального ремонту і ще 15 тисяч - середнього поточного. Наразі ж ми ремонтуємо від 500 до 1000 кілометрів доріг на рік", - пояснює голова ГО "Моя дорога" Роман Хміль. І справді, згідно зі статистикою "Укравтодору", яку отримала DW, наразі за рік відомство встигає відремонтувати в середньому менше тисячі кілометрів доріг.Тобто в тридцять разів менше від потреби, або менше 1 відсотка всіх доріг. Причому здебільшого робиться лише середній поточній ремонт. Найбільший "бум" відбувся не в часи урядування Володимира Гройсмана, і навіть не в часи прем’єрства Арсенія Яценюка. Найбільше дороги ремонтувалися у період підготовки до фіналу чемпіонату з футболу "Євро-2012": близько двох тисяч кілометрів доріг у 2011 році і 1600 кілометрів - у 2012 році.Для порівняння: цьогоріч відремонтовано поки що сімсот кілометрів доріг, хоча в "Укравтодорі" обіцяють збільшиту цю цифру до тисячі кілометрів до кінця року.В"Укравтодорі" не приховують, що все зводиться до нестачі коштів. Наприклад, середній поточний ремонт одного кілометра дороги, який потрібно робити щоп’ять років, коштує, за різними даними, до 10 мільйонів гривень. Тим часом капітальний ремонт цього ж кілометра, який треба робити щодесять років, - до 20-30 мільйонів гривень. А подекуди і до 50 мільйонів гривень, якщо це дорога першої категорії з трьома-чотирма смугами руху в кожному напрямку.За підрахунками експертів, щоб ідеально відремонтувати всі дороги, потрібно щороку виділяти щонайменше 100 мільярдів гривень. І тоді, не за три-п’ять, як стверджує прем’єр-міністр, а лише за 10 років можна буде привести до ладу всі українські дороги.Але достатньо поглянути на нинішній рівень фінансування ремонту доріг, щоб зрозуміти, що і цей термін є фантастичним. Наприклад, цьогоріч з держбюджету "Укравтодору" виділили лише 17 мільярдів гривень, з них більше п’яти мільярдів пішло на погашення боргів. Хоча ще на початку року обіцяли 30 мільярдів. Тобто на ремонт доріг безпосередньо залишилось лише 12 мільярдів. "Тобто по суті ми вже зараз відстаємо у п’ять разів, - підсумовує Роман Хміль. - Бо якщо за прогнозами нам потрібно 10 років по 100 мільярдів гривень щороку, то за нинішніх темпів фінансування і ремонту нам треба вже 50 років для того, щоб привести дорогу до ладу".Утім, в уряді сподіваються, що коштів на ремонт стане більше, коли з 1 січня наступного року запрацює Дорожній фонд. Він передбачає, що всі акцизні збори та мито від нафтопродуктів, палива та автомобілів витрачатимуть на ремонт доріг. Але не все так просто. По-перше, з 2018 року до цього фонду піде лише половина зібраних коштів, через рік, у 2019 році - вже 75 відсотків, а у 2020 році – 100 відсотків. По-друге, щороку держбюджет збирає до 35-40 мільярдів гривень з цих зборів і мит. Тобто навіть якщо Дорожній фонд запрацює на 100 відсотків, то збиратиме вдвічі менше, ніж потрібно для швидкого приведення до ладу доріг.Та навіть якби гроші і були, то їх не встигли би використати, говорять експерти. На їхню думку, наразі для виконання великих обсягів робіт просто бракує потужностей. Адже "Укравтодор" є лише замовником робіт, а виконавці - державні і приватні компанії. "У нас всього дві-три компанії, які займаються капітальним ремонтом, - говорить експерт дорожньої галузі Андрій Мартенс. - У нас практично немає іноземних компаній через те, що в держави немає довгострокової програми.Саме тому інвестор не бачить для себе перспектив і не може інвестувати гроші в розвиток свого бізнесу в Україні". А отже, заяви прем’єр-міністра про якісні дороги вже за три-п’ять років українські експерти вважають більше передвиборчими лозунгами, ніж справжніми планами.