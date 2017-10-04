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Російські військові у Білорусі ненадовго?

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Опубліковано - 4.10.2017 | Всі публікації | Версія для друку

Російські військові у Білорусі ненадовго?
Усупереч побоюванням сусідів тисячі російських військових залишили Білорусь після навчань “Захід-2017”, однак до країни приїхали сотні десантників РФ для участі у нових маневрах.

Предметом спекуляцій у Білорусі і за її межами було припущення, що після завершення спільних білорусько-російських навчань "Захід-2017", які пройшли з 14 по 20 вересня, військові РФ залишаться у Білорусі. За офіційними даними, в навчаннях "Захід-2017" на білоруській території брали участь близько 10,2 тисячі людей (від РБ - трохи більше 7 тисяч, від РФ - 3,2 тисячі).

У день закриття навчань, 20 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив журналістів, що через тиждень всі війська - і білоруські, і російські - будуть в місцях постійної дислокації. А 28 вересня офіційно повідомлялося про те, що з Білорусі відбув останній залізничний ешелон з особовим складом та військовою технікою Збройних Сил Росії, які брали участь у навчаннях "Захід-2017".

Марна тривога?

Але в той же день начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко заявив в інтерв’ю Reuters, що Росія залишила війська в Білорусі після проведення навчань. За словами Муженка, РФ вивела лише кілька підрозділів і збрехала про те, скільки насправді військових РФ брали участь у навчаннях "Захід-2017".

Про те, що навчання були більш масштабними, заявляли і представники НАТО. "Уже зараз зрозуміло, що масштаб і географічне охоплення навчань "Захід-2017" виявилися істотно більшими за початкові заяви", - сказала офіційна представниця НАТО Оана Лунгеску. Офіційно військові відомства Росії і Білорусі спростували заяву Києва.

Залишилися чи ні?

Повідомлень про реальні контакти з російськими військовослужбовцями на території Білорусі після завершення навчань "Захід-2017" немає ні в соцмережах, ні в білоруських ЗМІ, в той час як до цього писали про затримання сторонніх на військових полігонах і про російських військових, які ходили в самоволку за алкоголем і розвагами.

"Теоретично, якщо російські війська насправді залишилися після навчань "Захід-2017", як стверджує Генштаб України, де вони можуть бути територіально?" - запитує в Facebook незалежний журналіст Дмитро Галко. Схоже, він хотів перевірити інформацію, але френди лише посміялися над питанням. "Чи залишилися російські війська в білоруських лісах? Безсумнівно. Ви б самі не змогли піти від такої кількості грибів", - жартує лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв.

Сховати військових неможливо

А незалежні білоруські експерти кажуть, що сховати три тисячі російських військовослужбовців в умовах сучасної супутникової розвідки неможливо.

Так, в інтерв’ю DW військовий аналітик Олександр Алесін нагадав в контексті конфлікту на сході України, що "супутники країн НАТО фіксували переміщення через кордон груп у 10-15 російських добровольців через український кордон на Донбас, не кажучи вже про те, що будь-яке переміщення бойової техніки буде помічено негайно".

Крім того, оскільки Білорусь є членом Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), то, за словами експерта, "будь-які інші учасники договору можуть запросити інспекцію і приїхати на нашу територію буквально порахувати цю техніку і потім визначитися, чи відповідає її кількість фланговим обмеженням ДЗЗСЄ". Ну або перевірити присутність або відсутність російських військ.

У Білорусі тренуються російські десантники

Тим часом услід за масштабними білорусько-російськими навчаннями "Захід-2017" в Білорусі з 25 вересня по 8 жовтня проходять менш масштабні, але також спільні тактичні навчання груп спеціального призначення. У них беруть участь представники повітряно-десантних військ РФ. Тож російські солдати цілком офіційно перебувають на білоруській території після завершення маневрів "Захід-2017" - просто почалися нові маневри.

У прес-службі Міноборони Білорусі не змогли назвати кореспонденту DW кількість учасників навчань, вказавши, що "все є у відкритій пресі". Раніше в аналогічних навчаннях брали участь близько 800 десантників з двох країн. Таким чином, на відміну від "Заходу-2017", в цих навчаннях беруть участь не тисячі, а сотні російських військовослужбовців.

За словами Олександра Алесіна, навчання десантників, звичайно, не становлять прямої загрози нікому з сусідів, але "це є справжнісінькі маневри, які є підготовкою до реальної війні". Такого роду спільних навчань десантників на білоруській і російській території "заплановано на цей рік до 40", підкреслив експерт.

"У нинішніх умовах сили спеціальних операцій будуть відігравати головну роль, особливо в гібридних військових конфліктах. Саме вони прийдуть на допомогу, на сприяння тим самим сепаратистам, антидержавним елементам, які будуть зсередини розхитувати державний устрій тієї чи іншої країни", - вважає Олександр Алесін. Що ж стосується масштабних навчань, таких як "Захід-2017", то незалежний військовий аналітик списує це на певну данину традиції. За його словами, "генерали ще грають у стару війну".

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