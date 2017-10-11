Як мислить чоловік, коли зустрічає «свою єдину»

Але щойно на життєвому шляху зустрічається «та сама» або «той самий», це питання відпадає саме по собі.Мене часто запитують: «Якщо чоловік говорить, що кохає, то чому він нічого не робить для мене?» Або «Чи здатний чоловік кохати?». Так, здатний! Але це не завжди означає, що він готовий заради такого кохання підкорювати гори і напружуватися.Хочете дізнатися, як чоловік розуміє, що зустрів «свою єдину», яку хочеться оберігати, захищати, забезпечувати? Як мислить чоловік до цієї зустрічі і після неї?Упевнений, що дізнатися про це бажає кожна жінка. Адже це допоможе зрозуміти, чи дійсно він щиро вважає Вас своєю другою половинкою.Тому приготуйтеся «залізти в голову» до свого чоловіка. Зараз Ви докладно дізнаєтеся про його 7 думок, які він ретельно приховує.Одного разу чудовий письменник-фантаст Роберт Хайлайн сказав одну розумну фразу:Так і виходить, що. Для цього він буде готовий втілити в життя будь-які її мрії. І для нього зовсім неважливо, наскільки важко їх здійснити.Про що думає чоловік, коли хоче зробити Вас щасливою? Він бажає стати лицарем у сяючих обладунках і, розмахуючи мечем направо і наліво, вбивати жахливих драконів, які загрожують його коханій.Але в реальному житті чоловік діє по-іншому. Все залежить від його можливостей на даний момент часу. Так, сьогодні він може повести Вас в дорогий ресторан або ж влаштувати прогулянку на яхті, зробити цінний подарунок. Але також його почуття до Вас, його бажання піклуватися про кохану жінку можуть виражатися більш простими способами. Він може просто доглядати за Вами, коли хворієте, робити сюрпризи або балувати улюбленими смаколиками. проявляти по відношенню до Вас увагу і повагу. Незалежно від величини і важливості таких вчинків, вони завжди будуть означати одне - він вважає Вас «тієї самою».Чоловік завжди прагне стати кращою версією себе, незалежно від стану взаємин, в яких він перебуває. Але коли «саме та» жінка приходить у його життя, у нього з’являються абсолютно нові мотивації. Як думає чоловік після цього? Тепер він упевнений, що повинен ще сильніше намагатися, щоб досягти своїх цілей. Адже Ви стаєте промінцем світла на його похмурому життєвому шляху і він бажає, щоб ним пишалися.Тому, якщо Вам не зрозуміло, про що і як думає чоловік, коли в черговий раз пізно повертається додому через відвідування спортзалу або затримки на роботі, подивіться на нього і все стане ясно. Якщо сяючі очі і міцний поцілунок є незмінними складовими кожного такого повернення, значить, все це заради Вас. Не зліться на нього і не кажіть, що він не правий. Спортзал йому потрібен, щоб поруч з його коханою жінкою завжди був сильний чоловік. А затримки на роботі дозволять йому стати успішніше і почати більше заробляти, щоб мати можливість задовольняти всі Ваші потреби.Які думки виникають у чоловіків стосовно своїх коханих?Ми кохаємо жінку такою, якою вона є. І все в ній бачиться прекрасним.Неможливо дослівно описати емоції чоловіки, коли він бачить жінку, яку чекав все життя.Він кохає її різною: щойно з ліжка в зім’ятій піжамі і в прекрасній вечірній сукні.Щоразу від її вигляду у нього перехоплює подих. Про що думає чоловік в цей момент?Абсолютно ні про що!Ця думка - саме те, про що думає чоловік, коли розуміє, що Ви - «та сама». Ні, він не буде скаржитися на те, які невдалі стосунки були у нього до Вас. Він буде радий тому, що вони у нього були. Адже з їх допомогою він зміг підготуватися до зустрічі з «тієї самої».І тепер він - досвідчений чоловік, який знає, чого може хотіти жінка, як за нею доглядати і як зробити її щасливою.Як думає чоловік, коли він один?«Хочу одружитися і до кінця днів своїх прожити з однією-єдиною жінкою?Щоб вона народила мені багато-багато діточок?».Ну, це навряд чи!Важко хотіти дітей, якщо не знаєш, ким буде їхня мати. Важко думати про сім’ю, якщо невідомо, хто буде поруч з тобою.Про що думає чоловік в реальності? До моменту зустрічі жінки, з якою він готовий зв’язати свою долю, в його житті були особисті бажання та цілі. Вони прості і чіткі. І повірте, серед них точно немає мрій про красиві предмети інтер’єру або новий диван. Але, зустрівши «ту єдину», він розуміє, що тепер необхідно реалізувати цілі і бажання, які стосуються вас обох.Чи траплялося Вам бачити в його очах страх за те, що він зробив щось неправильно? Так, чоловік теж може переживати, що він недостатньо сильний і швидкий в прийнятті рішень! Погодьтеся, що ніхто не ідеальний.Про що думає чоловік в ці моменти?Про те, що. ТомуЗвичайно ж, це не означає, що тепер він може сісти на диван з пляшкою пива, увімкнути телевізор і таким чином провести всі вечори, що залишилися до кінця життя.Ні!Якщо він вважає Вас «тієї самою», то буде щодня дивувати чимось і не сидіти склавши руки. Він може спробувати знайти нове спільне хобі, почати ходити разом в басейн, запропонувати змайструвати нові полички у ванну для всієї Вашої колекції косметики.І якщо у Вашого чоловіка щось не вийде, постарайтеся його підтримати. Щоб у нього і думок не було про те, що одна його невдача може змінити Вашу думку про нього в гіршу сторону.Удача, доля, рок - причина, через яку він зустрів Вас, може мати різні назви.Іноді неможливо пояснити, як ви познайомилися. Жили в різних місцях (містах, а, може, і країнах) і до моменту тієї самої зустрічі навіть не підозрювали про існування одне одного. Проте ця зустріч відбулася.Не знаю, як Ви, але Ваш чоловік в серці однозначно дякує долі за це. Повірте, це правда.На це питання я Вам не відповім. Ви хотіли дізнатися, про що і як думає чоловік, який знаходиться поруч? Я розповів.Як Ви використаєте ці знання, вирішуйте самотужки.Важливо, щоб прочитавши цю статтю, Ви зрозуміли для себе наступне: коли чоловік кохає, він проявляє свої почуття діями. Що ще важливо, він ніколи не буде приховувати Вас від рідних, близьких і друзів. Адже Ви «та єдина», яка надихає його на чоловічі вчинки. Але пам’ятайте, що взявши життя в свої руки, Ви можете впливати на дії коханого. І від того, наскільки мудро і по-жіночому Ви це будете робити, залежить особисте щастя бути «тією єдиною». Бажаю удачі!Не забудьте поділитися з подругами цією статтею, якщо вона виявилася цікавою і корисною для Вас. А в цьому я не сумніваюся.