Інтуїція - це завжди перша думка!

Читайте книги з соціальної психології, спостерігайте за людьми і спробуйте зрозуміти, чому вони вам подобаються і чому ні. Розвивайте емпатію і соціальний інтелект.Так що порада досить проста: випишіть на аркуші паперу назви сфер життя, в яких у вас великі успіхи і довіряйте своїй інтуїції. У всіх інших сферах вам потрібно бути дуже обережними і ретельно аналізувати будь-яку інформацію. Коли щось викликає у вас захоплення, то швидше за все ви будете приймати правильні інтуїтивні рішення і досягати успіху.Інтуїція розвивається краще після дій і рішень, ніж до них. Тому приймайте рішення та дійте, прислухаючись до шостого почуття, а не піддавайте все критиці і не робіть нічого.Якщо ви починаєте свій шлях у бізнесі, у вас не може бути абсолютно ніякої інтуїції в цій сфері. Пробуйте себе, робіть помилки і дивіться, чому це вас навчить. Багато людей так і не починають займатися бізнесом лише тому, що знають приклади, коли їхні знайомі втратили багато грошей і прогоріли. Вони не думають про тих, у кого все вдалося. У цьому випадку ними керує лише страх.Тому спробуйте зробити декілька кроків у бізнесі, вивчайте цю сферу, цікавтеся нею. Якщо ви задоволені успіхами, зробіть ще кілька кроків. Інтуїція з’явиться потім, тому що у неї вже є якась база, це не чисті домисли і упередження.Дивно, але віра в себе, в людей або Всесвіт дозволяє людині зробити набагато більше, ніж якби вона до всього ставилася з побоюванням і обережністю. Чим би ви не займалися, вам потрібна віра в себе і в те, що ви займаєтеся правильною справою і можете допомогти людям.Віра може бути сліпою, проте у нашому випадку дуже важливо шукати підтвердження. Якщо ви вірите в свою творчість або свій бізнес, читайте історії людей, які домоглися величезного успіху в цих сферах. А краще знайомтеся з ними особисто.Віра в людей призводить до того, що ви перестаєте боятися нових знайомств і вчитеся співпрацювати з ними. Навіть якщо коли-небудь вас підведуть, все одно вірте до кінця. Іноді навіть погана людина здатна на добрі вчинки, якщо в неї вірять і довіряють їй.Це найскладніший крок, тому що люди так звикли все піддавати сумніву, що ця найперша думка звучить всередині настільки тихо, що її можна і не помітити. Задайте собі пряме запитання і прислухайтеся до першої відповіді. Це не означає, що вона правильна, однак при солідній практиці ви навчитеся розуміти, - інтуїтивна це думка або ж критична.Спочатку до голови може прийти одразу декілька думок і буде дуже важко зрозуміти, яка з них була першою. Тоді. Та, яка викличе найбільш сильний відгук, швидше за все і буде тією самою інтуїтивною думкою.Обидва підходи прекрасні і можуть поєднуватися один з одним. Коли у вас мало часу і потрібно вирішувати одразу, на виручку приходить інтуїція. Якщо ж часу набагато більше, ви можете собі дозволити аналізувати і планувати свої дії і рішення.Практикуйтеся в розвитку своєї інтуїції і з досвідом вона стане виручати вас набагато частіше.