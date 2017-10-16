Інтуїція - це завжди перша думка!

- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО
До інтуїції завжди ставилися суперечливо. Те, що не можна помацати і науково пояснити, викликає досить змішані емоції - від скепсису до трепету. Одні люди заперечують її існування, а інші вважають, що це добре продуманий план дій - плюс удача.
Припустимо, що інтуїція існує і спробуємо зрозуміти, коли їй потрібно і не потрібно слідувати.
Дехто плутає інтуїцію зі страхом. Їм просто страшно, тому вони кажуть: «Моя інтуїція підказує мені, що цього робити не треба». У багатьох випадках така людина просто боїться або у неї недостатньо інформації. Тому таке незнання видається за інтуїцію.
Як ми бачимо, вкрай складно відрізнити інтуїцію від інших емоцій і потрібно її хоч якимось чином зробити більш видимою і відчутною.
Інтуїція стоїть на чотирьох пластах, тому розглянемо кожен з них окремо.
1. Цільовий
Якщо ви відчуваєте, що не можете довіряти людині, швидше за все це правильне відчуття. Тут не тільки в інтуїції справа, мозок людини зчитує інформацію про співрозмовника, його поведінку, манери та жести. Якщо ж у вас немає можливості побачити людину вживу, тоді до справи підключається шосте відчуття у повній мірі.
Дуже важливо усвідомлювати, що саме говорить з вами всередині вас - інтуїція, страх, сумнів або минулий досвід. Коли ви розумієте, з яким почуттям маєте справу, ви переходите на новий рівень. Інтуїція передбачає віру і передчуття.
Якщо у вас величезний досвід спілкування з людьми і ви отримуєте переваги від знайомств, люди вас вкрай рідко підводять, тоді робіть те, що робили раніше, довіряйте собі і їм.
Якщо ж вашу довіру легко обдурити навіть у разі, коли вам здається що людина гідна, значить припиніть прислухатися до себе. Хоча б тимчасово, поки не набудете навичок інтуїції і не зможете за мить-другу багато чого зрозуміти про людину.
Читайте книги з соціальної психології, спостерігайте за людьми і спробуйте зрозуміти, чому вони вам подобаються і чому ні. Розвивайте емпатію і соціальний інтелект.
Так що порада досить проста: випишіть на аркуші паперу назви сфер життя, в яких у вас великі успіхи і довіряйте своїй інтуїції. У всіх інших сферах вам потрібно бути дуже обережними і ретельно аналізувати будь-яку інформацію. Коли щось викликає у вас захоплення, то швидше за все ви будете приймати правильні інтуїтивні рішення і досягати успіху.
2. Дія
Інтуїція розвивається краще після дій і рішень, ніж до них. Тому приймайте рішення та дійте, прислухаючись до шостого почуття, а не піддавайте все критиці і не робіть нічого. Зробіть перший крок і подивіться що буде.
Якщо ви починаєте свій шлях у бізнесі, у вас не може бути абсолютно ніякої інтуїції в цій сфері. Пробуйте себе, робіть помилки і дивіться, чому це вас навчить. Багато людей так і не починають займатися бізнесом лише тому, що знають приклади, коли їхні знайомі втратили багато грошей і прогоріли. Вони не думають про тих, у кого все вдалося. У цьому випадку ними керує лише страх.
Тому спробуйте зробити декілька кроків у бізнесі, вивчайте цю сферу, цікавтеся нею. Якщо ви задоволені успіхами, зробіть ще кілька кроків. Інтуїція з’явиться потім, тому що у неї вже є якась база, це не чисті домисли і упередження.
3. Віра
Дивно, але віра в себе, в людей або Всесвіт дозволяє людині зробити набагато більше, ніж якби вона до всього ставилася з побоюванням і обережністю. Чим би ви не займалися, вам потрібна віра в себе і в те, що ви займаєтеся правильною справою і можете допомогти людям.
Віра може бути сліпою, проте у нашому випадку дуже важливо шукати підтвердження. Якщо ви вірите в свою творчість або свій бізнес, читайте історії людей, які домоглися величезного успіху в цих сферах. А краще знайомтеся з ними особисто.
Віра в людей призводить до того, що ви перестаєте боятися нових знайомств і вчитеся співпрацювати з ними. Навіть якщо коли-небудь вас підведуть, все одно вірте до кінця. Іноді навіть погана людина здатна на добрі вчинки, якщо в неї вірять і довіряють їй.
4. Перша думка
Це найскладніший крок, тому що люди так звикли все піддавати сумніву, що ця найперша думка звучить всередині настільки тихо, що її можна і не помітити. Задайте собі пряме запитання і прислухайтеся до першої відповіді. Це не означає, що вона правильна, однак при солідній практиці ви навчитеся розуміти, - інтуїтивна це думка або ж критична.
Спочатку до голови може прийти одразу декілька думок і буде дуже важко зрозуміти, яка з них була першою. Тоді запишіть всі свої думки на папері і прочитайте кожну з них окремо. Та, яка викличе найбільш сильний відгук, швидше за все і буде тією самою інтуїтивною думкою.
Інтуїція - це завжди перша думка. Якщо ви прийняли правильне рішення після декількох годин обмірковування, це означає що ви зважили всі за і проти, проаналізували всі варіанти і на основі цього вирішили, що вам робити.
Обидва підходи прекрасні і можуть поєднуватися один з одним. Коли у вас мало часу і потрібно вирішувати одразу, на виручку приходить інтуїція. Якщо ж часу набагато більше, ви можете собі дозволити аналізувати і планувати свої дії і рішення.
Практикуйтеся в розвитку своєї інтуїції і з досвідом вона стане виручати вас набагато частіше.