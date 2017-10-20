Далекі від народу? Соціолог про політиків та протести у Києві

Ірина Бекешкіна: Можна тільки здогадуватися. Можливо, лише питання зняття депутатської недоторканності було б підтримано абсолютною більшістю. До закону про вибори ставлення неоднозначне, люди не завжди розуміють, у чому суть. Суто пропорційну систему люди не підтримують, а далі думки діляться - або за чисту мажоритарку, або за пропорційну систему з відкритими партійними списками, тому що люди хочуть бачити конкретних депутатів, які їх представлятимуть. Що стосується антикорупційного суду - люди на цьому не дуже розуміються, тож це як подати. Якщо це суд, який судитиме корупціонерів, вони б це однозначно підтримали.Я б не сказала, що, наприклад, "Самопоміч" - партія-невдаха, на минулих виборах вона набрала більше, ніж "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Зараз і партія Міхеіла Саакашвілі може здолати виборчий бар’єр, хоча сам він не зможе балотуватися. Вона не стала лідером, але зараз у неї ситуація краща. Можливо, вони тому щосили добиваються дострокових виборів, бо в них є можливість потрапити до парламенту.Ні. Якби вони представляли інтереси більшості українців, українці були б там, під парламентом. Ми бачимо, що люди взагалі не підтримали цю акцію своєю присутністю. Більшість з тих, хто перебувавв під парламентом - люди, яких привезли партії з різних куточків України. Але стихійно, масово акція не була підтримана.Ні, мене це не здивувало. По-перше, ці проблеми не є найбільш актуальними для людей. По-друге, і це головне - у людей немає довіри до політичних партій та лідерів. Зараз немає такої політичної сили, яка б могла вивести людей на масовий протест. У 2013-2014 роках була альтернатива, мала місце сильна опозиція, якій люди істотно довіряли. Хоча не вона організували Майдан, але в грудні 2013 року Віталію Кличку довіряла майже половина населення, Арсенію Яценюку - 45 відсотків, Петру Порошенку - 43 відсотки. Зараз про такі відсотки політики можуть тільки мріяти. Найбільша популярність у "Батьківщини" - 11-12 відсотків, у решти по 6-7 відсотків. По-третє, щоб акція була масовою, щось має збурити маси людей.Зараз вони не найвищі, але річ у тім, що і в 2013 році почалося не на найвищих протестних настроях. Ми заміряли влітку цього року - було приблизно 23 відсотки готових вийти на вулиці. Це багато, протестний настрій в Україні завжди високий. Немає прямої залежності між падінням чи зростанням протестних настроїв і реальними протестами. Для реальних протестів потрібні ще додаткові умови.Ні, вони хочуть конкретних речей для себе. Вони не довіряють Порошенку, як не довіряли Януковичу, Ющенку чи Кучмі (екс-президенти України Віктор Янукович, Віктор Ющенко, Леонід Кучма - Ред.). В Україні ніколи не було президента, якому б через рік президентства переважно довіряли.Якщо він не робитиме дурниць і не вдаватиметься до силових сценаріїв, то воно хитається трошки, не сильно. Наголошую - якщо не буде несподіванок.Він був маргіналом української політики. На той час, коли Саакашвілі позбавили громадянства, рейтинг його політичної сили був 1,8 відсотка. З нього зробили героя, він потрапив у центр подій. Це було помилкою влади. Але й зараз він не є найбільш популярним лідером. Так, він багато говорить, дуже емоційно. І що? У нас і Юлія Тимошенко багато говорить емоційно, і вона значно більш популярний лідер. А що, Ляшко (лідер Радикальної партії Олега Ляшка - Ред.) говорить не емоційно? У нас емоційно говорити можуть багато політиків, люди до цього вже звикли.В неї є стабільний електорат, який не зростає. Але він поки що найбільший, ніж у будь-кого.Мінімальна, люди цього бояться. На усі питання на кшталт "чи підтримуєте ви продаж зброї населенню", як би їх не ставили, у тому числі маніпулятивно, все рівно у більшості - відповідь негативна.