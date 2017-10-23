«Зрозумівши, як працює мозок, ви достукаєтеся до будь-кого»

- Мої роботи по особистісним особливостям стали відомими, і Дейв Лебно, з яким ми тоді не були знайомі, почув моє інтерв’ю на National Public Radio. Він зателефонував і сказав: «Хелен, але ж ти вивчаєш не кохання, - ти вивчаєш взаємини». Я відразу зрозуміла: він має рацію! Мій опитувальник для підбору пар застосуємо до сімей, друзів, колег і клієнтів. Дейв довго працював в цьому бізнесі, знав усі особистісні тести - і зрозумів, що я знайшла щось проривне.- Він заснований на хімії мозку. Створюючи опитувальник, я спиралася на роботи нейробіологів, а при валідизації разом з колегами використовувала дані функціональної МРТ.Особистість людини визначають два взаємодіючих фактори: культура (привнесені вихованням норми) і темперамент (визначається генами, гормонами і нейромедіаторами). Я вивчаю темперамент. Відповідь на питання Match.com, чому ми закохуємося в ту чи іншу людину, я стала шукати в неврології. Я два роки вивчала літературу і все більше переконувалася, що кожна риса характеру пов’язана з однією з чотирьох систем гормонів - дофамін/норадреналін, серотонін, тестостерон і естроген/окситоцин. Ця закономірність виявлена не тільки у людини, але і у мавп, голубів і навіть ящірок.- Експресія певних генів дофамінової системи викликає допитливість, креативність, імпульсивність, енергійність і гнучкість свідомості. Такі люди люблять ризик і новизну. Ті, у кого високий рівень серотоніну (або хто приймає селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну як антидепресанти), - товариські і такі, що легко соціалізуються. Вони консервативні і не прагнуть досліджувати світ. Експресія тестостерону робить людину впертою, прямолінійною, рішучою, скептичною і наполегливою, - а також схильною до суворих дисциплін: інженерії, інформаційних технологій, механіки, математики та музики. Нарешті, переважання естрогену/окситоцину характерне для інтуїтів і емпатії - вдумливих, такими, що володіють уявою, і схильних довіряти оточуючим.Консультуючись зі статистиком, я розробила питання для оцінки вираженості рис, пов’язаних з кожною з чотирьох систем. Потім ми розмістили їх на Match.com і Chemistry.com і простежили, люди з якими результатами тягнулися одне до одного.- Я провела два дослідження з МРТ: з молодими і з літніми парами. Учасники відповідали на питання і відправлялися в томограф. Виявилося, що у людей з високими балами по «дофаміновим» питанням підвищена активність дофамінових шляхів. У «серотоніншиків» інтенсивно працює область, що відповідає за сприйняття соціальних норм.«Тестостеронові» учасники демонстрували максимальну активність в структурах, які відповідають за візуальне сприйняття і математичне мислення, а також в зонах впливу фетального тестостерону.Нарешті, у тих, хто отримав високі бали по естрогену/окситоцину, посилено працювали дзеркальні нейрони, що відповідають за емпатію, а також зони впливу фетального естрогену. Це і відрізняє мій тест від інших: він вимірює саме те, що заявлено.- Я не проти визнаних систем, заснованих на психології, лінгвістиці або навіть інтуїції, - але гадаю, що вони менш точні: в них не використаний строгий науковий метод. Наприклад, тест Майерс - Бріггс оцінює чотири параметри: екстраверсія/інтроверсія, інтуїція/здоровий глузд, почуття/мислення і сприйняття/судження. У питаннях на почуття/мислення протиставляються риси, пов’язані з естрогеном/окситоцином і тестостероном. Сприйняття/судження - це вибір між дофаміновими і серотоніновими рисами. Тут тест збудований вірно. А ось протиставлення інтуїції і здорового глузду «зіштовхує» естроген і серотонін, - але в мозку їхні структури не протистоять одне одному.Що стосується екстраверсії/інтроверсії, сама Ізабель Майерс якось сказала, що цей параметр визначає, як людина отримує енергію: перебуваючи в компанії або залишаючись на самоті. Однак питання з цього розділу також визначають, замкнута людина або товариська, - а це зовсім інше. Наприклад, я, як і багато інших, відношусь до товариських інтровертів: ми любимо базікати з друзями, але для «перезарядки» потребуємо самоти.Інша проблема цього і багатьох інших тестів - прагнення розподілити людей за категоріями. Але мозок неможливо категоризувати. Так, мій тест визначає, наскільки вам притаманні риси, пов’язані з кожною з нейросистем: одні можуть виявлятися сильнішими, інші слабшим, - вся справа в ступеня вираженості.- Ось приклад. Нещодавно я працювала з чоловіком, у якого, як і у мене, високий рівень дофаміну. Але серотонін, що уберігає від ризику, у нього був набагато вищий, ніж у мене. І коли виникла проблема, я була впевнена в своїй оцінці ситуації, а він став обережним. Якби я не знала хімію мозку, я б вважала його упертюхом. Але я розуміла: це все серотонін. Його сумніви викликані не мною особисто і не нашим проектом, - а його натурою. Це знання дозволило мені згладити назріваючий конфлікт і згуртувати нас. Тепер я бачу користь його серотоніну для нас.- Звичайно. Можна змінити подачу інформації, відповіді на питання і навіть мову тіла так, щоб люди з іншим характером краще сприйняли ваші слова.Ще приклад. Старший партнер Deloitte, який слухав мої лекції, збирався виступити перед важливим клієнтом. Коли його команда підготувала презентацію, була північ, і всі збиралися спати. Але він раптом зрозумів, що у виступі надто багато теорії і мало конкретики, а слухачі, топ-менеджери міжнародного банку, напевно «серотонінщики». Всі повернулися до роботи, переробили презентацію - і уклали мільйонну угоду.- Так, але не повністю. Наприклад, здібності до математики прив’язані до рівня тестостерону. У мене їх немає. Якби я виросла в родині фізиків і архітекторів, я знала б математику краще, - але все ж ніколи не досягла б в ній висот. Або, скажімо, чи можна зробити мене впертою? Навряд чи. Часом я змушена діяти жорстко, але це викликає у мене дискомфорт. Пам’ятаю, після моєї лекції в Смітсонівському інституті до мене підійшла жінка-керівник і поскаржилася: «На роботі я рішуча і авторитарна, - але вдома чоловік хотів бачити мене м’якою і ніжною. Я можу бути такою, - але дуже втомлююся від цього». У результаті їй довелося розлучитися.Ми в NeuroColor просимо тих, хто проходить тест, відповідати на питання двічі: спочатку стосовно до роботи, потім без огляду на неї. Це відмінний критерій щирості:- Не думаю, що варто так сортувати людей. Але я, звичайно, враховувала б цю інформацію: вона допомагає вибудувати колектив. Чотири стилі мислення і поведінки не випадково сформувалися в процесі еволюції. Уявіть: первісні люди шукають місце для стоянки і раптом знаходять гриби. Якщо серед них будуть тільки «дофамінщики», вони кинуться пробувати гриби і, можливо, отруяться. Треба, щоб були і серотонінові особини, які скажуть: «Стоп, ми ж це не їмо», - і тестостеронові, які запропонують перевірити гриби на собаці, і естрогенові, які спробують з’ясувати, хто що знає про гриби.Сьогодні багато говорять про необхідність расового, гендерного та культурного розмаїття, але забувають про варіативності мислення. Чудово, коли в компанії є жінки і меншини, - але якщо у всіх однаковий темперамент, різноманітність не така значна, як здається.- Глава Match якось запитав мене, чи працює мій опитувальник в інших країнах. Я відповіла, що якщо він десь дасть збій, то виявить свою непридатність, тому що я вивчаю не американців, а людей взагалі. Сьогодні тест використовують в 40 країнах.Однак я виявила ряд регіональних особливостей. Наприклад, серед китайців і японців багато людей серотонінового типу. Коли я розповіла про це генетику з Прінстона Лі Сільверу, він не здивувався. Виявляється, є ген, який відповідає за дотримання соціальних норм, який особливо поширений в Китаї та Японії. Є й «дофаміновий» ген, характерний для жителів басейну Амазонки. Можливо, допитливі дофамінові особини прийшли туди з Африки, коли континенти ще не розділилися. А може, в умовах Амазонії виживали лише такі типи особистості. Так що, темпераменти впливають на цілі культури, - і організації.- Так, тестостерон частіше проявляється у чоловіків, а естроген - у жінок. Але кожен з нас - комбінація рис характеру. Я «естрогенщик»: в колективі я неконфліктна і вмію слухати. Але коли я працюю одна, в мені акцентується дофамін: я креативна і зосереджена. Тестостерон реалізований менше: я не вперта і погано рахую. Але при цьому я мислю логічно.