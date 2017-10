Кібервійна. Російська “фабрика тролів” розпалює міжрасову ворожнечу в США

Будівля в Санкт-Петербурзі, де, імовірно, розташована “фабрика тролів”

На хвилі протестів проти поліцейського насильства щодо афроамериканців, які регулярно відбуваються в різних містах США і часто переростають в масові заворушення і зіткнення з поліцією, Росія вирішила підлити олії у вогонь. Такого висновку дійшли американські телеканали CNN і ABC News, які стверджують, що петербурзька компанія "Интернет-исследования", відома як "фабрика тролів", діяла в Америці під прикриттям деяких груп з метою нагнітання в країні соціальної напруженості та розпалювання міжнаціональної ворожнечі.За даними телеканалів щонайменше дві групи - Black Fist ("Чорний кулак") і BlackMattersUS, за якими стояли російські "тролі", скористалися довірою політичних активістів і відомих особистостей в США.Росія використовувала групи Black Fist і BlackMattersUS, щоб "зв’язатися з американцями, які нічого не підозрювали, і які займаються політичним активізмом, щоб залучити їх до допомоги в організації протестів, проведення тренувань із самооборони і створення музичних кліпів", розповіли ABC News неназвані члени Конгресу США, призначені для розслідування цього питання. Вони також з’ясували, що деякі активісти отримували за свою роботу фінансову винагороду. Обидві групи позиціонували себе як частина руху із захисту афроамериканського населення США Black Lives Matter ("Життя чорних мають значення").Як дізнався телеканал ABC News, представники групи BlackMattersUS зверталися до політичних активістів у різних штатах Америки із закликом взяти участь або організувати акції протесту. Наприклад, активіст з міста Ролі в штаті Північна Кароліна Конрад Джеймс розповів, що у вересні 2016 року з ним зв’язалася представниця групи BlackMattersUS і попросила його виступити на демонстрації в місті Шарлотт. У той час там проходили масові акції протесту після того, як поліцейський застрелив 43-річного афроамериканця Кіта Ламонта Скотта."Вони явно намагалися заварити якусь кашу, - вважає Джеймс. - Їхній намір, очевидно, полягав у тому, щоб провести свого роду емоційну демонстрацію, де люди підливали олії у вогонь, який і так вже горів у місті Шарлотт".На мітинг тоді прийшли понад 600 осіб, згадує Джеймс. "Під прикриттям ідей руху Black Lives Matter російським агітаторам вдалося переконати людей, зацікавлених у тих самих ідеях соціальної справедливості, що ці темні, підтримувані з-за кордону дії, були законні", - зазначає ABC News.На відміну від BlackMattersUS група Black Fist, вочевидь, сконцентрувалася на організації курсів самооборони для афроамериканців США. У січні 2017 року відомому нью-йоркському інструктору з бойових мистецтв Омовале Адевале зателефонував невідомий чоловік, який запропонував плату за проведення занять із самооборони для афроамериканців. Незнайомець, який представився як "Тейлор", як вважає CNN, був пов’язаний з Black Fist.Як запевняє Адевале, він не підозрював, що за групою може стояти російська "фабрика тролів". В інтерв’ю телекомпанії CNN тренер розповів, що c січня по травень 2017 роки провів на прохання групи більше 12 занять. За їхнє проведення Адевале отримував 320 доларів на місяць через гаманець Google або PayPal.Співрозмовник інструктора, який представився "Тейлором", просив збирати імена та контактні дані тих, хто приходив на курси самооборони, а також відправляти йому фотографії і відео з занять, які згодом розміщувалися на сторінках Black Fist в Facebook і Instagram.Сторінки групи в Facebook і Instagram, а також в двох інших спільнотах - MeetUp і Eventbrite, де Black Fist просувала свій проект із самооборони, заблоковані. Як розповіла CNN директорка з комунікацій MeetUp Крістін Ходжсон, група Black Fist Self Defense Project з’явилася на MeetUp в лютому 2017 року і була закрита через шість місяців. За словами Ходжсон, група була створена з російської IP-адреси.Сайт проекту Black Fist із самооборони досі діє. В описі йдеться про заняття, які "організовані чорношкірими для чорношкірих" і оплачуються за рахунок пожертв. Крім Омовале Адевале на сайті вказані ще чотири тренери. Один з них, Чак Джеттон, проводив заняття для Black Fist в штаті Флорида.Він розповів CNN, що його теж просили повідомляти, скільки осіб прийшло на курси. При цьому Джеттон зізнався, що вважав групу благодійною організацією, хоча його відносини з нею іноді виглядали "дивно".Серед цифрових платформ, які, ймовірно, використовувала "фабрика тролів" в США, була навіть популярна гра Pokemon Go, повідомила CNN минулого тижня, провівши власне розслідування. В рамках запущеної "фабрикою" кампанії Do not Shoot Us ("Не стріляйте в нас") був проведений конкурс, учасникам якого пропонувалося ловити покемонів в місцях, де поліція застосовувала насильство щодо афроамериканців, і називати упійманих покемонів іменами осіб, які загинули в результаті дій поліцейських.І це, схоже, далеко не єдині проекти компанії "Интернет-исследования", в США. За відомостями журналу РБК, у російської "фабрики тролів" є цілий "американський відділ", на зарплати якого з 2015 по 2017 рік було витрачено близько двох мільйонів доларів, пише видання. Загалом за цей час на роботу в США "фабрика тролів" витратила 2,3 мільйона доларів, організувавши близько 40 офлайнових заходів в різних містах країни, пише РБК.