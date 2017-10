Совок кислоти

Вітчизняні психонавти на відміну від американських побратимів не сприймали вживання галюциногенних грибів або прийом ЛСД в якості головної мети і не зводили ці речовини в абсолют. Для більшості вони служили лише інструментом для максимально швидкого переходу в інші стани.Вітчизняні психонавти відчували небезпеку цих речовин і розуміли, що одного разу зможуть назавжди в них застрягти. Можна з упевненістю сказати, що завданням вітчизняного просвітлення за допомогою препаратів була боротьба з галюцинаціями, оскільки під час подібного дійства було вкрай важливо не втрачати зв’язок з реальністю, - через величезний ризик провалитися в галюцинації повністю. Природно, ніхто з цих грибних наркоманів так і не зміг досягти кінцевої мети.Радянські психонавти активно шукали внутрішню свободу і намагалися звільнитися від кайданів більшовицького світу. Вони не хотіли в ньому жити, але боротися з ним фізичними методами були не в змозі. Це фантастичне підтвердження того, що радянські наркомани не гналися за ефектом дії ЛСД і інших препаратів, а просто шукали шляхи до особливого стану свідомості. Тому у вітчизняній практиці горілка і спирт, а зовсім не гриби і ЛСД були головними галюциногенами.Всіх езотериків, дослідників феномена НЛО, людей, що самозабутньо шукали в горах і лісах сліди йєті або руїни древніх цивілізацій, можна віднести до адептів вітчизняної психоделії. Головне, що їх об’єднує, - віра і щирість пошуків.На жаль, вітчизняні психіатри і психологи не мали можливості самостійно спостерігати феномен «американської психоделії». Тому обговорювати її можна лише побічно, відштовхуючись від доступної літератури. Найважчі наслідки розкладання психіки відомі. В першу чергу, це перехід в категорію шизофреніків і стабільне перебування в психіатричній лікарні.Психонавти втікали подалі від суспільства, шукали самосвідомість у віддалених селах, де в переважній більшості випадків все закінчувалося прийомом і інших психотропних речовин, наприклад опіатів і алкоголю. Тривалий прийом всього цього приводив до незворотних наслідків для психіки наслідків, перетворюючи людей в справжніх чудовиськ.Найвідоміший з подібних випадків - історія «Кунта». Кілька студентів у віці від 16 до 25 років вирішили створити новий вид йоги. Вони назвали її «Кунта». Головне завдання - перетворення в магів.Хлопці вели асоціальний спосіб життя, позбулися всіх документів, оселилися в давно покинутій школі в одному із сіл Карелії. Розробили систему медитації на символах, яка, як вони вважали, перетворювала їх на потужних магів. І до цього дня можна зустріти тих, хто чув про те, що хлопці за допомогою своїх магічних сил спокушали дівчат, гасили пожежі, рятували потопельників і лікували смертельно хворих, ну, або раз і назавжди виганяли тарганів.В процесі пошуку входу в паралельні світи адепти «Кунта» брали найрізноманітніші речовини, які тільки могли дістати: гриби, марихуану, алкогольні напої і, звичайно ж, ЛСД. В результаті до початку 1990-х з 15 членів цієї групи в живих не залишилося нікого. Лише кілька адептів загинули не від наркотичного передозу. Наприклад, засновник групи був убитий в бійці, отримавши понад двадцять ножових поранень.Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що у більшості прихильників подібних езотеричних істин вкрай мало варіантів подальшого існування: або горілка в зруйнованому сільському будинку на краю країни, або психіатрична лікарня, або смерть від ножа власних же товаришів по вірі.***

Grof S. When the Impossible Happens: Adventures in Non-Ordinary Realities / S. Grof - Sounds True Inc., 2006



Лебедько В.Є. Хроніки російської Саньяси / В.Є. Лебедько - Тема, 1999.



Данілін А.Г. LSD. Галюциногени, психоделія і феномен залежності / А.Г. Данілін - Центрполіграф, 2001.