Як будують дороги в Європі

- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

Всі напевно чули - які чудові дороги в Європі. Давайте дізнаємося як ВОНИ будують дороги на прикладі Чехії та Німеччини.



Отже, з яких доданків складаються якісні дороги в Чехії?



Пункт 1



Заборонені підряди. Дорогу будує/ремонтує тільки та фірма, яка виграла тендер. Тобто не можна виграти тендер і потім перезамовити укладання асфальту в іншій фірмі.



Пункт 2



Дороги розділені на 4 класи (категорії). Відповідно, кожній категорії присвоюється гарантія. Якщо дорога розвалилася - фірма ремонтує дорогу за ВЛАСНИЙ рахунок.



1. Пішохідні доріжки в парках, скверах, прибудинкові доріжки - 5 років

2. Сільські дороги та інші малонавантажені дороги - 7 років.

3. Регіональні дороги, що з’єднують міста - 8 років.

4. Федеральні, високонавантажені дороги - 10 років.



Пункт 3



Фірми мають класність від 1 до 4, відповідно категоріям доріг. Будівництво та ремонт доріг - діяльність підпадає під ліцензування. Щоб отримати ліцензію, фірма повинна мати на балансі обладнання (тобто своє обладнання) плюс певну чисельність персоналу, в т.ч. навченого, з дипломами. Всі починають з 1 класу, тобто всі нові фірми мають право робити тільки доріжки в парках. Підвищити класність можна тільки після успішного проходження гарантійного терміну.

Припустимо:



1 клас - 1 коток, 5 осіб



2 клас - 2 котки, грейдер, скрепер, асфальтоукладальник, фрезер, 15 осіб



3 клас - 3 котки, 2 котки з вібрацією, грейдер, скрепер, 2 асфальтоукладача, 2 фрезера, 30 осіб



4 клас - 5 котків, 4 ковзанки з вібрацією, 2 грейдера, 2 скрепера, 4 асфальтоукладача, 4 фрезера, 60 осіб Отже, з яких доданків складаються якісні дороги в Чехії?Заборонені підряди. Дорогу будує/ремонтує тільки та фірма, яка виграла тендер. Тобто не можна виграти тендер і потім перезамовити укладання асфальту в іншій фірмі.Дороги розділені на 4 класи (категорії). Відповідно, кожній категорії присвоюється гарантія. Якщо дорога розвалилася - фірма ремонтує дорогу за ВЛАСНИЙ рахунок.1. Пішохідні доріжки в парках, скверах, прибудинкові доріжки - 5 років2. Сільські дороги та інші малонавантажені дороги - 7 років.3. Регіональні дороги, що з’єднують міста - 8 років.4. Федеральні, високонавантажені дороги - 10 років.Фірми мають класність від 1 до 4, відповідно категоріям доріг. Будівництво та ремонт доріг - діяльність підпадає під ліцензування. Щоб отримати ліцензію, фірма повинна мати на балансі обладнання (тобто своє обладнання) плюс певну чисельність персоналу, в т.ч. навченого, з дипломами. Всі починають з 1 класу, тобто всі нові фірми мають право робити тільки доріжки в парках. Підвищити класність можна тільки після успішного проходження гарантійного терміну.





Дорожнобудівельні фірми як правило старі, - їм по 20-50 років. У тендерах основне значення має ціна і гарантія, фірма може тільки збільшити державний гарантійний термін. Скажімо, замість 5-ти років призначити 7 років. Для збільшення класності, фірмі необхідно докуповувати обладнання та наймати додатковий персонал. Якщо впродовж гарантійного терміну дорога розвалюється, - фірма зобов’язана відремонтувати дорогу за свій рахунок. У разі, коли дорога розвалюється, - фірму можуть не підвищити в класності, а то і зовсім понизити, або взагалі відібрати ліцензію і занести до чорного списку. Фірми дорожать ліцензією і класністю, тому що якщо вони схалтурили, - у них більше не буде замовлень.Дорожнобудівельні фірми як правило старі, - їм по 20-50 років. У тендерах основне значення має ціна і гарантія, фірма може тільки збільшити державний гарантійний термін. Скажімо, замість 5-ти років призначити 7 років.

Георешітки Пункт 4



Громадський контроль. За будівництвом дороги стежать 3 сторонніх спостерігача: один від місцевого самоврядування (типу нашого старшого по будинку), другий від місцевої автомобільної спілки (щось на зразок нашого "Дорожного контролю", тільки там їх багато і вони є в кожному селі), 3-й - від дорожньої профспілки (комітету чи щось на зразок того). Кожному представнику видають протокол, - якщо хоча-б ОДНОМУ представнику обґрунтовано не сподобається як покладена або відремонтована дорога, - фірма зобов’язана цю ділянку переробити за свій рахунок.



Пункт 5



Дороги будуються і ремонтуються влітку, фірми стежать за прогнозом погоди. За укладання асфальту в дощ - ліцензію відбирають.



Пункт 6



Ямковий ремонт якщо має місце бути, - допускається виключно як тимчасова і вимушена міра. Вигризання ямок і закладення їх асфальтом повинні бути зроблені за ОДИН день. При цьому стінки і дно ямки в старому асфальті розігрівають спеціальним пальником, щоб новий асфальт краще пристав до старого. Через декілька тижнів ділянку дороги з латками повністю ремонтують, здираючи асфальт до щебінки і укладаючи новий. Стики старої і нової ділянки прогрівають спеціальним пальником до пластичного стану, щоб не було помітно межі.



Пункт 7



Під час ремонту дорогу перекривають ПОВНІСТЮ. Автомобілісти користуються дублюючими трасами, їх там багато. Громадський контроль. За будівництвом дороги стежать 3 сторонніх спостерігача: один від місцевого самоврядування (типу нашого старшого по будинку), другий від місцевої автомобільної спілки (щось на зразок нашого "Дорожного контролю", тільки там їх багато і вони є в кожному селі), 3-й - від дорожньої профспілки (комітету чи щось на зразок того). Кожному представнику видають протокол, - якщо хоча-б ОДНОМУ представнику обґрунтовано не сподобається як покладена або відремонтована дорога, - фірма зобов’язана цю ділянку переробити за свій рахунок.Дороги будуються і ремонтуються влітку, фірми стежать за прогнозом погоди. За укладання асфальту в дощ - ліцензію відбирають.Ямковий ремонт якщо має місце бути, - допускається виключно як тимчасова і вимушена міра. Вигризання ямок і закладення їх асфальтом повинні бути зроблені за ОДИН день. При цьому стінки і дно ямки в старому асфальті розігрівають спеціальним пальником, щоб новий асфальт краще пристав до старого. Через декілька тижнів ділянку дороги з латками повністю ремонтують, здираючи асфальт до щебінки і укладаючи новий. Стики старої і нової ділянки прогрівають спеціальним пальником до пластичного стану, щоб не було помітно межі.Під час ремонту дорогу перекривають ПОВНІСТЮ. Автомобілісти користуються дублюючими трасами, їх там багато.

Як будують дороги в Німеччині



Як відомо, німецькі дороги вважаються найкращими у всьому світі. Про їхню якість і неймовірні характеристиках буквально складають легенди. Але які ж чудодійні технології застосовують для їхнього будівництва німці?



Насправді, німецькі автобани роблять з точнісінько таких само матеріалів, як і в усьому іншому світі - з бетону і асфальту. Але їхньою головною особливістю є незвичайна «подушка», яку розміщують під дорожнім покриттям. У товщину вона може досягати 2 метрів, і складається з декількох шарів будівельних матеріалів.



Перш ніж побудувати дорогу, спочатку на її місці землерийна техніка вибирає від 1 до 2 метрів ґрунту. Потім в отриману траншею пошарово укладають подушку з гравію, піску і глини (іноді в георешітку), ретельно утрамбовуючи кожен з шарів. «Листковий пиріг», що таким чином утворився, поливають вапняним розчином або розчином хлориду кальцію, все це ретельно перемішують, а потім знову утрамбовують. В результаті цих маніпуляцій така підкладка здатна практично вічно утримувати в собі постійний необхідний відсоток вологи, що забезпечує дорожньому покриттю здатність не просідати і не «спухати».



Тільки після цього, на створену подушку укладають бетонне або асфальтне покриття. Бетонне полотно німці додатково покривають спеціальною невидимою захисною плівкою, яка запобігає розтріскування бетону від сонця і вологи.



А якщо під час укладання асфальту піде дощ, німецькі будівельники, на відміну від наших, в обов’язковому порядку повністю зупинять свої роботи, і відновлять їх тільки після повного висихання ділянки. Як відомо, німецькі дороги вважаються найкращими у всьому світі. Про їхню якість і неймовірні характеристиках буквально складають легенди. Але які ж чудодійні технології застосовують для їхнього будівництва німці?Насправді, німецькі автобани роблять з точнісінько таких само матеріалів, як і в усьому іншому світі - з бетону і асфальту. Але їхньою головною особливістю є незвичайна «подушка», яку розміщують під дорожнім покриттям. У товщину вона може досягати 2 метрів, і складається з декількох шарів будівельних матеріалів.Перш ніж побудувати дорогу, спочатку на її місці землерийна техніка вибирає від 1 до 2 метрів ґрунту. Потім в отриману траншею пошарово укладають подушку з гравію, піску і глини (іноді в георешітку), ретельно утрамбовуючи кожен з шарів. «Листковий пиріг», що таким чином утворився, поливають вапняним розчином або розчином хлориду кальцію, все це ретельно перемішують, а потім знову утрамбовують. В результаті цих маніпуляцій така підкладка здатна практично вічно утримувати в собі постійний необхідний відсоток вологи, що забезпечує дорожньому покриттю здатність не просідати і не «спухати».Тільки після цього, на створену подушку укладають бетонне або асфальтне покриття. Бетонне полотно німці додатково покривають спеціальною невидимою захисною плівкою, яка запобігає розтріскування бетону від сонця і вологи.А якщо під час укладання асфальту піде дощ, німецькі будівельники, на відміну від наших, в обов’язковому порядку повністю зупинять свої роботи, і відновлять їх тільки після повного висихання ділянки.





Кожна дорога в Німеччині має свій термін гарантії - мінімум 30 років, упродовж якого дорожня компанія, що її побудувала, зобов’язана безкоштовно підтримувати технічний стан і справність траси. Даний момент є своєрідною гарантією якості початкового будівництва. Кому ж сподобається надалі по декілька разів на рік проводити ремонти за власні гроші?



Стати свідком проведення ямкового ремонту в Німеччині практично неможливо - така методика тут неприпустима, перш за все тому, що латання асфальтних дірок призводить до нерівностей на дорогах. А будь-яка поломка машини або аварія, що виникли в зв’язку з цим, можуть вилитися німецькій автодорожній компанії в серйозні судові позови і штрафи.



До всього іншого, значна частина доріг Німеччини побудована ще за часів Третього рейху. Свого часу їх проектували з розрахунком на рух колон важкої військової техніки. Так що, сьогодні ці дороги без проблем витримують звичайний автомобільний трафік. Однією з найстаріших доріг Німеччини сьогодні виповнилося вже більше 80 років і вона до цих пір знаходиться в чудовому стані.



Сьогодні, враховуючи всю педантичність і німецьку копіткість у виконанні завдань, а також застосування найсучаснішої спецтехніки та технологій (найкраща дорожно-будівельна спецтехніка в світі виробляється саме німецькими компаніями), будівництво 1 км німецького автобану в середньому обходиться майже в 6 млн. євро, що, зрозуміло, дуже немало. При цьому, німецькі дороги будують таким чином, щоб вони не заважали людям, що проживають поблизу них. З цією метою їх покривають спеціальним звукопоглинальним матеріалом, товщина якого іноді може доходити до 10 см.Кожна дорога в Німеччині має свій термін гарантії - мінімум 30 років, упродовж якого дорожня компанія, що її побудувала, зобов’язана безкоштовно підтримувати технічний стан і справність траси. Даний момент є своєрідною гарантією якості початкового будівництва. Кому ж сподобається надалі по декілька разів на рік проводити ремонти за власні гроші?Стати свідком проведення ямкового ремонту в Німеччині практично неможливо - така методика тут неприпустима, перш за все тому, що латання асфальтних дірок призводить до нерівностей на дорогах. А будь-яка поломка машини або аварія, що виникли в зв’язку з цим, можуть вилитися німецькій автодорожній компанії в серйозні судові позови і штрафи.До всього іншого, значна частина доріг Німеччини побудована ще за часів Третього рейху. Свого часу їх проектували з розрахунком на рух колон важкої військової техніки. Так що, сьогодні ці дороги без проблем витримують звичайний автомобільний трафік. Однією з найстаріших доріг Німеччини сьогодні виповнилося вже більше 80 років і вона до цих пір знаходиться в чудовому стані.Сьогодні, враховуючи всю педантичність і німецьку копіткість у виконанні завдань, а також застосування найсучаснішої спецтехніки та технологій (найкраща дорожно-будівельна спецтехніка в світі виробляється саме німецькими компаніями), будівництво 1 км німецького автобану в середньому обходиться майже в 6 млн. євро, що, зрозуміло, дуже немало.

Однак, якщо згадати, що побудована якісно дорога багато років не потребує до себе уваги, не викликатиме необґрунтованих заторів і аварій, то це зовсім небагато. При цьому, що цікаво, згідно з офіційними даними «Укравтодору», будівництво 1 км нашої дороги обходиться також в $ 5-6 млн., - ось тільки її якість з німецькою якось і порівнювати не хочеться...

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