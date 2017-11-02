15 речей, за які ми ніколи не повинні виправдовуватися і звітувати

Багато наших рішення викликають питання і коментарі від оточення. Члени сім’ї, друзі і навіть незнайомці чомусь завжди мають думку про те, як нам треба поводитися, який мати вигляд, з ким спілкуватися і як будувати стосунки.Іноді ці люди заходять так далеко, що вимагають у вас пояснень вашого особистого життєвого вибору.Популярний психолог і блогервважає, що ви абсолютно не зобов’язані відповідати, коли вас питають про наступні 15 речей:Якщо ви живете у цивільному шлюбі, або переїздите з однієї знімної квартири на іншу, або живете з батьками, хоча вам вже давно не двадцять, - ви не зобов`язані нікому звітувати, чому ви робите так, а не інакше. Якщо ви повністю контролюєте своє життя, це означає, що у вас є власні причини зберігати його таким, і вони нікого не стосуються.У вас є власні думки про те, що можна зробити для комфорту і щастя ваших близьких і вас самих - ось ваш головний пріоритет! Так як ми всі унікальні особистості з різними цінностями, мріями і прагненнями, пріоритети однієї людини незмінно будуть відрізнятися від пріоритетів іншого. Ви самі визначаєте свої і не повинні ні перед ким звітувати.Якщо ви не жалкуєте про свої дії, як і раніше вважаєте, що хтось був не правий, або не особливо потребуєте прощення, ви не повинні вибачатися. Багато людей намагаються занадто швидко вибачитися, щоб скоріше залікувати рани, які ще не готові до такого «лікування». Це може тільки погіршити становище. Вам дійсно не потрібно просити пробачення, якщо ви не відчуваєте себе винуватим.Багато хто боїться уславитися «грубим», «антисоціальним», «зарозумілим», якщо відміняють плани або відмовляються від запрошень тому, що їм потрібно певний час побути наодинці з собою, щоб розслабитися, «перезавантажитися» або просто почитати хорошу книгу. Насправді подібні самотні тайм-аути - абсолютно нормальна практика, яка необхідна більшості з нас. Беріть їх упевнено і не заморочуйтесь з приводу пояснень.Просто тому, що хтось пристрасно розповідає про свої переконання, не потрібно сидіти і кивати на знак схвалення всього. Якщо ви не поділяєте їхніх ідей, несправедливо по відношенню до себе та інших робити вигляд, що ви з ними згодні. Краще спокійно заперечити їм, ніж накопичувати несхвалення і розчарування.Ви маєте повне право сказати «Ні», якщо для згоди немає вагомих причин. Найбільшого успіху у всіх сферах домагаються люди, що опанували мистецтво відмови від усього, що не є їх пріоритетом. Визнавайте доброту інших людей і будьте вдячними, але сміливо говоріть «Ні» усьому, що відволікає вашу увагу від основних цілей.Ви можете бути струнким або повним, високим або не дуже, симпатичним або звичайнісіньким, але ви не повинні нікому пояснювати, чому ви виглядаєте саме так. Ваша зовнішність - виключно ваша справа, тут ви зобов`язані тільки собі. Не дозволяйте зовнішнім виглядом визначати вашу самооцінку.Є певні продукти, які просто не подобаються вам з різних причин, - від смакових якостей до їхнього впливу на ваше здоров`я. Якщо хтось чіпляється до вас із запитанням, чому ви їсте (або не їсте) ті, чи інші продукти, то не звертайте на це увагу і дайте відповідь, що ви відчуваєте себе добре, харчуючись саме таким чином.Якщо ви перебуваєте в близьких відносинах з дорослою людиною за взаємною згодою, то нікого не стосується, де, як і коли ви влаштовуєте своє сексуальне життя. Ви можете чекати шлюбу, вступати у випадкові зв`язки і навіть експериментувати з людиною однієї статі з вами - до тих пір, поки ви отримуєте задоволення, це винятково ваша справа.Іноді обставини змушують нас вибирати між роботою та особистим життям. Це рішення не завжди дається легко, і ви можете в підсумку вибрати роботу - не тому, що не дбаєте про свою сім`ю, а тому, що цей вибір дасть вам безпеку в майбутньому. У будь-якому випадку, ви не зобов`язані пояснювати оточенню, чому ви віддали перевагу професії (або навпаки), якщо ви впевнені, що робите все так, як треба.Якщо ви демократ, республіканець, католик, протестант чи мусульманин - це ваш особистий вибір. Ви не повинні пояснювати свою віру. Коли хтось не може вас прийняти таким, яким ви є - це його проблема, а не ваша.Одружені ви чи ні, не має стосуватися нікого, крім вас. Самотність - не розлад особистості. Ви вільні у виборі того, вступати в стосунки чи ні. Просто пам`ятайте: ви - це не ваше сімейне становище. Не потрібно клеїти на себе та інших даремні соціальні етикетки.Хтось може бути милим і симпатичним, але ви не зобов`язані йти на побачення з ним. Якщо ви відчуваєте в глибині душі, що вам не потрібна ця зустріч, то не ходіть на неї. Знайдіть причину для відмови і не змінюйте свого рішення.Незалежно від того, чи захочете ви одружитися і завести дітей або залишитися вільним і бездітним, це залишиться особистим рішенням. Навіть якщо ваша мама просто марить онуками, їй доведеться змиритися з вашим життєвим вибором, як би важко це не було.Іноді люди роблять недоречні зауваження про ваші романтичні стосунки. Напевно хтось говорив, що ви «не ідеальна пара» або що вам потрібно пошукати собі когось іншого. Тим не менш, у цьому питанні ви не підзвітні нікому, окрім себе. Живіть власним життям і ніколи не переривайте чи не зберігайте стосунки тільки тому, що хтось велить вам так вчинити. Робіть помилки і вчіться на них, - це і є життя.