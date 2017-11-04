Кохання й інтим з шизоїдною жінкою. Інструкція для чоловіків, які люблять залізобетонні паркани

Вона спочатку підпустить вас ненадовго близько на фазі закоханості і покаже вам свій такий химерний внутрішній світ, що ви зрозумієте, - ця жінка фатальна і незабутня, і щоб таке втратити, треба бути повним ідіотом. Тонка, ніжна, чутлива, часом вона здається неймовірно вразливою, майже як сніжинка, що тане на вашій міцній чоловічій долоні. О! Ви відчуєте себе поруч з нею лицарем, мачо, покликаним в її життя захистити її від негараздів зовнішнього світу.Ця близькість її фантастичного світу сп’янить вас навіки і ось ви вже готові повірити, що так солодко буде завжди. Але ця коротка дистанція розрахована на декілька тижнів, у деяких осіб цього виду, - на пару місяців, а у поодиноких представниць шизоїдного типу навіть на пару років, але це рідкість скоріше.А далі ви потрапляєте в повне розчеплення свідомості, так як, раптом, ні сіло, ні впало (але це тільки вам так здається, а вона вже точно знає з чого і чому) ворота райського внутрішнього світу шизоїдної жінки закриються наглухо і ось тут ви відчуєте себе бараном коло нових воріт, що стукає лобом в холодний чавунний кований метал. Ви взагалі не зрозуміли що сталося? Пояснюю, - якщо перед вами, замість вашої ніжної тендітної і... і як здавалося навіть теплою жінкою, тепер «холодна залізобетонна стіна», то вітаю: ви її встигли чимось налякати. І найкраще, що ви можете зробити - це відійти від воріт цієї цитаделі і здаля майже пошепки (або надіслати коротенький лист) запитати: «Чим я так тебе налякав?»Вона оцінить це і, можливо, через певний час знову трохи прочиниться вам... Але тут потрібно не напирати, а чекати. Стійте тихо і не рухайтеся. І якщо вам після цього сильно пощастить, вона сама вам зателефонує і запитає, як ні в чому не бувало: «Як справи?» Ось тут потрібно затиснути всі свої пристрасті і голод спілкування з нею в кулак, і дати їй самій вільно, і в її темпі, наближатися до вас. Повільно.Це ще те випробування, дорогі чоловіки. Я з розумінням звертаюся до вас. Але приз того вартий. Стійте і не ворушіться, і навіть не дихайте! Якщо ви знову кинетеся до неї назустріч, - все пропало. Перед вашим носом знову закриють двері. Чому? Та тому що страшно, коли на вас щось мчить з розпростертими руками. А раптом ви задушити так можете? Удушення вона найбільше боїться. Нашою мовою, - у неї сильна тривога поглинання. Вона боїться навал, вторгнень, проникнень або як там ще це називається на вашій мові... Тому ініціатором зближення може бути тільки вона. Вам це не дозволено. Тому, як усілякі ривки в її сторону вона інтерпретує як небезпеку для життя.Хто ловив рибу на вудку, той розуміє про що я... Треба не смикатися і не кричати голосно, щоб рибу не сполохати. Ведіть себе як рибалка. У той час, як чекаєте, що ось-ось риба попадеться на гачок, просто медитуйте... дихайте тихо і глибоко... і спокій... тільки спокій.Але якщо у вас є терпіння і кохання до неї, то ту нагороду, яку ви можете отримати, якщо заслужите довіру такої жінки, - це вища ступінь відданості, дружби і вірності. Мабуть, відданішу за шизоїдну, жінки не знайти. І якщо ви надумаєте раптом її ревнувати до стовпів, вона не замислюючись вас покине. Вона це сприйме як контроль і посягання на її особистий простір і її особисті кордони. Тому хлопці без особистих кордонів і схильні до злиття (ти - це я, я - це ти) не витрачайте час даремно, йдіть до інших жінок з іншими бзиками.Періодично в моменти просвітління вона буде нагороджувати вас тієї самою мірою вищого рівня близькості, за умови повної безпеки та гарантії автономії після виходу з емоційної близькості.Вона ніколи не переспить із першим зустрічним чоловіком, - до неї завжди потрібен тривалий «підкат» в порівнянні з іншими (інші звичайно теж можуть набивати собі ціну таким чином, але ця щиро боїться і вивчає).У сексі тут відбувається все те ж саме, що і в емоційному просторі. Якщо ви будете нав’язливо щодня вимагати від неї сексу, вона «згорне програму продовження роду» до жорсткого «ні», хоча при цьому швидше за все не кине вас, так як це страшно: все нове і нові чоловіки, - це катастрофа... знову все спочатку... :) Вона просто вибудує залізобетонну стіну в вашому ліжку і буде відбиватися певний час, а потім може і прямо в лоб сказати: «Я тебе більше не хочу, відчепися. Краще ось почухай мені спинку або за вушком полоскочи. Але ніякого сексу».І знаєте чому? Тому що їй завжди всього багато! І вас їй теж багато. Вона в близькому контакті виснажується швидко, тому такій жінці дуже важливо давати перепочинок, паузи в спілкуванні, переривати періодично контакт, залишаючи її на самоті. Не нагадуйте їй про секс тепер. А краще чекайте, поки вона сама вас не захоче... Що не подобається? Тому що може довго не хотіти? Ну що ви... Вона може бути неймовірно сексуальною... ви ж пам’ятаєте як все було спочатку? Але щось пішло не так... Що? Слон в посудній лавці розтоптав улюблені філіжанки і кришталеві вази! І цього слона вона бачить у вас.Тому при наближенні до шизоїдної жінки бажано враховувати нюанси структури її характеру. І якщо вам вдається не панікувати, поки вона там за китайською стіною відновлює довіру до вас, після того як ви показали їй свою темну сторону, і збирається до вас у постіль, як у перший раз на побачення, то це того варто. Тим більше ви встигли зголодніти напевно. Але краще їсти делікатеси не так часто, ніж жувати щодня одне і те саме. Це її думка про секс і про близькість.Якщо ж вам вдалося не стати нав’язливим сексуально стурбованим маніяком, дорікати їй за кожну відмову в сексі, якщо вам вдалося сформувати безпеку і довіру, то кращої партнерки напевно не знайдеш. Але якщо ви показали свою агресію в небезпечній для неї формі і спрямовану на неї (образи, докори, знецінення та рукоприкладство), то цю вазочку вам вже ніколи не склеїти. Довіра шизоїдної жінки не відновлюється, як ви не намагайтеся. Так що «вициганити» тут не вдасться. Краще поставтеся до неї як до жінки, якій сильно не пощастило в дитинстві з мамою. Її базова довіра до світу підірвана саме там, - ще до того, як вона навчилися говорити.Але несвідоме керує її захисними функціями. У неї немає відчуття базової безпеки і ті теми, які вона найчастіше піднімає в розмові з вами, - це про її особисту безпеку, ну, або мовчить і ховається в мушлю, якщо вона ще не дійшла до психотерапевта і не навчилася говорити про те, що її турбує. То швидше за все, ви отримаєте саме щось подібне до золотої рибки. Блищить яскраво, але тільки вийміть її зі звичного середовища, - задихнеться і помре.Ой, забула попередити: якщо ви раптом перейдете ту грань, коли її страх вже почне межувати із тваринним інстинктом, то ця жінка проявить таку силу люті і стане такою агресивною, що ви навіть підозрювати не можете, що всередині цього крихкого створіння ховається пантера. Ось тут краще біжіть геть, рятуйте свою шкуру і ніколи вже більше не потрапляйте їй на очі.. :), які з’єднали свою долю з шизоїдною жінкою: