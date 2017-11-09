У США триває дискусія щодо надання Україні військової допомоги

Про це пише Бен Бримелоу у, опублікованій у виданні Business Insider.Шанси на те, що Сполучені Штати постачать летальну зброю Україні збільшилися минулого тижня, коли раднику з національної безпеки США генералу Герберту Масмастеру було представлено три варіанти того, як Вашингтон може це зробити.Пентагон і Держдепартамент пропагують варіант, згідно з яким українському уряду було б дано грант на 47 млн доларів для придбання «оборонної зброї» в американських компаній. Така зброя включає протитанкові ракетні системи «Джавелін», які Україна просила у минулому.Хоча план може дати Україні доступ до передової зброї, яка діятиме ефективно на полі бою, надання Україні смертоносного озброєння може у найкращому випадку бути контрпродуктивним, у найгіршому – катастрофічним.Україна вже довший час звертається до країн НАТО – зокрема до США – з проханням про надання їй зброї для застосування у війні проти підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі. Україна отримала нелетальну військову допомогу від США, проте поставок смертоносної оборонної зброї не було.Президент Порошенко, виступаючи перед Конгресом США заявив, що українські військові терміново потребують «більше військового устаткування як смертоносного, так і нелетального».Одначе, не виключається, що надання Україні коштовного і передового американського озброєння може тільки посилити конфлікт, - вважає Бримелоу.Завдяки Мінським домовленостям, війна на Донбасі зараз обмежена артилерійськими обстрілами та перестрілками. Повідомлень про масштабні наступальні операції армій, які хочуть захопити більше території – немає. У таких умовах, навряд чи «Джавеліни» були б допоміжними.Хоча постачання Україні такого озброєння може стримувати наступальні операції в майбутньому і допомогти у перестрілках на полі бою, більший ризик полягає у можливій відповіді Росії.За словами командуючого сухопутними військовими силами США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, «якщо б американська політика змінилася і, наприклад, США надали Україні «Джавеліни», це ймовірно призвело б до збільшення кількості загиблих українців на полі бою. «Це не змінило б стратегічну ситуацію в позитивному напрямку, оскільки росіяни подвоїли б свої зусилля, ми б бачили більше насильства, більше смертей, більше руїни», - пише Бримелоу.Автор зазначає, що відправка зброї США в Україну ймовірно викличе негайну і потужну відповідь з боку російських військових сил, ще до ефективного застосування її на полі бою.Росія неодноразово була готовою надіслати свої війська в Україну. Як зазначають українські та західні чиновники, Росія проводили артилерійські операції через кордон ще на початку 2014 року, а в серпні вдалася до прямого військового втручання, по суті відмінюючи весь прогрес, досягнутий українськими військовими у регіоні.Серед інших проблем, автор також вказує на корупції в Україні. Крім створення нестачі припасів для ЗС України, це може призвести до того, що американська техніка опиниться в руках супротивника.У будь-якому випадку, Україна сама має масштабну оборонну промисловість, яка зовсім спроможна виробляти зброю, необхідну для українських військових, які воюють проти сепаратистів.Проблема полягає в тому, що українська оборонна промисловість зосереджена не на внутрішньому ринку, а на експорті. Крім цього, Україна просто не може собі дозволити на модернізацію війська до рівня ефективних стандартів.Пропозиція щодо надання Україні $47млн навряд чи буде ухвалена під час майже двотижневого турне президента Трампа країнами Азії. Відсутність Трампа у Вашингтоні може дати генералу Макмастеру та іншим радникам Білого дому більше часу розглянути можливі наслідки надання зброї Україні.Бен Бримелоу закінчує свою статтю словами співробітника Центру ім. Вудро Вільсона Майкла Кофмана: «Порожні сигнали чи кілька ракет не здобудуть перемоги над таким суперником, і це також нерозумний спосіб допомогти Україні».