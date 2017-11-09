X

Вітаємо на нашому сайті!



У Вас встановлене розширення AdBlock або подібне. Будь ласка, додайте наш сайт до білого списку, - тим самим Ви сприятимете його розвитку, - адже сайт не утримується олігархами.
Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

9 листопада 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Голодомор
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Статті, публікації, лекції

У США триває дискусія щодо надання Україні військової допомоги

Світ про Україну 67 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.11.2017 | Всі публікації | Версія для друку

У США триває дискусія щодо надання Україні військової допомоги
Наразі остаточного рішення американського уряду немає. Але це не означає, що його не буде. Дискусія триває лише про те, що саме надати в якості допомоги, щоб отримати максимальний позитивний результат.

Пентагон і Державний департамент виступають на підтримку плану щодо надання Україні 47 млн доларів для закупівлі американської зброї.

Вразі втілення, план може спровокувати Росію до подальших військових дій.

Ресурси можна буде краще використати для модернізації ЗС України через оборонно-промисловий комплекс країни.

Про це пише Бен Бримелоу у статті, опублікованій у виданні Business Insider.

Шанси на те, що Сполучені Штати постачать летальну зброю Україні збільшилися минулого тижня, коли раднику з національної безпеки США генералу Герберту Масмастеру було представлено три варіанти того, як Вашингтон може це зробити.

Пентагон і Держдепартамент пропагують варіант, згідно з яким українському уряду було б дано грант на 47 млн доларів для придбання «оборонної зброї» в американських компаній. Така зброя включає протитанкові ракетні системи «Джавелін», які Україна просила у минулому.

Хоча план може дати Україні доступ до передової зброї, яка діятиме ефективно на полі бою, надання Україні смертоносного озброєння може у найкращому випадку бути контрпродуктивним, у найгіршому – катастрофічним.

Україна вже довший час звертається до країн НАТО – зокрема до США – з проханням про надання їй зброї для застосування у війні проти підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі. Україна отримала нелетальну військову допомогу від США, проте поставок смертоносної оборонної зброї не було.

Президент Порошенко, виступаючи перед Конгресом США заявив, що українські військові терміново потребують «більше військового устаткування як смертоносного, так і нелетального».

Одначе, не виключається, що надання Україні коштовного і передового американського озброєння може тільки посилити конфлікт, - вважає Бримелоу.

Завдяки Мінським домовленостям, війна на Донбасі зараз обмежена артилерійськими обстрілами та перестрілками. Повідомлень про масштабні наступальні операції армій, які хочуть захопити більше території – немає. У таких умовах, навряд чи «Джавеліни» були б допоміжними.

Хоча постачання Україні такого озброєння може стримувати наступальні операції в майбутньому і допомогти у перестрілках на полі бою, більший ризик полягає у можливій відповіді Росії.

За словами командуючого сухопутними військовими силами США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, «якщо б американська політика змінилася і, наприклад, США надали Україні «Джавеліни», це ймовірно призвело б до збільшення кількості загиблих українців на полі бою. «Це не змінило б стратегічну ситуацію в позитивному напрямку, оскільки росіяни подвоїли б свої зусилля, ми б бачили більше насильства, більше смертей, більше руїни», - пише Бримелоу.

Автор зазначає, що відправка зброї США в Україну ймовірно викличе негайну і потужну відповідь з боку російських військових сил, ще до ефективного застосування її на полі бою.

Росія неодноразово була готовою надіслати свої війська в Україну. Як зазначають українські та західні чиновники, Росія проводили артилерійські операції через кордон ще на початку 2014 року, а в серпні вдалася до прямого військового втручання, по суті відмінюючи весь прогрес, досягнутий українськими військовими у регіоні.

Серед інших проблем, автор також вказує на корупції в Україні. Крім створення нестачі припасів для ЗС України, це може призвести до того, що американська техніка опиниться в руках супротивника.

У будь-якому випадку, Україна сама має масштабну оборонну промисловість, яка зовсім спроможна виробляти зброю, необхідну для українських військових, які воюють проти сепаратистів.

Проблема полягає в тому, що українська оборонна промисловість зосереджена не на внутрішньому ринку, а на експорті. Крім цього, Україна просто не може собі дозволити на модернізацію війська до рівня ефективних стандартів.

Пропозиція щодо надання Україні $47млн навряд чи буде ухвалена під час майже двотижневого турне президента Трампа країнами Азії. Відсутність Трампа у Вашингтоні може дати генералу Макмастеру та іншим радникам Білого дому більше часу розглянути можливі наслідки надання зброї Україні.

Бен Бримелоу закінчує свою статтю словами співробітника Центру ім. Вудро Вільсона Майкла Кофмана: «Порожні сигнали чи кілька ракет не здобудуть перемоги над таким суперником, і це також нерозумний спосіб допомогти Україні».

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі

 

До теми:
 
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію () надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Loading...
Публiкацiї за темою «Світ про Україну»:
 
  
Публікації:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Кількатисячолітня безперервна традиція густонаселеної Пра-України... дає сучасним українцям доказ непорушності володіння своєю землею упродовж тисячоліть. Треба визволитися від змови істориків.”
Юрій Липа

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Internet Map Счётчик тиц и PR

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.