Який чоловік – така і дружина

- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

Як дружина думає про чоловіка, таким він і стає. Бачить в ньому тільки недоліки – вони примножуються з кожним днем. І тоді навіть той чоловік, у якого є величезний потенціал бути хорошим чоловіком, стає пересічною рогатою твариною з сімейства козлячих.



Є така притча про зустріч дружини та коханки одного чоловіка. Вони почали його обговорювати, і дружина сказала:



– Він дурень, скупий і негідник. Я взагалі не розумію, чого ти з ним живеш!



– Ти неправа, – відповіла коханка, – він і щедрий, і цікавий, і сміливий! Сама поміркуй: кожне свято приносить мені розкішні подарунки, – ось і перстень, і шуба, і машина.



– От уже неправда! – обурилася дружина. – Він мені навіть квітів по свята не дарує, зарплату не віддає! Він ще та скнара!



– Так ні ж! – заперечила коханка. – Він розумний, з ним завжди так цікаво спілкуватися. Він багато читав, багато знає, про все є своя думка. Я люблю його слухати, – стільки нового дізнаюся!



– Скажеш теж! – посміхнулася дружина – Він вічно несе якусь нісенітницю! Навіть слухати огидно! А негідник-то який! Ніколи за мене не заступиться, вночі не зустріне, як ремонт робити, – так він пропадає, і я все сама!!!



– Ми неначе про різних чоловіків говоримо, – посміхнулася коханка – Три дні тому він за мене навіть побився з хлопцем, який мене образив. Ніколи не дає нести нічого, важче букета квітів. І навіть вдома у мене всі цвяхи він забив, паркет поклав, плитку… Кажу тобі, він щедрий, розумний і хоробрий!



І кожна з них має правду. Тому що з однією з них чоловік поводиться так, що виглядає негідником, а з іншою, – він хоробрий. Хоча чоловік – один і той самий.



Ця історія показує, як сильно жінка впливає на чоловіка. Один і той само чоловік може відрізнятися кардинально, в залежності від того, хто з ним поруч.



Є приклади алкоголіків в першому шлюбі і успішних бізнесменів – у другому. І навпаки – успішні чоловіків, які залишили свою першу дружину заради молодої дівчинки, через пару років втрачали все і ставали алкоголіками.



Чому так відбувається? Тому що сила жінки величезна. І вплив її на чоловіка безмежний. Фактично жінка «створює» чоловіка. Вона розкриває в ньому якісь якості, а якісь нейтралізує. Найчастіше діє вона неусвідомлено. Використовуючи родові сценарії і досвід своєї сім’ї. Якщо батько був успішним, то вона несвідомо допоможе досягти йому успіху (у неї така картинка перед очима). А якщо тато був невдахою або багато пив, – то її неусвідомлена картина буде вести сім’ю до краху.



Проблема в тому, що жінки не розуміють своєї сили і не приділяють достатньо уваги своїм думкам і вчинкам. Не усвідомлюють своєї сили і можливостей свого впливу на чоловіка. Якби ми знали, що народилися з чарівною паличкою, навряд чи ми б стали махати нею даремно і замовляти всілякі дурниці, еге ж?



Давайте розглянемо, що дружина може зробити з чоловіком, як вона може вплинути на його характер і вчинки. Є така притча про зустріч дружини та коханки одного чоловіка. Вони почали його обговорювати, і дружина сказала:І кожна з них має правду. Тому що з однією з них чоловік поводиться так, що виглядає негідником, а з іншою, – він хоробрий. Хоча чоловік – один і той самий.Ця історія показує, як сильно жінка впливає на чоловіка.Є приклади алкоголіків в першому шлюбі і успішних бізнесменів – у другому. І навпаки – успішні чоловіків, які залишили свою першу дружину заради молодої дівчинки, через пару років втрачали все і ставали алкоголіками.Чому так відбувається? Тому щоНайчастіше діє вона неусвідомлено. Використовуючи родові сценарії і досвід своєї сім’ї. Якщо батько був успішним, то вона несвідомо допоможе досягти йому успіху (у неї така картинка перед очима). А якщо тато був невдахою або багато пив, – то її неусвідомлена картина буде вести сім’ю до краху.Не усвідомлюють своєї сили і можливостей свого впливу на чоловіка. Якби ми знали, що народилися з чарівною паличкою, навряд чи ми б стали махати нею даремно і замовляти всілякі дурниці, еге ж?Давайте розглянемо, що дружина може зробити з чоловіком, як вона може вплинути на його характер і вчинки.

Почнемо з негативного впливу дружини Як дружина думає про чоловіка, таким він і стає. Бачить в ньому тільки недоліки – вони примножуються з кожним днем. І тоді навіть той чоловік, у якого є величезний потенціал бути хорошим чоловіком, стає пересічною рогатою твариною з сімейства козлячих.

Якщо дружина не поважає свого чоловіка, його ніхто не поважає. Ні рідні, ні друзі, ні колеги. Можна сказати, що дружина на чолі свого чоловіка пише якесь слово, яке його характеризує. І згідно цього напису з ним починають будувати відносини інші люди. Ось так дружина не подумавши напише якусь гидоту перманентним маркером, а потім дивується…

Якщо дружина не довіряє своєму чоловікові і не відкриває йому серце, – йому ніхто не довіряє. Навіть якщо він повністю гідний такої довіри, все одно в ньому будуть постійно сумніватися всі навколо. І яке вже тут підвищення або нові перспективи!

Якщо дружина вічно всім незадоволена, то в родині всі стають такими ж незадоволеними. Їм буде і квартира не та, і вечеря не та, і одяг, і відпочинок. І навіть батьки будуть здаватися абсолютно не такими, як треба.

Якщо дружина вважає, що можна було б трохи кращого чоловіка знайти, - це перший крок до чоловічої зради . Говориться про те, що першою зраджує завжди жінка. Правда, вона це робить тільки подумки, – і викрити її в цьому складно. А чоловік зраджує фізично вже після того, як дружина дала йому такий «дозвіл» своїми думками про те, що він далеко не кращий.

Якщо дружина скупа серцем , не бажає служити чоловікові, обігрівати його любов’ю і утихомирювати, він шукає для себе розраду в алкоголі і наркотиках.

Якщо дружина не дозволяє чоловікові займатися чоловічими справами – спілкуванням з друзями, рибалкою, гаражами та іншими речами, що на її думку є дурницею, чоловік шукає відпочинку в іншому – в алкоголі, комп’ютерних іграх, курінні та інших не найрадісніших речах.

Якщо жінка не відкриває чоловікові серце, він стає жадібним. І тоді у нього і взимку снігу не випросиш, не те що квіти на восьме березня. У той момент, коли жінка перекриває чоловікові доступ до свого серця, він закриває для неї доступ до свого гаманця.

Якщо дружина занадто самостійна – все сама і нікого не потрібно, то чоловік стає безвідповідальним. Навіть якщо до цього він цілком добре відповідав не тільки за себе, він немов втрачає цю навичку, розслабляється і зростається з диваном.

Якщо дружина постійно ображається, то чоловік буде злим. Гнів по-різному проявляється в наших тілах.

Якщо дружина подумки невірна своєму чоловікові, то він буде скупий. А навіщо йому витрачатися на жінку, яка не сьогодні, так завтра знайде іншого і піде?

Якщо дружина чоловіка не слухає, постійно сперечається і норовиться, то чоловік перестане бути чоловіком. Він стає безвідповідальним і меланхольним, слабким і «ніяким».

Якщо дружина регулярно здійснює насильство над чоловіком – наприклад, «виносить йому мозок» або кричить на нього, ображає і так далі, то чоловікові залишиться два варіанти. Або він стає покірливим підкаблучником, з повністю зломленою волею і чоловічим Его. Або він теж починає чинити насильство над дружиною – найчастіше в фізичному плані.

Якщо жінка занадто активна у зовнішній діяльності, чоловік стає пасивним придатком до телевізора. Хоча раніше міг бути цілком успішним бізнесменом.

Але є і зворотня сторона! Якщо дружина бачить в чоловікові гарні якості і робить на них акцент – вони починають зростати і примножуватися. Навіть якщо для цього немає жодних підстав. Навіть якщо він не повинен був бути відповідальним, – він таким стає. Чи не повинен бути начальником, – а раптом стає. І так далі.

Якщо дружина поважає свого чоловіка, його починають чомусь поважати друзі і колеги. Вони підтримують його і допомагають в складних ситуаціях.

Якщо дружина довіряє чоловікові – йому довіряють інші люди.

Якщо дружина не приховує від чоловіка нічого, не обманює, відкриває своє серце, – то чоловік не зможе обдурити дружину і зрадити їй.

Якщо дружина відкриває чоловікові серце, він стає щедрим. Він починає сам шукати причини порадувати її і зробити її ще щасливішим.

Якщо дружина щиро служить своєму чоловікові – він з величезним задоволенням візьме її під свій захист. Буде про неї піклуватися і оберігати від усього.

Якщо дружина буде з розумінням ставитися до темпераменту чоловіка і намагатися його задовольнити – то чоловік заради неї зверне гори. Для цього потрібно навчитися бачити якості свого чоловіка, а не міряти його своїми стереотипами.

Якщо дружина хоче зберегти сім’ю, і щиро з любов’ю прикладає для цього свої жіночі зусилля, в серці чоловіка народжується таке ж бажання. І він починає допомагати в цій справі своїй дружині.



Це найголовніше, що я хочу до вас донести. Якщо ваш чоловік чимось вас не влаштовує – знайдіть причину цього в собі. І ось на цю роботу варто пустити сили і час.



«- Якою була б я, якщо була б чоловіком?» – чи впевнені, що хочете це знати? – Тоді подивіться на свого чоловіка. Ось таким і були б. Йому не вистачає чоловічих якостей так само, як вам не вистачає жіночих.



Наприклад, чоловік п’є пиво. Тоді ваша головна робота – це прийняття. Прийняття того, що він має право руйнувати своє здоров’я, якщо хоче. А ще це, швидше за все, говорить про вашу емоційної сухість в стосунках з ним. Можливо, йому не вистачає підтримки і заохочення.



Або чоловік не хоче працювати. Тоді, напевно, ви занадто багато працюєте і абсолютно його не слухаєте. І який сенс штовхати його і записувати на співбесіди? Навіть якщо він туди піде, з таким настроєм довго це не триватиме. Тому змінювати потрібно себе.



Чому чоловік лежить на дивані? Тому що туди його вдавлює жінка, яка перебуває в стресі. Вона носиться поруч як метеор, змітаючи все на своєму шляху, і щоб залишитися в живих, він маскується під накидку на диван.



Якщо ваш чоловік не допомагає вам з дітьми – подумайте, а чи вважаєте ви його хорошим батьком, гідним того, щоб діти любили його нарівні з вами? І чи не відвернули ви його від допомоги, вказуючи, що попу малюкові він помив погано, а пляшку знову не прокип`ятив?



Бог нам дає рівно стільки, скільки ми заслужили. Наші батьки, наші діти, наші брати і сестри, – їх ми не можемо вибрати. Тому доводиться вчитися приймати. Але з чоловіками по-іншому. Є ілюзія вибору. Є відчуття, що міг бути інший, трохи краще.



Але це тільки видимість вибору. Подружжя також дає нам Бог. Інакше як би ми зустрілися і покохали одне одного? Як би ми знайшли одне одного в натовпі і притягнулися?



І раз Бог дав вам такого чоловіка, значить, саме такого ви і заслужили. А ось навіщо і чому, – про це вже варто подумати. І що з цим робити далі – це вже ваш вибір і ваш простір для творчості.

Бережіть одне одного!



Можна вічно нарікати одне на одного і шукати смітинку в оці чоловіка. А можна набратися сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами.



І коли ви побачите і роздивитеся свої колоди, ви зможете побачити, нарешті, що поруч з вами Людина. Більш того, ця людина – Чоловік. І в ньому дуже багато хорошого. І скільки він усього від вас терпить. Адже жінка набагато сильніша в питаннях взаємин. З неї енергія відносин б’є фонтаном! І затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто. А він, пливучи, повинен ще корабель змайструвати з плаваючих трісок, прямо в хвилях! У ваших інтересах, - щоб хвилі були спокійними.



Бережіть одне одного! Стільки сил йде на безглузді бої всередині сімей, а ці сили можна було вкласти в творчість або виховання дітей. Енергетичні втрати від кожної сварки колосальні. Не витрачайте сили даремно. Вчіться любити.



Замість сварки можна було б витратити сили на:



– підтримання здоров’я свого і чоловіка – наприклад, можна було почати бігати вранці, робити зарядку або ходити в спортзал. Однієї сварки вистачило б на місяць таких корисних занять;



– обдумування і пошуку подарунка для близьких. А ще краще одне для одного. Причому купити не щось, що на нашу думку йому сподобається. А те, що він дійсно хоче і чому буде радий (зазвичай це різні речі);



– прогулянку разом або з дітьми. Зміцнення взаємин за допомогою прогулянки пішки – найдієвіший метод;



– перегляд сімейного альбому, спогади про те, якими ви були стільки років назад і як розвивалися ваші стосунки;



– те, щоб дійти до терміналу оплати і покласти хоча б 100 гривень на рахунок хворої дитини, щоб допомогти її батькам зробити їй операцію. Та дитина виросте вдячною, вірячи в добрих людей, вибере хорошу професію і допоможе сотням інших людей. Однією маленькою дією ви змінили б весь світ на краще, – але ви витратили сили на сварку.



Спочатку це складно. Але ж і квітка певний час сидить під землею, в темряві і вогкості. Потім їй потрібно затратити багато сил, щоб пробити ґрунт, вийти за рамки темряви. Потім потрібно довго-довго тягнутися до сонця. І тільки потім вона може розкритися і показати всім свою красу.



Так само і люди. Дуже багато сил потрібно на те, щоб навчитися любити. Потрібно дати собі час. І в якийсь момент набратися сміливості, щоб вийти за рамки зони комфорту. А ще дозволити собі вбирати любов, яку безкорисливо дарує нам Всесвіт разом з сонячним світлом. І коли ви наповнитися цією любов’ю – потрібно просто відкрити своє серце.



Своє прекрасне, як найдивовижніша квітка, серце. Серце, сповнене Кохання.



Любіть чоловіків. Їм дуже потрібна ваша Любов. Навіть якщо вони в цьому ніколи не зізнаються.



За кожним великим чоловіком завжди є жінка, яка в нього вірила. І кохала по-справжньому. Можна вічно нарікати одне на одного і шукати смітинку в оці чоловіка. А можна набратися сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами.І коли ви побачите і роздивитеся свої колоди, ви зможете побачити, нарешті, що поруч з вами Людина. Більш того, ця людина – Чоловік. І в ньому дуже багато хорошого. І скільки він усього від вас терпить. Адже. З неї енергія відносин б’є фонтаном! І затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто. А він, пливучи, повинен ще корабель змайструвати з плаваючих трісок, прямо в хвилях! У ваших інтересах, - щоб хвилі були спокійними.Бережіть одне одного! Стільки сил йде на безглузді бої всередині сімей, а ці сили можна було вкласти в творчість або виховання дітей.Не витрачайте сили даремно. Вчіться любити.– підтримання здоров’я свого і чоловіка – наприклад, можна було почати бігати вранці, робити зарядку або ходити в спортзал. Однієї сварки вистачило б на місяць таких корисних занять;– обдумування і пошуку подарунка для близьких. А ще краще одне для одного. Причому купити не щось, що на нашу думку йому сподобається. А те, що він дійсно хоче і чому буде радий (зазвичай це різні речі);– прогулянку разом або з дітьми. Зміцнення взаємин за допомогою прогулянки пішки – найдієвіший метод;– перегляд сімейного альбому, спогади про те, якими ви були стільки років назад і як розвивалися ваші стосунки;– те, щоб дійти до терміналу оплати і покласти хоча б 100 гривень на рахунок хворої дитини, щоб допомогти її батькам зробити їй операцію. Та дитина виросте вдячною, вірячи в добрих людей, вибере хорошу професію і допоможе сотням інших людей. Однією маленькою дією ви змінили б весь світ на краще, – але ви витратили сили на сварку.Спочатку це складно. Але ж і квітка певний час сидить під землею, в темряві і вогкості. Потім їй потрібно затратити багато сил, щоб пробити ґрунт, вийти за рамки темряви. Потім потрібно довго-довго тягнутися до сонця. І тільки потім вона може розкритися і показати всім свою красу.Так само і люди. Дуже багато сил потрібно на те, щоб навчитися любити. Потрібно дати собі час. І в якийсь момент набратися сміливості, щоб вийти за рамки зони комфорту. А ще дозволити собі вбирати любов, яку безкорисливо дарує нам Всесвіт разом з сонячним світлом. І коли ви наповнитися цією любов’ю – потрібно просто відкрити своє серце.Своє прекрасне, як найдивовижніша квітка, серце. Серце, сповнене Кохання.Любіть чоловіків. Їм дуже потрібна ваша Любов. Навіть якщо вони в цьому ніколи не зізнаються.





Одного вечора президент Обама і його дружина Мішель вирішили піти на незаплановану вечерю в ресторан, який був не надто розкішний. Коли вони вже сіли, власник ресторану запитав у охоронця Обами, чи може він, звернутися до першої леді в приватному порядку.



Потім у Мішель і цього чоловіка відбулася розмова. Після чого чоловік запитав Мішель, «Чому він був так зацікавлений в спілкуванні з тобою?» Вона відповіла, що в її підліткові роки, він був шалено закоханий в неї.



Президент посміхнувся: «Так що, якби ти вийшла за нього заміж, ти б зараз могла бути власницею цього прекрасного ресторану?», І Мішель посміхнулася: «Ні. Якби я вийшла за нього заміж, то саме він став Президентом».



Бажаємо вам, щоб цей день, коли ви зможете відкрити своє серце сповнене Кохання, настав дуже скоро.



Переклад українською - «Гармонія» Є така кумедна історія про Барака Обаму і його дружину.Бажаємо вам, щоб цей день, коли ви зможете відкрити своє серце сповнене Кохання, настав дуже скоро.

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