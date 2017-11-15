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Який чоловік – така і дружина

Психологія та стосунки 320 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 15.11.2017 | Всі публікації | Версія для друку

Який чоловік – така і дружина
Як дружина думає про чоловіка, таким він і стає. Бачить в ньому тільки недоліки – вони примножуються з кожним днем. І тоді навіть той чоловік, у якого є величезний потенціал бути хорошим чоловіком, стає пересічною рогатою твариною з сімейства козлячих.

Є така притча про зустріч дружини та коханки одного чоловіка. Вони почали його обговорювати, і дружина сказала:

– Він дурень, скупий і негідник. Я взагалі не розумію, чого ти з ним живеш!

– Ти неправа, – відповіла коханка, – він і щедрий, і цікавий, і сміливий! Сама поміркуй: кожне свято приносить мені розкішні подарунки, – ось і перстень, і шуба, і машина.

– От уже неправда! – обурилася дружина. – Він мені навіть квітів по свята не дарує, зарплату не віддає! Він ще та скнара!

– Так ні ж! – заперечила коханка. – Він розумний, з ним завжди так цікаво спілкуватися. Він багато читав, багато знає, про все є своя думка. Я люблю його слухати, – стільки нового дізнаюся!

– Скажеш теж! – посміхнулася дружина – Він вічно несе якусь нісенітницю! Навіть слухати огидно! А негідник-то який! Ніколи за мене не заступиться, вночі не зустріне, як ремонт робити, – так він пропадає, і я все сама!!!

– Ми неначе про різних чоловіків говоримо, – посміхнулася коханка – Три дні тому він за мене навіть побився з хлопцем, який мене образив. Ніколи не дає нести нічого, важче букета квітів. І навіть вдома у мене всі цвяхи він забив, паркет поклав, плитку… Кажу тобі, він щедрий, розумний і хоробрий!

І кожна з них має правду. Тому що з однією з них чоловік поводиться так, що виглядає негідником, а з іншою, – він хоробрий. Хоча чоловік – один і той самий.

Ця історія показує, як сильно жінка впливає на чоловіка. Один і той само чоловік може відрізнятися кардинально, в залежності від того, хто з ним поруч.

Є приклади алкоголіків в першому шлюбі і успішних бізнесменів – у другому. І навпаки – успішні чоловіків, які залишили свою першу дружину заради молодої дівчинки, через пару років втрачали все і ставали алкоголіками.

Чому так відбувається? Тому що сила жінки величезна. І вплив її на чоловіка безмежний. Фактично жінка «створює» чоловіка. Вона розкриває в ньому якісь якості, а якісь нейтралізує. Найчастіше діє вона неусвідомлено. Використовуючи родові сценарії і досвід своєї сім’ї. Якщо батько був успішним, то вона несвідомо допоможе досягти йому успіху (у неї така картинка перед очима). А якщо тато був невдахою або багато пив, – то її неусвідомлена картина буде вести сім’ю до краху.

Проблема в тому, що жінки не розуміють своєї сили і не приділяють достатньо уваги своїм думкам і вчинкам. Не усвідомлюють своєї сили і можливостей свого впливу на чоловіка. Якби ми знали, що народилися з чарівною паличкою, навряд чи ми б стали махати нею даремно і замовляти всілякі дурниці, еге ж?

Давайте розглянемо, що дружина може зробити з чоловіком, як вона може вплинути на його характер і вчинки.
Почнемо з негативного впливу дружини

  • Як дружина думає про чоловіка, таким він і стає. Бачить в ньому тільки недоліки – вони примножуються з кожним днем. І тоді навіть той чоловік, у якого є величезний потенціал бути хорошим чоловіком, стає пересічною рогатою твариною з сімейства козлячих.

  • Якщо дружина не поважає свого чоловіка, його ніхто не поважає. Ні рідні, ні друзі, ні колеги. Можна сказати, що дружина на чолі свого чоловіка пише якесь слово, яке його характеризує. І згідно цього напису з ним починають будувати відносини інші люди. Ось так дружина не подумавши напише якусь гидоту перманентним маркером, а потім дивується…

  • Якщо дружина не довіряє своєму чоловікові і не відкриває йому серце, – йому ніхто не довіряє. Навіть якщо він повністю гідний такої довіри, все одно в ньому будуть постійно сумніватися всі навколо. І яке вже тут підвищення або нові перспективи!

  • Якщо дружина вічно всім незадоволена, то в родині всі стають такими ж незадоволеними. Їм буде і квартира не та, і вечеря не та, і одяг, і відпочинок. І навіть батьки будуть здаватися абсолютно не такими, як треба.

  • Якщо дружина вважає, що можна було б трохи кращого чоловіка знайти, - це перший крок до чоловічої зради. Говориться про те, що першою зраджує завжди жінка. Правда, вона це робить тільки подумки, – і викрити її в цьому складно. А чоловік зраджує фізично вже після того, як дружина дала йому такий «дозвіл» своїми думками про те, що він далеко не кращий.

  • Якщо дружина скупа серцем, не бажає служити чоловікові, обігрівати його любов’ю і утихомирювати, він шукає для себе розраду в алкоголі і наркотиках.

  • Якщо дружина не дозволяє чоловікові займатися чоловічими справами – спілкуванням з друзями, рибалкою, гаражами та іншими речами, що на її думку є дурницею, чоловік шукає відпочинку в іншому – в алкоголі, комп’ютерних іграх, курінні та інших не найрадісніших речах.

  • Якщо жінка не відкриває чоловікові серце, він стає жадібним. І тоді у нього і взимку снігу не випросиш, не те що квіти на восьме березня. У той момент, коли жінка перекриває чоловікові доступ до свого серця, він закриває для неї доступ до свого гаманця.

  • Якщо дружина занадто самостійна – все сама і нікого не потрібно, то чоловік стає безвідповідальним. Навіть якщо до цього він цілком добре відповідав не тільки за себе, він немов втрачає цю навичку, розслабляється і зростається з диваном.

  • Якщо дружина постійно ображається, то чоловік буде злим. Гнів по-різному проявляється в наших тілах.

  • Якщо дружина подумки невірна своєму чоловікові, то він буде скупий. А навіщо йому витрачатися на жінку, яка не сьогодні, так завтра знайде іншого і піде?

  • Якщо дружина чоловіка не слухає, постійно сперечається і норовиться, то чоловік перестане бути чоловіком. Він стає безвідповідальним і меланхольним, слабким і «ніяким».

  • Якщо дружина регулярно здійснює насильство над чоловіком – наприклад, «виносить йому мозок» або кричить на нього, ображає і так далі, то чоловікові залишиться два варіанти. Або він стає покірливим підкаблучником, з повністю зломленою волею і чоловічим Его. Або він теж починає чинити насильство над дружиною – найчастіше в фізичному плані.

  • Якщо жінка занадто активна у зовнішній діяльності, чоловік стає пасивним придатком до телевізора. Хоча раніше міг бути цілком успішним бізнесменом.

Але є і зворотня сторона!

  • Якщо дружина бачить в чоловікові гарні якості і робить на них акцент – вони починають зростати і примножуватися. Навіть якщо для цього немає жодних підстав. Навіть якщо він не повинен був бути відповідальним, – він таким стає. Чи не повинен бути начальником, – а раптом стає. І так далі.

  • Якщо дружина поважає свого чоловіка, його починають чомусь поважати друзі і колеги. Вони підтримують його і допомагають в складних ситуаціях.

  • Якщо дружина довіряє чоловікові – йому довіряють інші люди.

  • Якщо дружина не приховує від чоловіка нічого, не обманює, відкриває своє серце, – то чоловік не зможе обдурити дружину і зрадити їй.

  • Якщо дружина відкриває чоловікові серце, він стає щедрим. Він починає сам шукати причини порадувати її і зробити її ще щасливішим.

  • Якщо дружина щиро служить своєму чоловікові – він з величезним задоволенням візьме її під свій захист. Буде про неї піклуватися і оберігати від усього.

  • Якщо дружина буде з розумінням ставитися до темпераменту чоловіка і намагатися його задовольнити – то чоловік заради неї зверне гори. Для цього потрібно навчитися бачити якості свого чоловіка, а не міряти його своїми стереотипами.

  • Якщо дружина хоче зберегти сім’ю, і щиро з любов’ю прикладає для цього свої жіночі зусилля, в серці чоловіка народжується таке ж бажання. І він починає допомагати в цій справі своїй дружині.



Це найголовніше, що я хочу до вас донести. Якщо ваш чоловік чимось вас не влаштовує – знайдіть причину цього в собі. І ось на цю роботу варто пустити сили і час.

«- Якою була б я, якщо була б чоловіком?» – чи впевнені, що хочете це знати? – Тоді подивіться на свого чоловіка. Ось таким і були б. Йому не вистачає чоловічих якостей так само, як вам не вистачає жіночих.

Наприклад, чоловік п’є пиво. Тоді ваша головна робота – це прийняття. Прийняття того, що він має право руйнувати своє здоров’я, якщо хоче. А ще це, швидше за все, говорить про вашу емоційної сухість в стосунках з ним. Можливо, йому не вистачає підтримки і заохочення.

Або чоловік не хоче працювати. Тоді, напевно, ви занадто багато працюєте і абсолютно його не слухаєте. І який сенс штовхати його і записувати на співбесіди? Навіть якщо він туди піде, з таким настроєм довго це не триватиме. Тому змінювати потрібно себе.

Чому чоловік лежить на дивані? Тому що туди його вдавлює жінка, яка перебуває в стресі. Вона носиться поруч як метеор, змітаючи все на своєму шляху, і щоб залишитися в живих, він маскується під накидку на диван.

Якщо ваш чоловік не допомагає вам з дітьми – подумайте, а чи вважаєте ви його хорошим батьком, гідним того, щоб діти любили його нарівні з вами? І чи не відвернули ви його від допомоги, вказуючи, що попу малюкові він помив погано, а пляшку знову не прокип`ятив?

Бог нам дає рівно стільки, скільки ми заслужили. Наші батьки, наші діти, наші брати і сестри, – їх ми не можемо вибрати. Тому доводиться вчитися приймати. Але з чоловіками по-іншому. Є ілюзія вибору. Є відчуття, що міг бути інший, трохи краще.

Але це тільки видимість вибору. Подружжя також дає нам Бог. Інакше як би ми зустрілися і покохали одне одного? Як би ми знайшли одне одного в натовпі і притягнулися?

І раз Бог дав вам такого чоловіка, значить, саме такого ви і заслужили. А ось навіщо і чому, – про це вже варто подумати. І що з цим робити далі – це вже ваш вибір і ваш простір для творчості.

Бережіть одне одного!

Можна вічно нарікати одне на одного і шукати смітинку в оці чоловіка. А можна набратися сміливості і заглянути у власні очі з їх колодами.

І коли ви побачите і роздивитеся свої колоди, ви зможете побачити, нарешті, що поруч з вами Людина. Більш того, ця людина – Чоловік. І в ньому дуже багато хорошого. І скільки він усього від вас терпить. Адже жінка набагато сильніша в питаннях взаємин. З неї енергія відносин б’є фонтаном! І затопити чоловіка бурхливими хвилями дуже просто. А він, пливучи, повинен ще корабель змайструвати з плаваючих трісок, прямо в хвилях! У ваших інтересах, - щоб хвилі були спокійними.

Бережіть одне одного! Стільки сил йде на безглузді бої всередині сімей, а ці сили можна було вкласти в творчість або виховання дітей. Енергетичні втрати від кожної сварки колосальні. Не витрачайте сили даремно. Вчіться любити.

Замість сварки можна було б витратити сили на:

– підтримання здоров’я свого і чоловіка – наприклад, можна було почати бігати вранці, робити зарядку або ходити в спортзал. Однієї сварки вистачило б на місяць таких корисних занять;

– обдумування і пошуку подарунка для близьких. А ще краще одне для одного. Причому купити не щось, що на нашу думку йому сподобається. А те, що він дійсно хоче і чому буде радий (зазвичай це різні речі);

– прогулянку разом або з дітьми. Зміцнення взаємин за допомогою прогулянки пішки – найдієвіший метод;

– перегляд сімейного альбому, спогади про те, якими ви були стільки років назад і як розвивалися ваші стосунки;

– те, щоб дійти до терміналу оплати і покласти хоча б 100 гривень на рахунок хворої дитини, щоб допомогти її батькам зробити їй операцію. Та дитина виросте вдячною, вірячи в добрих людей, вибере хорошу професію і допоможе сотням інших людей. Однією маленькою дією ви змінили б весь світ на краще, – але ви витратили сили на сварку.

Спочатку це складно. Але ж і квітка певний час сидить під землею, в темряві і вогкості. Потім їй потрібно затратити багато сил, щоб пробити ґрунт, вийти за рамки темряви. Потім потрібно довго-довго тягнутися до сонця. І тільки потім вона може розкритися і показати всім свою красу.

Так само і люди. Дуже багато сил потрібно на те, щоб навчитися любити. Потрібно дати собі час. І в якийсь момент набратися сміливості, щоб вийти за рамки зони комфорту. А ще дозволити собі вбирати любов, яку безкорисливо дарує нам Всесвіт разом з сонячним світлом. І коли ви наповнитися цією любов’ю – потрібно просто відкрити своє серце.

Своє прекрасне, як найдивовижніша квітка, серце. Серце, сповнене Кохання.

Любіть чоловіків. Їм дуже потрібна ваша Любов. Навіть якщо вони в цьому ніколи не зізнаються.

За кожним великим чоловіком завжди є жінка, яка в нього вірила. І кохала по-справжньому.
Є така кумедна історія про Барака Обаму і його дружину.

Одного вечора президент Обама і його дружина Мішель вирішили піти на незаплановану вечерю в ресторан, який був не надто розкішний. Коли вони вже сіли, власник ресторану запитав у охоронця Обами, чи може він, звернутися до першої леді в приватному порядку.

Потім у Мішель і цього чоловіка відбулася розмова. Після чого чоловік запитав Мішель, «Чому він був так зацікавлений в спілкуванні з тобою?» Вона відповіла, що в її підліткові роки, він був шалено закоханий в неї.

Президент посміхнувся: «Так що, якби ти вийшла за нього заміж, ти б зараз могла бути власницею цього прекрасного ресторану?», І Мішель посміхнулася: «Ні. Якби я вийшла за нього заміж, то саме він став Президентом».

Бажаємо вам, щоб цей день, коли ви зможете відкрити своє серце сповнене Кохання, настав дуже скоро.

Переклад українською - «Гармонія»

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