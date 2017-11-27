6 законів психології, знання яких може змінити ваше життя

Розуміння законів психології допоможе вам пояснити ірраціональність зовнішнього світу і ті дурниці, які люди здійснюють щодня.

Коли ми хочемо справити на когось враження, то неминуче акцентуємо кращі сторони своєї особистості. Виявляється, - зовсім даремно: дослідження показують, що демонстрація своєї уразливості і слабкості, навпаки, підвищує рівень емпатії до нас з боку інших людей. Чим більше у вас некритичних недоліків, тим краще до вас будуть ставитися люди.Професор, який виступає перед аудиторією і помітно хвилюється, здається слухачам розумнішим за того, хто виступає гранично впевнено. Соромитися і робити дурниці під час першого знайомства - перевірений, хоча і не очевидний спосіб сподобатися своєму потенційному партнеру.Теорія отримала назву ефекту Претфелла і була перевірена доктором філософії Еліотом Аронсоном, психологом Стенфордського університету.Загалом, помилятися на людях - це не тільки нормально, але і корисно. У всякому випадку, до тих пір, поки ваші помилки не приносять серйозного збитку оточенню.Перевіркою цього феномена займався психолог Роберт Розенталь. Він проводив IQ-тести в школах, а потім повідомляв вчителям завідомо неправдиві результати досліджень. Ті діти, у яких IQ був вище, ніж у інших, нібито показували «середні» результати. А ті, хто реально показав середній результат, оголошувалися вчителям як володарі найкращих мізків. Що незмінно відбувалося згодом?Ті учні, яких вчителі вважали більш розумними, починали краще вчитися. Відбувається це тому, що очікування вчителів від цих учнів були вищі, ніж від інших. Зростаючий тиск на школярів змушував їх краще вчитися. Висновки, зроблені Розенталь, характерні не тільки для освіти."Ваші очікування створюють вашу реальність", - підсумовує він.Загалом, якщо ви хочете домогтися в житті чогось значущого, вам доведеться ставити перед собою явно нереальні цілі та переоцінювати свою здатність до їхнього виконання. І це спрацює. Крім того, вченим відомо, що ті лідери, які вимагають від своїх підлеглих нереальних результатів, в результаті домагаються від команди куди більшої віддачі, ніж ті, хто ставить тільки «реальні цілі».Логічно здається, що чим більше перед нами варіантів вибору, тим краще. Магазини з великим асортиментом подобаються нам більше за дрібні крамнички. Коли пропозицій з приводу розвитку кар’єри багато, нам здається, що ми обов’язково зробимо хороший вибір.Але психологи Марк Леппер і Шина Айенгар довели, що це не так. Дослідники в рамках експерименту пропонували одній групі гурманів, які зайшли в супермаркет, вибрати безкоштовно один з шести різних видів джемів, іншим - один з 24. Результати дослідження показали, що 30% людей, які вибирали з шести варіантів, залишилися задоволені своїм вибором. З тих, кому довелося вибирати одну банку подарункового джему з 24, задоволеними залишилися тільки 3%Феномен цей виявив психолог Баррі Шварц. Для того, щоб відчуття того, що все йде правильно, не залишало вас, він радить штучно обмежувати кількість опцій. Це, до речі, пояснює, чому користувачі техніки Apple задоволені нею більше, ніж користувачі ґаджетів іншої марки. Або чому ті, хто ходить за продуктами в невеликі продуктові кіоски, відчувають себе більш задоволеними, ніж відвідувачі величезних гіпермаркетів.Цей ефект здавна добре ілюструє притча про доброго самарянина. Це пояснює також безліч трагічних подій в нашій історії. Дослідники називають його «змішуванням відповідальності».Якщо хтось із людей на вулиці потрапив у біду і потребує допомоги, то у нього куди більше шансів отримати її, якщо поруч проходить одна людина, ніж якщо поруч, - натовп людей. Якщо хтось волає про допомогу, а поруч знаходиться величезна кількість людей, то кожен з них вважатиме за краще ігнорувати благання про допомогу, тому що «допоможуть інші». Якщо ж благання про допомогу буде звернене до конкретної людини на безлюдній вулиці, то шансів на те, що на неї відгукнуться, в рази більше.Вплив цього ефекту довели психологи Боб Латане і Джон Дерлі. Вони провели експеримент, в ході якого імітували ситуацію, коли старшокласники били затюканого «ботана» в шкільній роздягальні на очах у інших школярів. 85% тих, хто був єдиним свідком приниження, кидалися на допомогу жертві і вступалися за неї. А ось якщо за тим, що відбувається, спостерігали вже двоє школярів, шанси на те, що хтось із них допоможе «ботану», падали до 65%. Якщо свідків було четверо, шанси, що хоч хтось із них заступиться, падали до 31%.Загалом, якщо ви потрапили в скрутну ситуацію і потребуєте допомоги, то звертайтеся не одразу до всіх, хто може допомогти, а адресно, персонально до когось. Простіше кажучи, краще кричати не «Допоможіть хоч хто-небудь!», А «Чоловік у сірому пальті, врятуйте мене!».