Про «- Два пальці об асфальт» і «- Та я сам ліпше зроблю!!!»

Це якась тема, ідея, традиція, ремесло, історична і не дуже особистість, навколо яких/якої створюється формат і сценарій. Фестиваль - не просто звичайний ярмарок (базар), а базар з культурною і/або музичною програмою! Більшість фестів мають етнічну і автентичну (місцеву) направленість музичної і культурної програми (наприклад: Рахівська бринза + місцеві співанки і танці ), адже туристам цікавіше побачити щось нове, не притаманне тому регіону, звідки вони приїхали.Фестивалі проводяться або в місцевостях, де традиційно святкують-виробляють-випасають-живуть тощо, або в логістично зручних для відвідувачів, в основному туристів, місцях чи майданчиках - адже туристи привозять гроші в наш регіон зовні, з інших областей, з непереборним бажанням їх тут і витратити, якщо ми створимо відповідні для них умови.Якщо з традиційних локацій перенести фестиваль буде означати змінити його суть і формат, то всі інші мають бути максимально комфортними для туриста. Тобто розташовуватись на шляху руху туристів і бути максимально пристосованими для добровільного витрачання їх коштів.Або в традиційні дати (свято, день народження або пам`яті, проводи, зустріч тощо), або в інші, зручні для туристів дати, а це: вихідні дні, канікули, державні свята, відпустки тощо. Іноді фестивалі проводять і в інші дні, щоб створити цікаву подію, яка подовжить сезонність приїзду туристів. І тут ми переходимо до питання - Для кого? - Кому з цього користь?Турист потрапляє на фестиваль, де є що заїсти, упити, купити, пофоткатися, - заночувати і повернутися зранку (якщо подія цікава). Заробляють на цьому в першу чергу учасники фесту, що продають туристам їжу, випивку, сувеніри, інші послуги на території фесту, - це прямий ефект від туристів. Далі заробляють транспортники: туристичні автобуси (часто місцеві), таксі, громадський транспорт, кав`ярні і кондитерські, ресторани (не всі три рази на день будуть харчуватись на фестивалі), готелі і квартири (переночувати десь треба?), заправочні станції пального (до фесту якось доїхати треба?), обмінка валюти або банки (є туристи і з закордону), аптеки (зранку не все так ОК), залізниця (доїхати до фесту зручніше потягом), екскурсоводи (щось хочеться і цікавого, крім їсти і пити, не дарма ж приїхали так далеко), кіно і театр (не фестом і екскурсіями єдиними), шопінг (жінки мене зрозуміють :) ) тощо. А все це робочі місця і зарплати!І лише у другу чергу, якщо всі ці заробляльщики сплачують податки, заробляє Держава, бюджет!Зазвичай, є створювачі фесту - автори і організатори - технічні виконавці. Якщо це стосується державних структур, то частіше організатори є призначені посадовці, які заради організації фесту/святкуванню періодично відволікаються від основної роботи. Або, в деяких регіонах, є організація, яка у форматі аутсорсінгу (тобто з дорученням і фінансуванням) організовує і проводить фестивалі/свята.Державні свята, пам`ятні дати, фінансуються за кошти держави. Це свята без ярмарків, їжі і розважальних концертів (наприклад: день народження Шевченка). Фестивалі часто фінансуються з місцевих бюджетів, або за рахунок самих учасників, так як останні два роки в Мукачеві.Тобто, якщо формат фестивалю передбачає ярмарок, їжу, випивку, концерти, то розраховується кількість учасників фесту і тарифікація їх участі таким чином, щоб внесків учасників вистачило для втілення створеного сценарію свята. Добровільних внесків учасників - не коштів з бюджету! Якщо цих коштів не вистачає, то змінюється концертна програма або збільшуються внески за участь у фесті.Звісно, не всі сприймають збільшення плати радо! Але у туристів завжди є вибір: поїсти там де цікаво і смачно (на фесті) або там де смачно і комфортно (в ресторані, і їхати нікуди не треба).Вдихніть!Фестивалі в Мукачеві відбуваються в парку Перемоги де для учасників створені наступні умови: дерев`яні будиночки - торгові місця, що закриваються на ключ, мають водопостачання і каналізацію, електропостачання, територію парку під час фесту періодично прибирається, сміття вивозиться, в туалети додають засоби гігієни і орендують додаткові туалети, територія парку охороняється вдень і вночі, святкове оформлення і декорування території фестивалю, фото-зони, нагородні дипломи, цінні призи переможцям конкурсів, реклама заходу (поліграфія, радіо-, теле-, інтернет-, зовнішня)... - і все це потребує коштів, які і сплачують учасники фестивалю!До речі, всі внести учасників фесту відразу оподатковуються (мінімум 20%, які відраховуються до бюджету - всі внески сплачуються офіційно!).Трохи технічних моментів я вам висвітлив. Переходимо до розважальної, концертної програми.Чим відрізняється звичайний базар від фестивалю? Вірно! Не просто торгівля, а й з концертом, виступами співочих і танцювальних колективів, атракціями, шоу-моментами (феєрверки, лазерне шоу, фаєр-шоу, акробати тощо). Щоб було весело, цікаво і видовищно! Щоб запам`яталось! Щоб хотілось повернутись наступного року! - Це також має свою вартість? І її сплачують... вірно - учасники фесту! Добровільно і офіційно - з оподаткуванням внесків!А хто це все буде організувати і координувати? Уявляєте, скільки потрібно провести зустрічей і переговорів, дзвінків і узгоджень, щоб узгодити сценарій і хронометраж подій? Робота по організацію заходу починається ще за 2-3 місяці до його проведення! - Чи повинна оплачуватись ця робота організаторам?- така основна думка в голові організатора під час проведення фесту!Ні один фест не був проведений в рамках кошторису і у визначеному графіку! Закон Хеопса!Все, що може трапитись - трапиться, все, що може зламатися - зламається тощо!Тому кожний день фестивалю - це ще один день стресу організаторам! І поняття “дембель” не ефемерне! А після завершення фесту ще нічого не завершується! Адже потрібно все розібрати, розвезти, скласти, прибрати, зняти, привести до ладу всю документацію, відзвітуватись про витрати і втрати...А потім отримати офіційні запити від "- Два пальці об асфальт" і "- Та я сам ліпше і дешевше зроблю!!!" і "- Та там половину грошей нарізали, НАШИХ, БЮДЖЕТНИХ!!!" (хоча всі гроші є офіційними добровільними внесками учасників) - і, відповівши на ці запити, отримати у відповідь виверження бруду і образ, звинувачень і наклепів...А чому ви любите рідне місто чи батьків? Бо вам це вигідно? Як ви кажете за рідне місто? - «Найкращий город на Землі» чи «кончене місто»? Чому ви вітаєтесь з сусідами? Бо позичили в них гроші чи поважаєте їх і зичите їм добра? Говорите: «- Ми, мукачівці!» чи «- Я поїду звідси при першій можливості?»