8 факторів, через які люди зважуються на зраду

Ми зібрали думки психологів і результати наукових експериментів, а тепер розповімо вам про обставини, які збільшують ризик зради. Читайте, можливо, після наступної історії про невірність питань буде менше.Відсутність можливості приватної розмови з партнером по душам і отримання слова підтримки штовхає на зраду не тільки жінок, а й чоловіків. У суспільстві живий стереотип про те, що основним мотивом для чоловіка є секс. Але консультант по шлюбу Гарі Ньюман в своїй книзі «Правда про зраду» пише, що серед його клієнтівСитуація ускладнюється тим, що сильна стать не схильна до вираження почуттів, тому помітити, що чоловікові не вистачає підтримки, жінка може не відразу або й проігнорувати зовсім.Якщо у людини вже є досвід походів «у гречку» в попередніх стосунках, існує висока ймовірність, що вона піде на це і з нинішнім партнером. Цікаво, що на схильність до зради також впливає коло спілкування. В одному анонімному опитуванні понад 75% чоловіків, які були ініціаторами адюльтеру, вказали на те, що їхні друзі також зраджують своїм дружинам.Відсутність нових яскравих вражень в інтимному житті - причина, через яку 70% чоловіків і 49% жінок зважуються на зраду. Потрібно зазначити, що багато хто з тих, хто дав таку відповідь, підкреслили, що в цілому їхні взаємини можна назвати щасливими, без великих побутових скандалів та інших непорозумінь.У житті кожного настає момент, коли ми починаємо підбивати підсумки прожитих років. Одні приходять до висновку про те, що все добре, для інших настає та сама вікова криза. У цей час людина стає вразливою перед спокусою спробувати заборонений плід. Дослідження показують, щоЗвичайно, це не означає, що зразковий сім’янин і люблячий чоловік раптом зважиться на зраду, щойно йому виповниться 39 років. Вік - це всього лише супутній фактор, який може «погіршити» всі інші обставини, що штовхають людей на зраду.

В парах, де один із партнерів занадто багато часу присвячує Твіттеру або іншим соціальним мережам, ризик зради помітно збільшується. Адже для адептів соціальних мереж прокинутися раніше, або лягти пізніше, щоб погортати стрічку, залишивши другу половинку на самоті, - звичайна справа.Залученість у віртуальні стосунки призводить до скандалів, а. Два цих фактори створюють сприятливе середовище для адюльтера.За даними одного з найбільш великих опитувань на цю тему,. Серед слабкої статі кількість таких, хто зважується на службовий роман, складає приблизно 13%. Вірогідність зради на робочому місці зростає на 6-9-му роках шлюбу, тому що саме в цьому періоді взаємини найбільш крихкі і вимагають роботи над ними.Важливу роль у формуванні та підтримці довірчих взаємин в парі грає окситоцин, який ще називають “гормоном обіймів”, так як. Як вважають вчені,В одному експерименті із залученням добровольців чоловічої статі, – самотніх і одружених, частині з них ввели окситоцин (через назальний спрей), інша частина отримала плацебо. Учасників експерименту знайомили з привабливою жінкою і пропонували підійти до неї так близько, як їм хотілося б. Чоловіки, які були або одружені, або в «досконалих стосунках» та з урахуванням дози окситоцину, відчували себе більш комфортно на більшій відстані між ними і привабливою жінкою.У міру того як жінка підходила ближче до чоловіка, - під приводом проведення опитування для дослідження, одружені чоловіки, що отримали окситоцин почали відчувати себе ще більш незручно і намагалися тримати дистанцію в 10-15 см між собою і жінкою.Самотнім чоловікам, які отримали окситоцин і одруженим, які отримали плацебо, не було так незручно, коли жінка підходила до них.Всі чоловіки зізналися, що знаходять жінку привабливою.Серед тих, хто наважується на зраду партнерові,. Незалежно від віку, досвіду та інших критеріїв вони зраджують, виправдовуючи себе тим, що по-іншому просто не можуть.Справжні причини такої поведінки у кожного свої і приховані десь дуже глибоко в підсвідомості, а їх видимим результатом є наступне: деяким людям важко, практично неможливо бути моногамними.Фахівці відзначають, що причиною зради частіше стає не один, а сукупність декількох перерахованих вище факторів. При цьому часто пари, зіштовхнувшись з невірністю одного з подружжя, зберігають шлюб, а декому навіть вдається зробити взаємини міцнішими. А як вважаєте ви, чи бувають ситуації, коли зраду можна пробачити?