Топ жіночих звичок, які найбільше дратують чоловіків

- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

Важливо навчитися розуміти одне одного Нас багато що дратує одне в одному. Від образ без приводу до поведінки в ліжку...



То жінки шоковані чоловічими вчинками, то чоловіки в шоці. Чоловіки, наприклад, вже засвоїли, що жінки терпіти не можуть перманентно зникаючих шкарпеток, любов до комп’ютерних ігор і нездатність запам’ятати день народження тещі.



А може і правда, - чоловіки з Марса, а жінки з Венери, якщо ми так часто не може зрозуміти один одного? Які ж подразники чоловіків не можуть засвоїти жінок...



Образи з приводу і без



Чоловіки, як відомо, прямолінійні, проте небагато жінок це розуміють і починають ображатися, здавалося б, без причини. Але у жінок завжди є якась причина, - їм вона відома і вони думають, що якщо відомо їм, то відомо і всім, включаючи їхніх чоловіків. А якщо не здогадався - то ось тобі образа і, як наслідок, скандал. Тобі здається, що без приводу, але привід-то є, тільки ти про нього, в силу свого чоловічого розуміння, здогадатися не можеш.



Тотальний контроль



Більшість панянок вважають, що якщо більш пильно і уважно пильнувати стосунки, то вони від цього тільки міцніють. На жаль це не так, - чоловіків дуже дратує 100 раз поставлене запитання, - де ти був, з ким, чому запізнився; а також не зміцнюють стосунки таємні перегляди листування в телефоні, на пошті і соціальних мережах, а потім скандали, якщо є привід. Так, як ми вже з’ясували, навіть якщо його немає. То жінки шоковані чоловічими вчинками, то чоловіки в шоці. Чоловіки, наприклад, вже засвоїли, що жінки терпіти не можуть перманентно зникаючих шкарпеток, любов до комп’ютерних ігор і нездатність запам’ятати день народження тещі.А може і правда, - чоловіки з Марса, а жінки з Венери, якщо ми так часто не може зрозуміти один одного? Які ж подразники чоловіків не можуть засвоїти жінок...Чоловіки, як відомо, прямолінійні, проте небагато жінок це розуміють і починають ображатися, здавалося б, без причини. Але у жінок завжди є якась причина, - їм вона відома і вони думають, що якщо відомо їм, то відомо і всім, включаючи їхніх чоловіків. А якщо не здогадався - то ось тобі образа і, як наслідок, скандал. Тобі здається, що без приводу, але привід-то є, тільки ти про нього, в силу свого чоловічого розуміння, здогадатися не можеш.Більшість панянок вважають, що якщо більш пильно і уважно пильнувати стосунки, то вони від цього тільки міцніють. На жаль це не так, - чоловіків дуже дратує 100 раз поставлене запитання, - де ти був, з ким, чому запізнився; а також не зміцнюють стосунки таємні перегляди листування в телефоні, на пошті і соціальних мережах, а потім скандали, якщо є привід. Так, як ми вже з’ясували, навіть якщо його немає.

Наведення краси по всім закуткам помешкання



Так, краса вимагає жертв, але з боку жінок, а не всіх, хто проживає поруч. Фарбувати нігті за обіднім столом, кидати ватки, вушні палички, заставляти всю поличку у ванній косметичними засобами, знімати волосся з гребінця і залишати його на дзеркалі, і все таке інше, дратує жахливо.



Так, це справа особистої охайності та гігієни кожного з нас, - і часом чоловіки теж вельми специфічні в цьому плані, і жінки набагато частіше скаржаться на їхні розкидані шкарпетки, рибальські снасті, колеса і автомобільне масло, на яке наштовхуєшся по кутах, але чи часто жінки помічають за собою подібну поведінку?



Прибирання в його речах



Безсумнівно, що деякі жінки здатні відрізнити перове свердло від свердла Левіса, материнську плату від відеокарти, а ґачок на лососевих від «плаваючої німфи». Але хто їм сказав, що вони знають, в якому порядку це все повинно лежати?! Уточнюємо: порядок - це гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь. Навіть якщо вам, жінки, здається, що у нього повний безлад на полицях, столі, в гардеробі і (не дай Боже!) в гаражі чи майстерні, - не встромляйте туди свого носа, - хаос іноді означає саме порядок, - все на тих місцях, які визначив власник речі, а не на тих, які ви вважаєте правильними.



Постійно питати про що чоловік думає, чи кохає він жінку



"- Про що ти думаєш? Ні про що? Як так? Ти повинен думати про мене, ти про мене не думаєш, значить не любиш". Знайомий сценарій, чи не правда?



Дами, відчепіться, - чоловіки думають, багато думають, але вони думають про те, як життя скласти, справу провернути, блешню купити, масло поміняти, грошей заробити, про вас звичайно ж теж, про маму, про вечерю, про диван, телевізор, та ще про тисячі дрібниць і найважливіших справ, - просто вони не говорять про це вголос. Так, краса вимагає жертв, але з боку жінок, а не всіх, хто проживає поруч. Фарбувати нігті за обіднім столом, кидати ватки, вушні палички, заставляти всю поличку у ванній косметичними засобами, знімати волосся з гребінця і залишати його на дзеркалі, і все таке інше, дратує жахливо.Так, це справа особистої охайності та гігієни кожного з нас, - і часом чоловіки теж вельми специфічні в цьому плані, і жінки набагато частіше скаржаться на їхні розкидані шкарпетки, рибальські снасті, колеса і автомобільне масло, на яке наштовхуєшся по кутах, але чи часто жінки помічають за собою подібну поведінку?Безсумнівно, що деякі жінки здатні відрізнити перове свердло від свердла Левіса, материнську плату від відеокарти, а ґачок на лососевих від «плаваючої німфи». Але хто їм сказав, що вони знають, в якому порядку це все повинно лежати?! Уточнюємо: порядок - це гармонійний, очікуваний, передбачуваний стан або розташування чого-небудь. Навіть якщо вам, жінки, здається, що у нього повний безлад на полицях, столі, в гардеробі і (не дай Боже!) в гаражі чи майстерні, - не встромляйте туди свого носа, - хаос іноді означає саме порядок, - все на тих місцях, які визначив власник речі, а не на тих, які ви вважаєте правильними."- Про що ти думаєш? Ні про що? Як так? Ти повинен думати про мене, ти про мене не думаєш, значить не любиш". Знайомий сценарій, чи не правда?Дами, відчепіться, - чоловіки думають, багато думають, але вони думають про те, як життя скласти, справу провернути, блешню купити, масло поміняти, грошей заробити, про вас звичайно ж теж, про маму, про вечерю, про диван, телевізор, та ще про тисячі дрібниць і найважливіших справ, - просто вони не говорять про це вголос.

Жінки постійно страждають, що їм нічого одягти, але при цьому годинами одягаються



Якщо жінці нічого одягнути, то що вона робить годинами в гардеробі, одягаючись кудись для виходу?



Ще одна загадка зі світу гардероба, - навіщо жінки купують туфлі на високих підборах, а потім скаржаться, що ноги болять і ходити неможливо? Загадки століття...



Постійно думати про дієти і головне, - увесь час питати, - чи не занадто вона розтовстіла



Це дуже добре, що жінки стежать за своєю вагою, але постійно розглядати себе з усіх боків, і перепитувати у чоловіків: "- Я сильно товста? - Так, сильно, - признайся, що так?" - вже виходить за рамки розумного.



Чоловіків дратує, коли жінки комплексують



Не треба намагатися здаватися краще, ніж ви є насправді. Або приховувати свої бажання, знижуючи власну самооцінку. Потрібно залишатися самою собою. Жінкам сьогодні нічого не заборонено, вони можуть отримувати від життя стільки ж задоволення, як і чоловіки.



Чоловіків дратує, коли жінка поводиться так, ніби секс з ним - це велика послуга



Кому сподобається, коли реакцією на загравання буде пісне обличчя, яке всіма силами демонструє, що робить вам велику послугу? Будь-який чоловік буде мінімум збентежений, якщо ви: зневажливо говорите про інтимні стосунки; відкрито і часто говорите про своє небажання кохатися; ведете себе за принципом "скоріше б це пережити". Пам’ятайте, що секс - це єдина царина, де ваш коханий відкривається перед вами повністю, і значить, максимально уразливий. Часто після такої поведінки коханої жінки, чоловік страждає комплексами, - мене не хочуть, тому що я недостатньо хороший.



Психологічно, рано чи пізно, чоловік почне відгороджувати себе від таких думок і, як правило, від самої жінки. Якщо жінці нічого одягнути, то що вона робить годинами в гардеробі, одягаючись кудись для виходу?Ще одна загадка зі світу гардероба, - навіщо жінки купують туфлі на високих підборах, а потім скаржаться, що ноги болять і ходити неможливо? Загадки століття...Це дуже добре, що жінки стежать за своєю вагою, але постійно розглядати себе з усіх боків, і перепитувати у чоловіків: "- Я сильно товста? - Так, сильно, - признайся, що так?" - вже виходить за рамки розумного.Не треба намагатися здаватися краще, ніж ви є насправді. Або приховувати свої бажання, знижуючи власну самооцінку. Потрібно залишатися самою собою. Жінкам сьогодні нічого не заборонено, вони можуть отримувати від життя стільки ж задоволення, як і чоловіки.Кому сподобається, коли реакцією на загравання буде пісне обличчя, яке всіма силами демонструє, що робить вам велику послугу? Будь-який чоловік буде мінімум збентежений, якщо ви: зневажливо говорите про інтимні стосунки; відкрито і часто говорите про своє небажання кохатися; ведете себе за принципом "скоріше б це пережити". Пам’ятайте, що секс - це єдина царина, де ваш коханий відкривається перед вами повністю, і значить, максимально уразливий. Часто після такої поведінки коханої жінки, чоловік страждає комплексами, - мене не хочуть, тому що я недостатньо хороший.Психологічно, рано чи пізно, чоловік почне відгороджувати себе від таких думок і, як правило, від самої жінки.

"Сексуальні трупи"



Це найпоширеніша скарга чоловіків - пасивна жінка в ліжку. Є один чоловічий секрет: їх завжди переслідує одне і те саме бажання досягти успіху скрізь, в будь-якій справі, за яку вони взялися. Їх більше турбує повна відсутність уваги, ніж конструктивний негатив. Так що, лежачи в ліжку як колода, ви можете ввести в стан сказу будь-якого чоловіка!



Є два варіанти, чому жінки поводяться так. Перше, це щоб не "не бути, як повія". Набитий старий комплекс "хорошої дівчинки". Пам’ятайте, анекдот про те, що "леді ​​в ліжку не рухаються"? Після того, як одна "леді" померла під час сексу, а її благовірний помітив це занадто пізно, в це неписане манірне правило внесли поправку: "Леді в ліжку не рухаються, але подають ознаки життя". І смішно і сумно. Анекдот узятий явно з життя знаті часів вікторіанської епохи, де дійсно існувало таке правило. Тому чоловіки таких "леді" часто бігали до більш "живих" і "рухливих" дам полегшеної поведінки!



Друга причина такої поведінки, це ...образа. Мовою психології це звучить як "пасивно-агресивна реакція" - свою агресію жінка зганяє саме в байдужості і пасивності.



Не потрібно озвучувати бажання натяками



Чоловіки думають зовсім інакше, ніж жінки. Вони люблять прямоту, а не дурні натяки, які жінки так люблять робити, і які дратують чоловіків. І якщо ви хочете отримати смартфон або каблучку на день народження, то краще так йому і скажіть, а не ходіть колами навколо. Це найпоширеніша скарга чоловіків - пасивна жінка в ліжку. Є один чоловічий секрет: їх завжди переслідує одне і те саме бажання досягти успіху скрізь, в будь-якій справі, за яку вони взялися. Їх більше турбує повна відсутність уваги, ніж конструктивний негатив. Так що, лежачи в ліжку як колода, ви можете ввести в стан сказу будь-якого чоловіка!Є два варіанти, чому жінки поводяться так. Перше, це щоб не "не бути, як повія". Набитий старий комплекс "хорошої дівчинки". Пам’ятайте, анекдот про те, що "леді ​​в ліжку не рухаються"? Після того, як одна "леді" померла під час сексу, а її благовірний помітив це занадто пізно, в це неписане манірне правило внесли поправку: "Леді в ліжку не рухаються, але подають ознаки життя". І смішно і сумно. Анекдот узятий явно з життя знаті часів вікторіанської епохи, де дійсно існувало таке правило. Тому чоловіки таких "леді" часто бігали до більш "живих" і "рухливих" дам полегшеної поведінки!Друга причина такої поведінки, це ...образа. Мовою психології це звучить як "пасивно-агресивна реакція" - свою агресію жінка зганяє саме в байдужості і пасивності.Чоловіки думають зовсім інакше, ніж жінки. Вони люблять прямоту, а не дурні натяки, які жінки так люблять робити, і які дратують чоловіків. І якщо ви хочете отримати смартфон або каблучку на день народження, то краще так йому і скажіть, а не ходіть колами навколо.

Залучення третіх осіб в сімейні проблеми



Жінки часто використовують прийом залучення третіх осіб. "- А ось Маріці Сашко шубу купив, а Тетяні - машину". І зітхають так докірливо. Або, збираючись на жіночих посиденьках, - або з мамою на кухні, витягують всю таємницю на люди, обговорюючи і обсмоктують.



Чому не обговорити з чоловіком? Навіщо ця купа народу? Невже думка подруги або навіть мами настільки важлива і вони здатні, не будучи присутнім при проблемах і скандалах, досконально зрозуміти що ж сталося?



Жінки часто тягають їжу з чоловічої тарілки



- Ой, а що ти собі замовив? Дай спробую! Замовлю і собі таке!



- Ні, я шматочок! - і половини страви наче й не було.



Знайомо, - чи не так? Мабуть жінкам смачніше саме так. Мила така подразлива фішка, - і не відмовиш, і самому хочеться. Терпіть, мужики!



Багато говорить і з порога розповідає про свій день



Така собі тріскачка, - щойно двері відчинилися, - і полився потік, - а ось Маня, а ось Таня, а вона мені, а я їй, які чоботи я бачила, та Маня мені, а я їй, молока купила по дорозі, там в магазині нова продавщиця, а Танька ось мені каже бла-бла-бла, а ще я мало не впала на сходах, і мені треба завтра до лікаря сходити, а Манька мені сказала....



Ну ось як тут вловити важливу інформацію про впала і лікаря? А потім образа, - ти мене не слухав, але ж я ногу підвернула і зі здоров’ям проблеми... Жінки часто використовують прийом залучення третіх осіб. "- А ось Маріці Сашко шубу купив, а Тетяні - машину". І зітхають так докірливо. Або, збираючись на жіночих посиденьках, - або з мамою на кухні, витягують всю таємницю на люди, обговорюючи і обсмоктують.Чому не обговорити з чоловіком? Навіщо ця купа народу? Невже думка подруги або навіть мами настільки важлива і вони здатні, не будучи присутнім при проблемах і скандалах, досконально зрозуміти що ж сталося?- Ой, а що ти собі замовив? Дай спробую! Замовлю і собі таке!- Ні, я шматочок! - і половини страви наче й не було.Знайомо, - чи не так? Мабуть жінкам смачніше саме так. Мила така подразлива фішка, - і не відмовиш, і самому хочеться. Терпіть, мужики!Така собі тріскачка, - щойно двері відчинилися, - і полився потік, - а ось Маня, а ось Таня, а вона мені, а я їй, які чоботи я бачила, та Маня мені, а я їй, молока купила по дорозі, там в магазині нова продавщиця, а Танька ось мені каже бла-бла-бла, а ще я мало не впала на сходах, і мені треба завтра до лікаря сходити, а Манька мені сказала....Ну ось як тут вловити важливу інформацію про впала і лікаря? А потім образа, - ти мене не слухав, але ж я ногу підвернула і зі здоров’ям проблеми...

Жінки часто вимагають розгорнуто оцінити їх зовнішній вигляд



Не просто сказати - "чудова сукня!", а розповісти, що в цій сукні вона струнка, як лань, цей бант, кольору індиго (НЕ синій, в жодному разі не синій!) відтіняє її небесно-блакитні очі, ці туфлі на чудовій платформі підкреслюють її чудову щиколотку, а зачіска ідеальна і шикарно зафіксована вдало обраним лаком Schwarzkopf Got2b Мегаманія СУПЕР-ОБ’ЄМ ліфтинг-ефект...



Плаче без помітної причини



Так, зрозуміло, що жіночі гормони це окрема розмова. Але іноді, - ніби все добре, а вона, раз, - і заридала. На питання - що сталося, ридає ще сильніше і мовчить.



Жіночки, ви хоча б попереджайте, - зараз буду ревіти, мене не чіпати, нічого не сталося, просто накотило. Але ж так - нудно, жодної загадковості...



Все-таки потрібно навчитися розуміти одне одного...



Всім кохання, розуміння і менше роздратувань! Не просто сказати - "чудова сукня!", а розповісти, що в цій сукні вона струнка, як лань, цей бант, кольору індиго (НЕ синій, в жодному разі не синій!) відтіняє її небесно-блакитні очі, ці туфлі на чудовій платформі підкреслюють її чудову щиколотку, а зачіска ідеальна і шикарно зафіксована вдало обраним лаком Schwarzkopf Got2b Мегаманія СУПЕР-ОБ’ЄМ ліфтинг-ефект...Так, зрозуміло, що жіночі гормони це окрема розмова. Але іноді, - ніби все добре, а вона, раз, - і заридала. На питання - що сталося, ридає ще сильніше і мовчить.Жіночки, ви хоча б попереджайте, - зараз буду ревіти, мене не чіпати, нічого не сталося, просто накотило. Але ж так - нудно, жодної загадковості...Все-таки потрібно навчитися розуміти одне одного...Всім кохання, розуміння і менше роздратувань!

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