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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО
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ОСТАННІ НОВИНИ

Експосол США в Україні прокоментував різницю в риториці Зеленського й Байдена щодо загрози Росії

Експосол США в Україні прокоментував різницю в риториці Зеленського й Байдена щодо загрози Росії

31.01.2022 17:35
Політика

Колишній посол Сполучених Штатів у Грузії, Україні та Росії Джон Теффт у інтерв’ю грузинській службі Радіо Свобода прокоментував розбіжності в коментарях президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Джо Байдена щодо ймовірності російського вторгнення до України.

 

Британія попереджає Росію про санкції проти олігархів у разі вторгнення в Україну

Британія попереджає Росію про санкції проти олігархів у разі вторгнення в Україну

31.01.2022 17:12
Світ навколо нас

У понеділок Великобританія закликала президента Росії Володимира Путіна «відступити від межі» щодо України, попередивши, що будь-яке вторгнення спричинить санкції проти компаній і людей, тісно пов’язаних з Кремлем.

 

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати – послиня США в ООН

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати – послиня США в ООН

31.01.2022 12:14
Війна з Росією (АТО)

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати, заявила послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

 

Лавров заперечує плани Росії напасти на Україну

Лавров заперечує плани Росії напасти на Україну

28.01.2022 15:25
Імперія «Совок»

Москва готує різні реакції на відповіді США та НАТО щодо питань безпеки. Остаточне рішення прийме президент Росії Володимир Путін, повідомив голова МЗС Сергій Лавров.

 

Сенатори США пишуть законопроект із значним збільшенням оборонної допомоги Україні

Сенатори США пишуть законопроект із значним збільшенням оборонної допомоги Україні

28.01.2022 14:37
Світ навколо нас

Двопартійна група американських сенаторів зібралася, щоб розробити закон, який би різко збільшив обсяг американської військової допомоги Україні, оскільки вона стикається з загрозою вторгнення Росії.

 
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СТАТТІ, ПУБЛІКАЦІЇ, ЛЕКЦІЇ

Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися

Загроза вторгнення РФ: чи готові українці оборонятися

Військова справа
31.01.2022

На тлі скупчення російських військ біля кордону України і загрози вторгнення РФ DW поцікавилась, як багато українців готові взяти в руки зброю і стати на захист своєї країни.

 

«Спалити вщент дві дивізії»: як зброя від союзників допоможе Україні відбити наступ Росії?

«Спалити вщент дві дивізії»: як зброя від союзників допоможе Україні відбити наступ Росії?

Військова справа
31.01.2022

Загроза широкомасштабного нападу Росії на Україну відкрила для Києва вікно можливостей – на заході, після років війни на Донбасі, почули прохання українського керівництва про додаткове озброєння для оборони. Цієї зброї вже зараз – тисячі одиниць і постачання продовжується.

 

Газова війна Путіна. Загроза для єдності Європи і шлях нового нападу на Україну, говорять експерти

Газова війна Путіна. Загроза для єдності Європи і шлях нового нападу на Україну, говорять експерти

Політика
30.01.2022

На тлі загрози нової наземної агресії Росії проти України, інша війна вже в розпалі - Путін активно використовує енергетику для того, щоб похитнути єдність Європи та США, ускладнити запровадження санкцій у випадку нової агресії Росії.

 

Геополітичний пазл Путіна. Які шматочки ми бачимо

Геополітичний пазл Путіна. Які шматочки ми бачимо

Політика
29.01.2022

Ви коли-небудь пробували складати пазл, в якому відсутня половина шматочків?

 

«Ми готові. Чи готова Москва?»: інтерв’ю із державним секретарем США Ентоні Блінкеном

«Ми готові. Чи готова Москва?»: інтерв’ю із державним секретарем США Ентоні Блінкеном

Політика
28.01.2022

Що міститься у відповіді, яку США передали Росії у відповідь на її вимоги щодо нерозширення НАТО на Схід? Чи справді Росію попросили вивести війська із території Грузії і Молдови? Чому виїхала частина співробітників посольства США? Чому заяви, які звучать від офіційного Києва і офіційного Вашингтона щодо серйозності загрози російського широкомасштабного вторгнення різняться? До яких дій може вдатися Росія?

 

Чому Мінські домовленості не впроваджені після 7 років війни і переговорів?

Чому Мінські домовленості не впроваджені після 7 років війни і переговорів?

Світ про Україну
28.01.2022

«Ми готові виконувати», - заявив на нараді з українськими дипломатами 21 грудня президент України Володимир Зеленський про Мінські домовленості щодо досягнення миру на сході України.

 

Сприйняття корупції в Україні: прогресу немає

Сприйняття корупції в Україні: прогресу немає

Євроінтеграція
26.01.2022

На 1 бал нижче перемістилася Україна в Індексі сприйняття корупції-2021 порівняно з попереднім роком. Отримавши 32 бали зі 100 можливих, Україна посіла 122-е місце у списку зі 180 країн. Вгорі списку розмістилися найменш корумповані, а внизу - найбільш корумповані країни світу.

 

«Не стати жертвою суперництва»: приховані мотиви Росії і що може врятувати Україну

«Не стати жертвою суперництва»: приховані мотиви Росії і що може врятувати Україну

Є така думка
25.01.2022

У квітні 2020 року, після численних закликів із Москви, тогочасний президент США Дональд Трамп призначив юриста Маршалла Біллінгслі керівником делегації на переговорах з Росією щодо стратегічних наступальних озброєнь (СНО).

 

Борис Джонсон: Росія готує блискавичний напад на Київ

Борис Джонсон: Росія готує блискавичний напад на Київ

Військова справа
25.01.2022

У понеділок лідери США та Європи узгодили спільний план дій на випадок вторгнення Росії в Україну.

 

Чи панікують українці перед загрозою війни? Пояснюють психологи

Чи панікують українці перед загрозою війни? Пояснюють психологи

Інший погляд
25.01.2022

Українці мають протистояти нагнітанню страху загрози війни з боку Росії. На цьому у «Суботньому інтерв’ю» наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він також закликав співвітчизників не впадати у паніку, оскільки це грає на руку Кремля.

 
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«Дай, Андрію, знати, яку долю ждати»

«Дай, Андрію, знати, яку долю ждати»

Народний календар
13.12.2020

13 грудня православні християни відзначають свято на честь святого апостола Андрія Первозванного. Водночас день Андрія був в народі великим зимовим молодіжним святом. На Андрія дівчата зазвичай ворожили.

 

«На святу Катерину ховайся пiд перину!»

«На святу Катерину ховайся пiд перину!»

Народний календар
7.12.2020

Сьомого грудня – день святої великомученицi Катерини. З цього дня у природi зазвичай починалися лютi морози. В народi казали: ”Як Катерина по воді, то Різдво по льоді”; “Якщо на Катерину холодно — то буде голодно”. Свято Катерини було найбільшим і найзнаменнішим серед численних жіночих свят українців.

 

23 квітня - Ярило, Орій - Бог весняного Сонця, свято пробудження чоловічої пристрасті й полум’яного кохання

23 квітня - Ярило, Орій - Бог весняного Сонця, свято пробудження чоловічої пристрасті й полум’яного кохання

Народний календар
22.04.2020

Свято Ярила - це свято пробудження чоловічої любові та пристрасті. Зустріньте його, хлопці-молодці! Це Ваше свято Любові!

 

22 квітня - Велика Лада, Лельник - свято пробудження жіночої любові

22 квітня - Велика Лада, Лельник - свято пробудження жіночої любові

Народний календар
22.04.2020

Богиня Лада виходить на гору, щоб ладувати все навкруги, наводити лад у полях, лісах, гаях, вселяти любов у душі людей. Це дівоче свято краси і любові. Споконвіку ведеться, що Весна – пора кохання.

 

Великдень Дажбожий

Великдень Дажбожий

Народний календар
20.03.2020

Переважна більшість населення України на даний момент вважає себе християнами і, відповідно, навесні святкує найвизначніше своє свято – Воскресіння Ісуса або, як іще його називають – Великдень.

 
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КНИГИ

«Психологія управління»

Психологія управління

Ходаківський Є. І., Богоявленська Ю. В., Грабар Т. П
© Центр навчальної літератури, Київ. 2008-2011

Підручник. За редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, доктора економічних наук, професора Ходаківського Є.І. Затверджено Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів - лист від 14.12.2007 р.

 
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Церква - скоріш лікарня для грішників, ніж музей святих”
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