ЗСУ отримали непридатні дрони Raven через некомпетентний запит?

"Тому що не розбиралися по ситуації щодо наших потреб. Люди, які ставили завдання по безпілотникам, були абсолютно некомпетентні", - відзначив пан Хазін у своєму коментарі.Він уточнив, що некомпетентними були представники української сторони."А американська сторона, замість того, щоби відкоригувати їх відповідно до реалій, видала те, що запитували", - додав Натан Хазін.За його даними, такі безпілотники до цього часу використовуються силами АТО на передовій: "Кожного разу ризикуючи, що цей комплекс буде або забраний [супротивником], або знищений".За словами радника начальника Генштабу, у реальних бойових умовах конфлікту на Донбасі отримані від США комплекси Raven RQ-11B є не більш ефективними, ніж дешевші аналоги.Вартість цих американських дронів й устаткування до них - від 400 тис. доларів.Раніше видання Reuters опублікувало, у якій з посиланням на Натана Хазіна і неназваних українських військових стверджувалося про неефективність отриманих силами АТО американських безпілотників Raven RQ-11B.У матеріалі відзначалося, що сепаратисти з "ДНР" та "ЛНР", підтримувані Росією, мають достатньо технічних можливостей для того, щоб збивати або перехоплювати такі дрони.Кремль офіційно заперечує військову підтримку незаконних збройних формувань на Сході України, зокрема й засобами радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на безпілотники.У матеріалі Reuters вказується, що дрони Raven RQ-11B - аналогові, через що канали управління ними, а також зібрана інформація, не захищена.Як наслідок, супротивник може їх перехоплювати і таким чином отримувати дані про позиції української армії, з яких вони були запущені.У липні 2016 року США передали Україні 24 безпілотні авіаційні системи Raven RQ-11B, що складаються з 72 безпілотних міні-літаків і супутнього устаткування."Системи Raven - безпілотні літальні апарати (БПЛА), запускаються з руки, і є засобом розвідки та спостереження", - йшлося тоді у повідомленні прес-служби американського посольства.