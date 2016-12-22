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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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ЗСУ отримали непридатні дрони Raven через некомпетентний запит?

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Опубліковано - 22.12.2016 15:44 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ЗСУ отримали непридатні дрони Raven через некомпетентний запит?
ЗСУ отримали непридатні дрони Raven через некомпетентний запит?
Радник начальника Генштабу ЗСУ Натан Хазін розповів ВВС Україна, чому українська армія отримала американські дрони Raven, неефективні для використання у конфлікті на Донбасі.

"Тому що не розбиралися по ситуації щодо наших потреб. Люди, які ставили завдання по безпілотникам, були абсолютно некомпетентні", - відзначив пан Хазін у своєму коментарі.

Він уточнив, що некомпетентними були представники української сторони.

"А американська сторона, замість того, щоби відкоригувати їх відповідно до реалій, видала те, що запитували", - додав Натан Хазін.

За його даними, такі безпілотники до цього часу використовуються силами АТО на передовій: "Кожного разу ризикуючи, що цей комплекс буде або забраний [супротивником], або знищений".

За словами радника начальника Генштабу, у реальних бойових умовах конфлікту на Донбасі отримані від США комплекси Raven RQ-11B є не більш ефективними, ніж дешевші аналоги.

Вартість цих американських дронів й устаткування до них - від 400 тис. доларів.

Аналогові безпілотники

Раніше видання Reuters опублікувало статтю, у якій з посиланням на Натана Хазіна і неназваних українських військових стверджувалося про неефективність отриманих силами АТО американських безпілотників Raven RQ-11B.

У матеріалі відзначалося, що сепаратисти з "ДНР" та "ЛНР", підтримувані Росією, мають достатньо технічних можливостей для того, щоб збивати або перехоплювати такі дрони.

Кремль офіційно заперечує військову підтримку незаконних збройних формувань на Сході України, зокрема й засобами радіоелектронної боротьби, які можуть впливати на безпілотники.

У матеріалі Reuters вказується, що дрони Raven RQ-11B - аналогові, через що канали управління ними, а також зібрана інформація, не захищена.

Як наслідок, супротивник може їх перехоплювати і таким чином отримувати дані про позиції української армії, з яких вони були запущені.

У липні 2016 року США передали Україні 24 безпілотні авіаційні системи Raven RQ-11B, що складаються з 72 безпілотних міні-літаків і супутнього устаткування.

"Системи Raven - безпілотні літальні апарати (БПЛА), запускаються з руки, і є засобом розвідки та спостереження", - йшлося тоді у повідомленні прес-служби американського посольства.

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