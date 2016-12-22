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- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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Путін поставив завдання: створити нові наступальні ядерні ракети

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Опубліковано - 22.12.2016 18:39 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Путін поставив завдання: створити нові наступальні ядерні ракети
Путін поставив завдання: створити нові наступальні ядерні ракети
Російський президент Владімір Путін поставив завдання зміцнити потенціал Сил ядерного стримування Росії. Насамперед ідеться про ракетні комплекси, здатні долати системи протиракетної оборони.

Президент Росії Путін в четвер, 22 грудня, заявив, що російська армія здатна відбути будь-чию атаку. "На сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора, будь-якого", - підкреслив Путін на розширеному засіданні колегії військового відомства. Водночас він заявив, що в питанні модернізації озброєнь не можна розслаблятися ні на хвилину.

Він поставив завдання в 2017 році зміцнити потенціал Сил ядерного стримування. За словами Путіна, потрібно зміцнювати бойовий потенціал Стратегічних ядерних сил "перш за все за рахунок ракетних комплексів, здатних гарантовано долати наявні і перспективні системи протиракетної оборони", - сказав російський лідер.

Президент РФ зазначив, що до 2021 року "належить досягти встановлених показників оснащеності військ сучасним озброєнням і технікою не менше 70 відсотків". На даний момент частка сучасного озброєння в ядерних силах складає "майже 60 відсотків", сказав Путін.

Він також заявив про необхідність відстежувати будь-які зміни балансу сил по периметру російських кордонів. "Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил і військово-політичної ситуації в світі, особливо по периметру російських кордонів, і своєчасно вносити коригування в плани з нейтралізації потенційних загроз нашій країні", - сказав президент РФ. Путін також додав, що чотири раптові перевірки боєготовності впродовж останнього року "підтвердили, що частини і підрозділи можуть оперативно перекидатися на великі відстані і в короткі терміни створювати угруповання на стратегічних напрямках".

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