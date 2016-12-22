Путін поставив завдання: створити нові наступальні ядерні ракети

Президент Росії Путін в четвер, 22 грудня, заявив, що російська армія здатна відбути будь-чию атаку. "На сьогодні ми сильніші за будь-якого потенційного агресора, будь-якого", - підкреслив Путін на розширеному засіданні колегії військового відомства. Водночас він заявив, що в питанні модернізації озброєнь не можна розслаблятися ні на хвилину.Він поставив завдання в 2017 році зміцнити потенціал Сил ядерного стримування. За словами Путіна, потрібно зміцнювати бойовий потенціал Стратегічних ядерних сил "перш за все за рахунок ракетних комплексів, здатних гарантовано долати наявні і перспективні системи протиракетної оборони", - сказав російський лідер.Президент РФ зазначив, що до 2021 року "належить досягти встановлених показників оснащеності військ сучасним озброєнням і технікою не менше 70 відсотків". На даний момент частка сучасного озброєння в ядерних силах складає "майже 60 відсотків", сказав Путін.Він також заявив про необхідність відстежувати будь-які зміни балансу сил по периметру російських кордонів. "Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил і військово-політичної ситуації в світі, особливо по периметру російських кордонів, і своєчасно вносити коригування в плани з нейтралізації потенційних загроз нашій країні", - сказав президент РФ. Путін також додав, що чотири раптові перевірки боєготовності впродовж останнього року "підтвердили, що частини і підрозділи можуть оперативно перекидатися на великі відстані і в короткі терміни створювати угруповання на стратегічних напрямках".