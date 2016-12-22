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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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СБУ викрила чергового запроданця

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Опубліковано - 22.12.2016 20:09 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ викрила чергового запроданця
СБУ викрила чергового запроданця
СБУ викрило зрадника - начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України, який працював на російську розвідку.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

"Поки ми розмовляємо, мені доповіли про викриття зрадника - начальника одного з відділів озброєння Збройних сил України. Наша військова контррозвідка встановила, що капітан 1 рангу був завербований Головним розвідувальним управлінням (ГРУ) Генштабу Збройних сил РФ у 2015 році. Він встиг передати російським кураторам майже шістдесят документів. Спецслужби РФ заплатили йому значну суму в доларах та обіцяли "райскую жизнь" в Криму після виходу у відставку. Однак, йому не поталанило", - сказав Грицак.

Він додав, що деталі по цій справі СБУ оприлюднить найближчим часом.

За словами Грицака, російські спецслужби постійно намагаються завербувати українських військових. Так, наприкінці листопада СБУ доповіла про підсумки більше ніж дворічної операції військової контррозвідки СБУ, у рамках якої було зірвано плани Федеральної служби безпеки (ФСБ) та ГРУ Генштабу Міноборони Росії зі створення агентурної мережі серед офіцерів Військово-морських сил України.

Російські спецслужби використовували увесь брудний арсенал тиску на військових, погрожували родинам, самим офіцерам фізичною розправою. Керівник СБУ зауважив, що більшість офіцерів-моряків встояла під тиском та не погодилася на "співпрацю". З тими, хто пішов на зраду, професійно спрацювала військова контррозвідка Служби, яка мінімізувала негативні наслідки та не дозволила спецслужбам РФ отримувати важливу інформацію.

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