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Кібервійна. На урядових комп’ютерах Литви виявили російський шпигунський софт

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Опубліковано - 22.12.2016 23:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Кібервійна. На урядових комп’ютерах Литви виявили російський шпигунський софт
Кібервійна. На урядових комп’ютерах Литви виявили російський шпигунський софт
У Литві заявили, що за кібератаками на урядові комп’ютери країни, вчинені протягом двох останніх років, стоїть Росія.

Про це заявив Reuters глава литовського Центру кібербезпеки Рімтаутас Черняускас.

За його словами, з 2015 року було три випадки виявлення російського шпигунського програмного забезпечення на урядових комп’ютерах, а в 2016 році сталося 20 спроб зараження.

"Шпигунське ПЗ, яке ми знайшли, працювало щонайменше півроку до того, як було виявлено, схоже на те, як це було в США", – зазначив Черняускас.

Шпигунські програми переносили всі документи і паролі, введені на веб-сайтах за адресами, які зазвичай використовуються російськими спецслужбами.

"Це тільки підтверджує спроби проникнути в нашу політичну сферу", - сказав Черняускас.

Литовські посадовці, комп’ютери яких уражені російським шпигунським ПЗ, займають середній і нижчий ранг в уряді, однак через їхні ПК проходив потік проектів урядових рішень з різних питань.

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