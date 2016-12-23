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Чи знаєте Ви, що:
- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Путін вирішив, що краще знає симпатії американців

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Опубліковано - 23.12.2016 14:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Путін вирішив, що краще знає симпатії американців
Путін вирішив, що краще знає симпатії американців
Президент Росії Владімір Путін розкритикував адміністрацію чинного президента США Барака Обами за втрату зв’язку з пересічними громадянами і системні проблеми в роботі, а Демократичну партію США – за невміння програвати гідно.

Про це він сказав у п’ятницю під час щорічної підсумкової прес-конференції 23 грудня в Москві.

«Ми знаємо, що Демократична партія США програла не лише президентські вибори, а й вибори в Сенат, Конгрес, де у республіканців більшість. Це теж ми винні? Все це говорить про те, що є системні проблеми у чинній адміністрації», – сказав Путін.

За його словами, нинішня адміністрація президента Барка Обами «намагається звалити всі свої невдачі на зовнішні чинники».

Він також додав, що ніхто не вірив у перемогу Дональда Трампа, «крім нас з вами».

«Те, що значна частина американських виборців підтримує президента Росії, я не відношу на свій особистий рахунок», – сказав російський президент.

На його думку, у значної частини американського народу «збігаються уявлення про світ з традиційними цінностями Росії».

Слідчі органи США раніше заявили про наявність фактів, які можуть свідчити про кібер-втручання Росії у мережі в США задля перемоги Дональда Трампа на виборах у США. Росія заперечує всі звинувачення щодо втручання в американські вибори. Сам Дональд Трамп заявляв, що не впевнений, що за кібератаками стоїть Кремль.

Дональд Трамп іще в перебігу виборчої кампанії виступив із цілою низкою заяв, які дали підстави критикам говорити про його проросійську позицію. Із іншого боку, політологи кажуть, що політична система США не дасть одній людині навіть на посаді президента різко змінити курс країни.

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