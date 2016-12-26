Міністерство оборони України оприлюднило дані про втрати на фронті

Про це йдеться у відповіді Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна."Кількість втрат у 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - відзначається у повідомленні.В управлінні також розповіли про втрати техніки: "Протягом 2016 року в результатів бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних Силах України складають більше 100 одиниць".Водночас у нинішньому році контракт з армією підписали близько 7,5 тис. осіб.Також українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки й ще близько 700 одиниць були відремонтовані й повернуті Збройним силам.6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3 064 представників усіх силових структур, з них 2 636 — військовослужбовці.З цієї кількості бойові втрати - 2 148 осіб.Раніше, 10 червня, військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про небойові втрати української армії (без інших силових структур), які станом на літо складали 1294 військовослужбовця.Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.