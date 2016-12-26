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- у 1919-1920 роках Кам`янець-Подільський ненадовго став державним центром України - останньою столицею УНР. Сюди перемістилися Директорія та Уряд УНР. В місті постав Комітет охорони Республіки. Однак у 1920 році Червона армія розгромила війська УНР.

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Міністерство оборони України оприлюднило дані про втрати на фронті

Війна з Росією (АТО) 99 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.12.2016 13:59 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Міністерство оборони України оприлюднило дані про втрати на фронті
Міністерство оборони України оприлюднило дані про втрати на фронті
Бойові втрати української армії у 2016 році склали 211 бійців.

Про це йдеться у відповіді Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ на запит ВВС Україна.

"Кількість втрат у 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - відзначається у повідомленні.

В управлінні також розповіли про втрати техніки: "Протягом 2016 року в результатів бойових пошкоджень втрати озброєння та військової техніки у Збройних Силах України складають більше 100 одиниць".

Водночас у нинішньому році контракт з армією підписали близько 7,5 тис. осіб.

Також українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння та військової техніки й ще близько 700 одиниць були відремонтовані й повернуті Збройним силам.

Загальні втрати

6 грудня начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що від початку конфлікту на Донбасі загинуло 3 064 представників усіх силових структур, з них 2 636 — військовослужбовці.

З цієї кількості бойові втрати - 2 148 осіб.

Раніше, 10 червня, військовий прокурор Анатолій Матіос розповів про небойові втрати української армії (без інших силових структур), які станом на літо складали 1294 військовослужбовця.

Серед причин небойових втрат: захворювання, ДТП, отруєння (зокрема й алкоголем), нещасні випадки, самогубства та умисні вбивства.

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