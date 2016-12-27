Штайнмаєр констатував глибоку кризу в Євросоюзі

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість ситуацією в Євросоюзі. "Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися", - заявив він в інтерв’ю газеті Saarbrücker Zeitung, опублікованому у вівторок, 27 грудня.За словами глави німецького МЗС, Євросоюз повинен знайти відповіді там, де він досі їх не дав. Найважливішими пріоритетами Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів та біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку ЄС."Там, де безробіття серед молоді становить 50 відсотків і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму щодо Європи", - констатував німецький міністр, зазначивши, однак, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної відособленості.Штайнмаєр висловив сподівання на те, що і після виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині в 2017 році всюди правитимуть уряди, "які виступають за Європу і не допустять згортання процесів європейської інтеграції".Нагадаємо, у Нідерландах вибори до парламенту відбудуться у березні. Франція обиратиме нового президента у квітні та травні. Вибори до німецького Бундестагу відбудуться у вересні наступного року.