Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

27 грудня 2016, вівторок

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта у twitter Аратта ВКонтакті Аратта в YouTube
  Українські словники on-line Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- одна з найвідоміших у світі різдвяних пісень - це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells. На Youtube різні виконання «Щедрика» набирають мільйони переглядів...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Штайнмаєр констатував глибоку кризу в Євросоюзі

Світ навколо нас 77 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 27.12.2016 12:48 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Штайнмаєр констатував глибоку кризу в Євросоюзі
Штайнмаєр констатував глибоку кризу в Євросоюзі
Глава МЗС Німеччини сподівається, що після виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині в 2017 році до влади прийдуть проєвропейські уряди.

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість ситуацією в Євросоюзі. "Європа, безперечно, рухається в неспокійному фарватері і повинна швидко знайти в собі сили, щоб відновитися", - заявив він в інтерв’ю газеті Saarbrücker Zeitung, опублікованому у вівторок, 27 грудня.

За словами глави німецького МЗС, Євросоюз повинен знайти відповіді там, де він досі їх не дав. Найважливішими пріоритетами Штайнмаєр назвав майбутню стратегію щодо мігрантів та біженців, внутрішню і зовнішню безпеку, ринок праці та економіку ЄС.

"Там, де безробіття серед молоді становить 50 відсотків і навіть більше, природно, не виникне ентузіазму щодо Європи", - констатував німецький міністр, зазначивши, однак, що Європа не вирішить своїх проблем з тими, хто бачить вихід у поверненні до національної відособленості.

Штайнмаєр висловив сподівання на те, що і після виборів у Нідерландах, Франції та Німеччині в 2017 році всюди правитимуть уряди, "які виступають за Європу і не допустять згортання процесів європейської інтеграції".
Нагадаємо, у Нідерландах вибори до парламенту відбудуться у березні. Франція обиратиме нового президента у квітні та травні. Вибори до німецького Бундестагу відбудуться у вересні наступного року.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  ВКонтакте  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Навчаючи інших, ми вчимося самі”
Сенека

 
Знайди свою ГАРМОНІЮ!
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже









 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2016.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.