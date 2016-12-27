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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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У МО повідомили про виконання обронного замовлення

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Опубліковано - 27.12.2016 14:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У МО повідомили про виконання обронного замовлення
У МО повідомили про виконання обронного замовлення
100 тисяч одиниць боєприпасів та понад 1300 одиниць нової та модернізованої військової техніки отримали Збройні сили протягом року, що минає.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передають кореспонденти "5 каналу".

"За минулий тиждень державні підприємства передали Міністерству оборони України 858 одиниць основного озброєння. У тому числі модернізовані бронетранспортери, нові вантажні автомобілі та тепловізійні прилади, снайперські гвинтівки, комплекси криптографічного захисту", – розповів представник оборонного відомства.

Також він зазначив, що ремонтно-відновлювальні підрозділи повернули до строю близько 15 тисяч одиниць техніки. Не припиняють роботу й оборонні підприємства.

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