У МО повідомили про виконання обронного замовлення
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, передають кореспонденти "5 каналу".
"За минулий тиждень державні підприємства передали Міністерству оборони України 858 одиниць основного озброєння. У тому числі модернізовані бронетранспортери, нові вантажні автомобілі та тепловізійні прилади, снайперські гвинтівки, комплекси криптографічного захисту", – розповів представник оборонного відомства.
Також він зазначив, що ремонтно-відновлювальні підрозділи повернули до строю близько 15 тисяч одиниць техніки. Не припиняють роботу й оборонні підприємства.