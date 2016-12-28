США залишатимуться відданими НАТО

Cенатор Джон Маккейн

27 грудня Маккейн заявив у Таллінні, що найкращий шлях запобігання загрозі з боку Росії – це сильний альянс НАТО.Ця заява Джона Маккейна з’явилася на тлі занепокоєння Литви, Латвії та Естонії щодо обрання президентом США Дональда Трампа, який у період передвиборчої кампанії заявляв, що він вирішуватиме питання щодо внесків у НАТО. Трамп також ставив питання щодо актуальності НАТО.Наразі Джон Маккейн та сенатор-республіканець Ліндсі Ґрехем перебувають з триденним візитом у країнах Балтії, після чого вони відправляться до України, Грузії та Чорногорії.Маккейн зазначив, що він не очікує, що Вашингтон скасує санкції проти Росії, запроваджені через її агресію щодо Україну. Він наголосив, що США, попри те, хто буде президентом, дотримуватимуться чіткої позиції доти, допоки триватиме «окупація Криму, вторгнення на схід України та загроза іншим державам у регіоні» з боку Росії.