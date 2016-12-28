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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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США залишатимуться відданими НАТО

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Опубліковано - 28.12.2016 11:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (1)

Cенатор Джон Маккейн
Cенатор Джон Маккейн
Cенатор-республіканець (від штату Аризона) Джон Маккейн заявляє, що США залишатимуться відданими НАТО та допомагатимуть з безпекою країнам Балтії на тлі російської агресії.

27 грудня Маккейн заявив у Таллінні, що найкращий шлях запобігання загрозі з боку Росії – це сильний альянс НАТО.

Ця заява Джона Маккейна з’явилася на тлі занепокоєння Литви, Латвії та Естонії щодо обрання президентом США Дональда Трампа, який у період передвиборчої кампанії заявляв, що він вирішуватиме питання щодо внесків у НАТО. Трамп також ставив питання щодо актуальності НАТО.

Наразі Джон Маккейн та сенатор-республіканець Ліндсі Ґрехем перебувають з триденним візитом у країнах Балтії, після чого вони відправляться до України, Грузії та Чорногорії.

Маккейн зазначив, що він не очікує, що Вашингтон скасує санкції проти Росії, запроваджені через її агресію щодо Україну. Він наголосив, що США, попри те, хто буде президентом, дотримуватимуться чіткої позиції доти, допоки триватиме «окупація Криму, вторгнення на схід України та загроза іншим державам у регіоні» з боку Росії.

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