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Опубліковано - 28.12.2016 21:09 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Не встигли засвоїти...
Не встигли засвоїти...
Партії “Народний фронт” і “Самопоміч” не використали 5,8 млн грн державного фінасування і мають повернути ці кошти.

Про це у Фейсбук повідомила голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Партія "Народний фронт" має повернути на рахунки НАЗК 3,92 млн грн, а партія "Самопоміч" - 1,87 млн грн.

"Решта політичних партій, які були профінансовані НАЗК державним коштом відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" – "Блок Петра Порошенка", Радикальна партія Олега Ляшка, ВО "Батьківщина" - витратили все", - зазначила Корчак.

Партії мають подати НАЗК річні звіти про використання державних коштів до 9 лютого 2017 року.

У 2016 році НАЗК розподілило між партіями 391 млн грн. Найбільше 100,54 млн грн отримав "Народний фронт". "Блок Петра Порошенка" – 99 млн грн, "Самопоміч" – 49,8 млн грн, "Опозиційний блок" – 42,8 млн грн, Радикальна партія Олега Ляшка – 31,8 млн грн, ВО "Батьківщина" – 25,8 млн грн.

У жовтні 2015 року Верховна рада прийняла закон про державне фінансування політичних партій. Право на державне фінансування здобули партії, які на останніх парламентських виборах набрали більше 5% виборців. У зв’язку з цим партії зобов’язані щороку подавати у НАЗК фінансову звітність.

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