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30 грудня 2016, п`ятниця

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Чи знаєте Ви, що:
- Гоголь, зупиняючись у німецьких готелях, підписувався як “Гоголь-українець”. Гоголя не любили в Росії, бо героїчною і красивою показував він Україну, а нерозумною і дикою Московщину. “Киньмо Московщину… Для кого ми працюємо?… Поїдемо до Києва, адже він наш, не їхній”, – писав він у листі до другого українця – Михайла Максимовича, видатного нашого вченого-природознавця, історика, філософа, фольклориста.

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У НБУ пояснили причини падіння курсу гривні

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Опубліковано - 29.12.2016 16:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У НБУ пояснили причини падіння курсу гривні
У НБУ пояснили причини падіння курсу гривні
Сьогодні, 29 грудня 2016 року, ​на міжбанківському валютному ринку продовжує спостерігатися тимчасовий надлишковий попит на іноземну валюту, який сформувався під одночасним тиском низки факторів.

Ситуацію для ЗМІ прокоментував заступник Голови Національного банку України Олег Чурій.

З одного боку, за його словами, пропозицію валюти стримує наявність гривневої ліквідності і, відповідно, відсутність потреби продавати валютну виручку у компаній-експортерів, які протягом минулого та поточного тижня отримали відшкодування ПДВ на суму 12.5 млрд. грн.

З іншого боку, суттєво зріс попит на іноземну валюту зі сторони учасників ринку, викликаний необхідністю компаній робити платежі за кредитами в іноземній валюті наприкінці року. ​

Водночас наголошуємо, що девальваційний тиск на курс гривні цього тижня не пов’язаний з переходом ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” у державну власність. Твердження, що відтік депозитів з банку провокує посилений попит на валютному ринку, не відповідає дійсності.

По-перше, приток коштів населення в інші банки вдвічі перевищив відтік депозитів фізичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” з 19 грудня. Більш того, період їх відтоку з банку був нетривалий – лише три дні, і після цього повернення коштів населення до фінустанови відновилося. Водночас відтік депозитів юридичних осіб з ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” був компенсований притоком на рахунки юросіб в інших банках коштів за відшкодування ПДВ.

По-друге, на готівковому валютному ринку продаж валюти населення продовжує перевищувати її купівлю. У грудні за неповний місяць чиста купівля валюти банками у населення становить 34 млн. дол. США.

По-третє, підтримка ліквідності обсягом 25 млрд. грн., яку Національний банк надав протягом минулого тижня ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, була лише частково спрямована на покриття відтоків за депозитами, а також - на виконання банком нормативу обов’язкового резервування, який банк не виконував майже рік до переходу в державну власність.

Загалом фундаментальних передумов для коливань курсу гривні наразі немає – ринкові фактори наразі є сприятливими для валютного ринку. Продовжує надходити виручка від експорту зернових, а також зберігається сприятлива для українських експортерів кон’юнктура на світовому ринку чорних металів та залізної руди.

Як і раніше, Національний банк готовий виходити на ринок з валютними інтервенціями для згладжування надмірних коливань обмінного курсу гривні, викликаних тимчасовими чинниками, та має достатньо інструментів для цього. Обсяг міжнародних резервів сьогодні становить близько 15.6 млрд. дол. США. Цього достатньо і для продажу валюти під час інтервенцій, і для виконання зобов’язань Уряду та НБУ, а також ця сума відповідає зобов’язанням Національного банку перед Міжнародним валютним фондом в рамках програми розширеного фінансування EFF.

Протягом поточного тижня Національний банк вже провів два аукціони з продажу іноземної валюти, під час яких задовільнив заявки учасників на загальну суму 144 млн. дол. США.

З огляду на збереження ситуативного тиску на курс гривні Національний банк зберігає присутність на міжбанківському валютному ринку. Сьогодні, 29 грудня, Національний банк також оголосив про проведення аукціону з продажу іноземної валюти, щоб запобігнути надмірним коливанням курсу гривні. Обсяг аукціону – до 100 млн. дол. США.

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