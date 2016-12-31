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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Санкції проти Росії – запізнілі і недостатні

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Опубліковано - 31.12.2016 14:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Санкції проти Росії – запізнілі і недостатні
Санкції проти Росії – запізнілі і недостатні
Напруження у відносинах між адміністрацією президента Обами і Росією є в центрі уваги засобів масової інформації.

В редакційній статті видання The New York Times читаємо, що хоча санкції проти Росії з приводу її втручання в американський виборчий процес можливо недостатні, то напевно вони надійшли надто пізно.

У редакційній статті підкреслюється, що не можна було дозволити Владіміру Путіну безкарно підривати основи американської демократії. Це було зокрема небезпечно перед лицем того, що новоообраний президент Дональд Трамп уперто відмовляється прийняти висновки американських розвідувальних установ щодо кібератак, скерованих проти Гілларі Клінтон так і інших посадових осіб.

Реакція президента Обами на дії Росії до четверга була дуже повільною, читаємо в газеті. Американська адміністрація назвала Національний комітет Демократичної партії та кілька інших політичних організацій, проти яких були скеровані російські хакерські атаки.

Врешті надійшла рішуча реакція. Сполучені Штати наклали санкції на високопоставлених керівників Федеральної службу безпеки і Головного розвідувального управління Росії, які на думку Білого дому, доручили провести атаки. Санкції також скеровані проти низки росіян і російських компаній, які причетні до розвідувальної діяльності.

Покликаючись на ставлення перешкод американським дипломатам виконувати свої обов’язки в Москві, Сполучені Штати видворили 35 службовців російської розвідки і заборонили російським дипломатам користуватися двома об’єктами у США.

Автори редакційної статті The New York Times висловлюють думку, що президент Обама повинен був вдатися до відплатних дій набагато раніше. Якщо видворення російських громадян – серйозне покарання, то заборона на подорожування, санкції і замороження активів - дискусійне, так само як і європейські та американські санкції, накладені на Росію після анексії Криму і агресії на сході України. Тому вже виникають питання, чи санкції будуть достатніми. Крім цього говориться про таємні операції проти Росії, деталі яких, можливо, не будуть оприлюднені. Хоча робиться натяк на те, що можуть бути оприлюднені дані про багатство Путіна, що може підірвати його репутацію серед росіян.

Рішення Обами, – пишуть автори редакційної – можуть створити проблеми для новообраного президента Трампа, який піддає під сумнів докази Федерального бюро розслідувань і Міністерства внутрішньої безпеки щодо російських атак. Дехто розраховує на те, що більше про це громадяни довідаються в результаті слухань у Конгресі, якщо такі відбудуться.

Незважаючи на початкову відмову Трампа брати участь у регулярних брифінгах з представниками розвідки, Трамп врешті заявив, що він таки наступного тижня зустрінеться з представниками розвідки, щоб ознайомитись з доказами про втручання росіян. Це, як здається, спричинене тим, що провідні республіканські представники Конгресу вже зробили свої висновки. Серед них є і спікер Палати представників Пол Раєн, і сенатор Джон Маккейн і сенатор Ліндсі Ґрем, які обіцяли накласти на Росію додаткові санкції. Трамп мусить вирішити, чи він стане на боці демократичних і республіканських законодавців на Капітолійському погорбі, чи свого авторитарного приятеля у Кремлі, закінчують автори редакційної статті The New York Times.

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