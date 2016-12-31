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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Кібервійна. Російські хакери підбираються до американських енергокомпаній

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Опубліковано - 31.12.2016 16:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Російські хакери підбираються до американських енергокомпаній
Кібервійна. Російські хакери підбираються до американських енергокомпаній
Американська енергетична компанія Burlington у штаті Вермонт 30 грудня повідомила про виявлення на одному зі своїх ноутбуків шкідливого коду, який, за повідомленнями американських чиновників, використовують російські хакери.

Про це повідомляє низка світових та американських ЗМІ.

Про факт виявлення коду, який має відношення до російської групи хакерів під назвою Grizzly Steppe, було поінформовано Департамент внутрішньої безпеки США. Повідомляється, що саме ця група причетна до цьогорічного злому ресурсів Демократичної партії США.

За даними Burlington, шкідливий код виявили на ноутбуці, не під’єднаному до об’єднаної системи компанії і вже «вжито негайні заходи з ізоляції ноутбука і приведення в готовність федеральних чиновників» для запобігання інших спроб проникнення.

Попри те, що хакери, найімовірніше, не здійснили жодних дій для порушення роботи службової програми, американські чиновники розглядають будь-яке проникнення у електричну систему країни як потенційну загрозу громадянам і економіці. Вони повідомили, що хакери у Вермонті, можливо, тестували свої можливості щодо проникнення в частину електричної мережі США.

Росія була звинувачена у безпрецедентному відключенні електроенергії в Україні наприкінці грудня 2015 року, що вплинуло на життєдіяльність близько 250 тисяч людей. Кремль причетність до хакерських атак заперечує.

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