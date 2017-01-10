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Якщо Путін не отримає підлабузників на чолі України, він її паралізує

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Опубліковано - 10.01.2017 13:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Якщо Путін не отримає підлабузників на чолі України, він її паралізує
Якщо Путін не отримає підлабузників на чолі України, він її паралізує
Протягом чверть століття після закінчення «холодної війни» глибокі образи, хибні уявлення і розчарування часто визначали характер відносин між Сполученими Штатами і Росією.

Про це пише в колонці у New York Times під назвою «Як ми обдурюємо себе щодо Росії» колишній посол США і президент Фонду Карнегі за міжнародний мир в Москві Вільям Бернс.

Було більш ніж достатньо ілюзій з обох сторін, наголошує Бернс, але реальність, на його думку, полягає в тому, що американсько-російські відносини залишатимуться конкурентними і часто змагальними через фундаментальні відмінності світогляду.

Агресивне втручання Путіна у президентські вибори США, як і його зовнішня політика, має щонайменше два фактори мотивації, пояснює Бернс: по-перше, переконання російського президента в тому, що найнадійніший спосіб відновити Росію як велику державу – послаблення світового порядку, який підтримують США; по-друге, легітимність путінської системи репресивного внутрішнього контролю залежить від наявності зовнішніх загроз.

Будучи реалістом, Путін розуміє відносну слабкість Росії, але регулярно демонструє, що сили, які спадають, можуть бути щонайменше настільки ж руйнівним, як сили, що зростають. Він бачить навколо себе середовище, наповнене можливими цілями, підкреслює колишній посол.

Якщо Путін не може легко відбудувати Росію, то він може поставити на місце Сполучені Штати, з властивими йому тактичною спритністю та готовністю грати грубо і ризикувати, пояснює Бернс. Якщо він не отримає піддатливий уряд на чолі України, він зробить її неспроможною нормально функціонувати, наголошує екс-посол США в Росії.

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