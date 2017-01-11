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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Я - не я, й хата - не моя. У Кремлі кажуть, що не збирають компромат на президентів

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Опубліковано - 11.01.2017 13:38 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Я - не я, й хата - не моя. У Кремлі кажуть, що не збирають компромат на президентів
Я - не я, й хата - не моя. У Кремлі кажуть, що не збирають компромат на президентів
Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав «вигадкою» заяви, що влада Росії збирає компромат на обраного президента США Дональда Трампа.

«У Кремля немає компромату на Трампа, ця інформація не відповідає дійсності і є ні чим іншим, як абсолютною вигадкою», – заявив Пєсков.

Він додав, що Кремль не збирає компромату і на Гілларі Клінтон. За словами Пєскова, твердження про протилежне є «абсолютною фабрикацією і повною нісенітницею».

«Кремль не займається збором компромату», – додав речник президента Росії Владіміра Путіна.

10 січня CNN, The New York Times, Reuters, AP й інші західні інформаційні агентства повідомили, що Федеральне бюро розслідувань США вивчає обґрунтованість повідомлень, ніби російські спецслужби мають особисту та фінансову інформацію, яка може скомпрометувати обраного президента США Дональда Трампа.

Згідно з повідомленнями, ці дані містилися у короткому викладі на двох сторінках, доданому до звіту, який минулого тижня американські спецслужби представили щодо втручання Росії у президентські вибори. Цей додаток вважається настільки дражливим, що його надали лише чинному президентові Бараку Обамі, обраному президенту Дональду Трампу та вісьмом лідерам у Конгресі США.

Інформацію про нібито наявний у Росії компромат на Трампа передав США колишній британський розвідник, якого американці вважають таким, що заслуговує на довіру. Цей британець отримав відомості від своїх контактів у Росії. Як керівник приватної розшукової компанії, він займався збором інформації про Дональда Трампа на замовлення його американських опонентів. Спочатку це були суперники в боротьбі за номінацію в Республіканській партії, а після того, як партія висунула Трампа кандидатом, фінансувати розслідування стали донори Гілларі Клінтон.

Голови американських розвідувальних служб визнали за необхідне довести до Трампа ці неперевірені відомості, щоб він знав, яка інформація циркулює про нього серед істеблішменту США.

Підтвердження цих відомостей означатиме, що Росія зібрала компромат і на Гілларі Клінтон, і на Дональда Трампа, але перед виборами використовувала його лише проти кандидата Демократичної партії.

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