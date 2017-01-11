Кібервійна. Відключення електроенергії в Україні було хакерською атакою

Це сталося близько до опівночі 17 грудня. Світла не було трохи більше години.Частина мешканців Києва та станції Північна, що поблизу столиці, залишились без світла до першої години ночі.Компанія з кібер-безпеки Information Systems Securit Partners (ISSP) пов’язує інцидент зі зламом та відключенням електроенергії в 2015 році. Тоді це зачепило 225 тис. людей.У компанії сказали, що кілька нещодавніх хакерських атак в Україні пов’язані.Відключення електроенергії у 2016 році коштувало компанії близько однієї п’ятої від загального обсягу споживання електроенергії Києва в аналогічний період доби, заявили тоді в "Укренерго".Атака сталася майже через річ після ще маштабнішого хакерського зламу регіональної компанії постачання електроенергії.Пізніше у зламі звинуватили російські спецслужби.ISSP, компанія, що вивчає кібер-атаки від імені "Укренерго", заявила, що злами 2015 та 2016 пов’язані між собою та ще з кількома хакерськими зламами систем державних органів, що були здійснені в грудні.Йдеться, зокрема, про злами залізничної системи, кількох міністерств та пенсійного фонду.Олексій Ясинській, голова лабораторій ISSP, каже:"Атаки 2016 та 2015 не сильно відрізняються - єдина відмінність між ними в тому, що у 2016 вона була масштабнішою та організованішою".Він також сказав, що над нападом працювали кілька кримінальних груп. Вони, ймовірно, експериментували з різноманітними техніками, які можуть потім бути використані в різних країнах для диверсій.Марина Кротофіл, експерт Honeywell Industrial Cyber Security Lab, яка також брала участь в дослідженні, додала, що "атака 2016 року не мала би призвести до тривалих та серйозних наслідків"."Це було більш схоже на демонстрацію сили", - сказала вона сайту Motherboard.Наприкінці грудня 2016 року Петро Порошенко, що за останні два місяці року хакери здійснювали напади на державні органи близько 6500 разів.На його думку, що це доводить той факт, що Росія веде кібер-війну проти України."Терористичні акти та диверсії на важливі об’єкти інфраструктури залишаються сьогодні можливими", - сказав пан Порошенко під час зустрічі Ради національної безпеки і оборони."Розслідування ряду інцидентів вказують на пряму або побічну участь в них російських служб безпеки", - заявив він.