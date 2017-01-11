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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Кібервійна. Відключення електроенергії в Україні було хакерською атакою

Війна з Росією (АТО) 92 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 11.01.2017 18:08 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Відключення електроенергії в Україні було хакерською атакою
Кібервійна. Відключення електроенергії в Україні було хакерською атакою
Перебій в подачі електроенергії, що зачепив частину Києва у грудні, був хакерською атакою, вважають експерти, що вивчають інцидент.

Це сталося близько до опівночі 17 грудня. Світла не було трохи більше години.

Частина мешканців Києва та станції Північна, що поблизу столиці, залишились без світла до першої години ночі.

Компанія з кібер-безпеки Information Systems Securit Partners (ISSP) пов’язує інцидент зі зламом та відключенням електроенергії в 2015 році. Тоді це зачепило 225 тис. людей.

У компанії сказали, що кілька нещодавніх хакерських атак в Україні пов’язані.

Відключення електроенергії у 2016 році коштувало компанії близько однієї п’ятої від загального обсягу споживання електроенергії Києва в аналогічний період доби, заявили тоді в "Укренерго".

Атака сталася майже через річ після ще маштабнішого хакерського зламу регіональної компанії постачання електроенергії.

Пізніше у зламі звинуватили російські спецслужби.

"Не сильно відрізняються"

ISSP, компанія, що вивчає кібер-атаки від імені "Укренерго", заявила, що злами 2015 та 2016 пов’язані між собою та ще з кількома хакерськими зламами систем державних органів, що були здійснені в грудні.

Йдеться, зокрема, про злами залізничної системи, кількох міністерств та пенсійного фонду.


Олексій Ясинській, голова лабораторій ISSP, каже:
"Атаки 2016 та 2015 не сильно відрізняються - єдина відмінність між ними в тому, що у 2016 вона була масштабнішою та організованішою".

Він також сказав, що над нападом працювали кілька кримінальних груп. Вони, ймовірно, експериментували з різноманітними техніками, які можуть потім бути використані в різних країнах для диверсій.

Марина Кротофіл, експерт Honeywell Industrial Cyber Security Lab, яка також брала участь в дослідженні, додала, що "атака 2016 року не мала би призвести до тривалих та серйозних наслідків".

"Це було більш схоже на демонстрацію сили", - сказала вона сайту Motherboard.

"Терористичний акт"

Наприкінці грудня 2016 року Петро Порошенко заявив, що за останні два місяці року хакери здійснювали напади на державні органи близько 6500 разів.

На його думку, що це доводить той факт, що Росія веде кібер-війну проти України.

"Терористичні акти та диверсії на важливі об’єкти інфраструктури залишаються сьогодні можливими", - сказав пан Порошенко під час зустрічі Ради національної безпеки і оборони.

"Розслідування ряду інцидентів вказують на пряму або побічну участь в них російських служб безпеки", - заявив він.

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