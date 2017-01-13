“Кримнаш”. Росія поставила на бойове чергування нові ЗРК в окупованому Криму

Російські ЗРК С-400

Про це в п’ятницю, 13 січня, повідомили в Південному військовому окрузі РФ."Система заступає на бойове чергування й на сотні кілометрів перекриває вже існуючу систему протиповітряної оборони", - заявив генерал-лейтенант Віктор Сєвостьянов.Також повідомляється, що система протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" надійшла на озброєння ще в 2016 році. Ритуал вступу на бойове чергування С-400 відбудеться 14 січня.ЗРК С-400 "Тріумф" призначений для боротьби з літаками стратегічної та тактичної авіації, балістичних ракет, гіперзвукових цілей та інших засобів повітряного нападу в умовах радіоелектронної та інших видів протидії.Система, за даними розробників, здатна вражати на відстані до 400 кілометрів аеродинамічні цілі, а також до 60 кілометрів балістичні цілі, що летять зі швидкостями до 4,8 км/с на висотах від кількох метрів до кількох десятків кілометрів.Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року волонтери міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm повідомляли, що Росія перекинула в окупований Крим ЗРК С-300ВМ "Антей-2500".