Житло нардепів-мільйонерів коштувало нам більше 29 млн. грн

Про це йдеться у відповіді першого заступника керівника Апарату Верховної Ради на запит "Української правди"."У 2016 році народним депутатам восьмого скликання були виплачені кошти для компенсації вартості оренди житла або винайму готельного номера на загальну суму 29 203 143 гривні, 94 копійки", - йдеться у відповіді.За даними, що оприлюднені на сайті Верховної Ради, щомісяця таку компенсацію отримує близько 170 народних депутатів.У середньому сума компенсації становить 14 тисяч гривень на місяць і 170 тисяч гривень на рік на одного депутата.Частина цих коштів сплачується за оренду номерів у готелях "Київ" і "Національний", де проживають деякі нардепи. За бажанням, парламентарій може витратити компенсацію на оренду квартири.Раніше повідомлялося, що компенсацію на житло отримали, які у 2015 році задекларували більше мільйона гривень.