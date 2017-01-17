Молдова може анулювати угоду про асоціацію з ЄС

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним."Є реальна ситуація. Ми прагматики. Ми розуміємо, що є угода про асоціацію з Європейським Союзом. До речі, я виступав неодноразово проти підписання цієї угоди. Я вважаю, що ця угода для Молдови ніяких плюсів не дала", - сказав Додон.За його словами, країна "втратила російський ринок і, як це не дивно, обсяги експорту в Європейський Союз теж впали"."Тобто ми нічого не отримали від підписання цієї угоди. І я не виключаю, що після наступних парламентських виборів буде позиція, і я підтримаю цю позицію парламентської більшості - Партії соціалістів. Сподіваюся, що вони отримають парламентську більшість і ця угода буде анульовано", - сказав Додон.У свою чергу президент РФ Владімір Путін заявив, що число молдавських підприємств, які отримають право постачати свою продукцію в Росію, збільшиться.Разом з тим, російський лідер зазначив, що перспективи економічного співробітництва двох країн залежать від ряду факторів, оскільки підписання угоди про асоціацію Молдавії з Євросоюзом несе для Росії певні ризики, подібні до тих, які виникли під час підписання такої ж угоди між Україною і ЄС.Як повідомлялося раніше, новий президент Молдови Ігор Додон і лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський провели 4 січня першу за вісім років зустріч, яка тривала понад півтори години.Раніше проросійський Додон підписав указ про відставку Анатолія Шалару з посади міністра оборони через "загравання з НАТО". Окрім того, після вступу Ігоря Додона на посаду, з резиденції глави держави прибрали прапор Європейського Союзу.Після виборів Додон заявляв, що перший візит за кордон в якості глави держави здійснить до Росії.