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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Молдова може анулювати угоду про асоціацію з ЄС

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Опубліковано - 17.01.2017 17:20 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Молдова може анулювати угоду про асоціацію з ЄС
Молдова може анулювати угоду про асоціацію з ЄС
Підписана Молдовою угода про асоціацію з Євросоюзом нічого їй не дала і не виключено, що ця угода буде анульована після парламентських виборів в республіці.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Владіміром Путіним.

"Є реальна ситуація. Ми прагматики. Ми розуміємо, що є угода про асоціацію з Європейським Союзом. До речі, я виступав неодноразово проти підписання цієї угоди. Я вважаю, що ця угода для Молдови ніяких плюсів не дала", - сказав Додон.

За його словами, країна "втратила російський ринок і, як це не дивно, обсяги експорту в Європейський Союз теж впали".

"Тобто ми нічого не отримали від підписання цієї угоди. І я не виключаю, що після наступних парламентських виборів буде позиція, і я підтримаю цю позицію парламентської більшості - Партії соціалістів. Сподіваюся, що вони отримають парламентську більшість і ця угода буде анульовано", - сказав Додон.

У свою чергу президент РФ Владімір Путін заявив, що число молдавських підприємств, які отримають право постачати свою продукцію в Росію, збільшиться.

Разом з тим, російський лідер зазначив, що перспективи економічного співробітництва двох країн залежать від ряду факторів, оскільки підписання угоди про асоціацію Молдавії з Євросоюзом несе для Росії певні ризики, подібні до тих, які виникли під час підписання такої ж угоди між Україною і ЄС.

Як повідомлялося раніше, новий президент Молдови Ігор Додон і лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський провели 4 січня першу за вісім років зустріч, яка тривала понад півтори години.

Раніше проросійський Додон підписав указ про відставку Анатолія Шалару з посади міністра оборони через "загравання з НАТО". Окрім того, після вступу Ігоря Додона на посаду, з резиденції глави держави прибрали прапор Європейського Союзу.

Після виборів Додон заявляв, що перший візит за кордон в якості глави держави здійснить до Росії.

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