Китай виявив бажання долучитися до припинення російської агресії проти України

Петро Порошенко і Сі Цзіньпін

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна прагне грати конструктивну роль у пошуку політичного вирішення кризи в Україні. "Ми щиро сподіваємось, що в Україні зберігатиметься соціальна стабільність і економічний розвиток, і ми готові грати конструктивну роль в подоланні кризи політичними засобами", - заявив Сі Цзіньпін у вівторок, 17 січня, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.Як повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ КНР, під час зустрічі Сі Цзіньпін наголосив, що Китай та Україна мають довгі традиції дружби, а також що Пекін зацікавлений у поглибленні двосторонньої співпраці.У свою чергу, Порошенко заявив про важливість для України відносин з КНР, а також про великий потенціал для співпраці між двома країнами у таких галузях, як логістика, металургія та сільське господарство.