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Чи знаєте Ви, що:
- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Китай виявив бажання долучитися до припинення російської агресії проти України

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Опубліковано - 18.01.2017 14:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Петро Порошенко і Сі Цзіньпін
Петро Порошенко і Сі Цзіньпін
Лідер КНР Сі Цзіньпін у розмові з Петром Порошенком у Давосі заявив, що Пекін хоче долучитись до подолання кризи в Україні політичними засобами.

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна прагне грати конструктивну роль у пошуку політичного вирішення кризи в Україні. "Ми щиро сподіваємось, що в Україні зберігатиметься соціальна стабільність і економічний розвиток, і ми готові грати конструктивну роль в подоланні кризи політичними засобами", - заявив Сі Цзіньпін у вівторок, 17 січня, під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Як повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ КНР, під час зустрічі Сі Цзіньпін наголосив, що Китай та Україна мають довгі традиції дружби, а також що Пекін зацікавлений у поглибленні двосторонньої співпраці.

У свою чергу, Порошенко заявив про важливість для України відносин з КНР, а також про великий потенціал для співпраці між двома країнами у таких галузях, як логістика, металургія та сільське господарство.

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