Українську мову хочуть зробити обов’язковою

У Раді зареєстрували законопроект №5670 "Про мову". Його автори пропонують зробити українську мову обов’язковою у використанні в усіх сферах державного і суспільного життя. Торкнеться це і ЗМІ, у тому числі і електронних.20 січня законопроект надійшов на розгляд профільного комітету Ради. Авторами його стали 33 депутати з різних фракцій. Вони пропонують скасувати закон "Про основи державної мовної політики".У законопроекті пропонується зробити українську мову обов’язковою для всіх органів держвлади і місцевого самоврядування. Це стосується поведінки засідань, оформлення документів, звернень громадян.Українську мову пропонують зробити обов’язковою в дошкільних, шкільних, позашкільних і вищих навчальних закладах. При цьому в школах і садках допускається використовувати мови нацменшин, а у ВНЗ це не передбачено. Навчання в університетах має вестися виключно українською, допускається викладання одного або декількох предметів однією з офіційних мов ЄС.Усі культурно-масові заходи також хочуть зобов’язати проводити виключно державною мовою. Театральні вистави іншими мовами повинні супроводжуватися субтитрами українською мовою.Фільми в Україні також можна буде знімати тільки українською. Допускається включення окремих реплік іншими мовами за наявності субтитрів.Українську мову пропонується зробити обов’язковою для всіх ЗМІ. Передачі іншими мовами дублюються українською мовою. Телерадіокомпанія зобов’язана забезпечити синхронний переклад на українську мову, якщо хтось із учасників програми говорить іншою мовою.Електронні ЗМІ хочуть зобов’язати мати сторінку українською мовою, яка повинна завантажуватися користувачеві за замовчуванням.Українська мова також позиціонується як головна мова друкарства і видавничої діяльності. Тиражі іншими мовами не можуть бути більші за тиражі українською мовою.У сфері обслуговування (магазини, ресторани і т.п.) також є обов’язковим використання української мови.За порушення закону нардепи пропонують штрафувати в розмірі від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 6800 грн), якщо йдеться про роботу офіційних органів і бюджетних організацій, від 200 до 300 (3400-5100 грн) мінімумів у сфері освіти, науки і культури, від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів (6800-8500 грн) для ЗМІ.За спроби "впровадження в Україні офіційної багатомовності" може загрожувати кримінальна відповідальність, оскільки це прирівнюється до спроб повалення державного ладу (ст. 109 КК України). Публічна неповага до мови прирівнюється до наруги над державною символікою України (ст. 338 КК України).Стежити за виконанням закону будуть спеціальні мовні інспектори.Нагадаємо, 5 червня 2012 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики. Законопроект зміцнює позиції російської та мов інших національних меншин у регіонах, де їх чисельність 10% і вища