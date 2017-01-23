Турчинов заявив, що Кремль змінює тактику війни проти України

Так Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов прокоментував спробу замаху на народного депутата України, члена комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності України Антона Геращенка, повідомляє прес-служба РНБО.За словами Секретаря РНБО України, завдяки професійним діям працівників СБУ вдалося запобігти замаху на народного депутата. «Попередня інформація дозволяє стверджувати, що спроба замаху була пов’язана з професійною діяльністю Геращенка та викриттям росіян, причетних до злочинів на окупованій території України», - зазначив Турчинов.Секретар РНБО України додав, що, на жаль, це не єдиний випадок терористичної діяльності, організованої російськими спецслужбами на українській території, які розслідують працівники СБУ та Національної поліції.Турчинов зазначив, що для організації терактів російські спецслужби створюють агентурну мережу з криміналітету та бойовиків, які воювали в російських гібридних військах на Донбасі. «Їх спецпідготовка та навчання здійснюються на території РФ, а також на окупованій території України», - сказав він.Секретар РНБО України підкреслив, що російські спецслужби ставлять завдання створеній мережі терористичних груп ліквідувати політичних, громадських діячів, представників ЗМІ «з метою нагнітання страху, створення хаосу та дестабілізації ситуації в Україні, щоб зламати готовність українців чинити опір військовій агресії РФ».За його словами, відповідальність за використання спецслужб для організації терористичної діяльності «повністю несе політичне керівництво РФ, яке перетворило свою країну на центр світового тероризму».«Україна переслідуватиме у правовому порядку та вимагатиме, зокрема, через міжнародні інстанції, видачі всіх злочинців, причетних до організації терористичної діяльності на нашій території, які ховаються за посвідченнями російських спецслужб у РФ. Ми будемо жорстко запобігати будь-яким діям, що загрожують життю українських громадян», - підсумував Секретар РНБО України.Як повідомлялося раніше, 21 січня глава СБУ Василь Грицак, що Служба безпеки попередила у Києві замах на народного депутата, який планувалося здійснити за кураторства російських спецслужб.За словами СБУ, виконавці замаху були затримані з приведеним у готовність саморобним вибуховим пристроєм поблизу житла нардепа.Згодом радник Авакова Зорян Шкіряк повідомив, що замах було скоєно на народного депутата України Антона Ггеращенка.