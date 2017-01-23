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Столична влада відмовиться від послуг «Київенерго»?

Регіональні новини Регіон: м.Київ 76 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 23.01.2017 19:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Столична влада відмовиться від послуг «Київенерго»?
Столична влада відмовиться від послуг «Київенерго»?
Керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко повідомив, що Київ не має наміру продовжувати контракт з ПАТ «Київенерго» щодо управління тепловими активами міста.

Про це він написав в Facebook.

За його словами, угода на управління основними ТЕЦ та тепломережами міста, яка завершується у 2017 році, не враховує позиції київської громади та її потреб.

"Київська міська державна адміністрація розпочала підготовку нових умов угоди на управління. Основою нового договору має стати енергоефективність, модернізація теплового господарства, зниження виробничих затрат, які дозволять у подальшому вплинути на тариф", - повідомив Бондаренко.

Він додав, що до цієї роботи залучені міжнародні організації, в тому числі авторитетна Ernst & Young.

"Нам потрібно створити умови, які б мотивували інвестора проводити енергозберігаючі заходи і знижувати виробничі витрати. Натомість, місту необхідна реальна модернізації комунальної інфраструктури, а киянам - чіткі та зрозумілі тарифи", - зазначив Бондаренко.

Повідомляється, що рішення буде прийматися на сесії Київради. Ці питання планують розглянути в листопаді поточного року.

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