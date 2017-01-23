На Трампа подали до суду через гроші іноземних урядів

Кілька відомих юристів - знавців конституційних та етичних питань законодавства Сполучених Штатів Америки - подали в понеділок, 23 січня, до федерального суду в Нью-Йорку позов на президента Дональда Трампа.У позові йому закидають порушення основного закону США, оскільки його бізнес отримує платежі від іноземних урядів, що може вплинути на його рішення на чолі держави.Позов подано організацією "Громадяни за відповідальність та етику у Вашингтоні". "Положення конституції щодо іноземної винагороди забороняє Трампові отримувати будь-які кошти чи цінності від урядів інших держав, у тому числі від закордонних державних компаній, без дозволу Конгресу", - пояснюється у оприлюдненій на сайті юристів заяві. Вони додають, що Трамп залишився вигодонабувачем свого бізнесу, тому платежі його готелям та угоди з нерухомістю за кордоном є його доходод.